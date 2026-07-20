Egyesült KirályságminiszterelnökDowning Street

Rengeteg embert kirúgott már az első napján az új brit miniszterelnök – Andy Burnham tíz év alatt a hetedik kormányfő

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Andy Burnham, az Egyesült Királyság új miniszterelnöke első, a Downing Streeten tartott beszédében politikai stabilitást ígért az évekig tartó zűrzavar után, miközben megfogadta, hogy továbbra is támogatja Ukrajnát, és megoldja a megélhetési költségek válságát, amely országszerte megterheli a háztartásokat.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 07. 20. 19:31
Andy Burnham Fotó: MARCIN NOWAK Forrás: ANADOLU
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Starmer hétfő reggel távozott a Downing Streetről, búcsúbeszédében hangsúlyozva, hogy kétéves hivatali ideje „jobb hellyé” tette az Egyesült Királyságot. A számos politikai fordulat, miniszteri lemondás, a közvélemény illegális bevándorlókkal kapcsolatos aggodalmai, valamint Peter Mandelson brit nagykövet és az elítélt szexuális bűnöző, Jeffrey Epstein közötti kapcsolat miatt kitört botrány ellenére, amely végső bukásához vezetett, Starmer azt mondta. 

Jóindulattal, mosollyal megyek, és büszkén megyek mindarra, amit elértünk 

– írta a meg a Euronews páneurópai hírhálózat. 

Starmer kabinetjéből többen is bejelentették lemondásukat, többen nem vállalták az új feladatot, többeket pedig kirúgott Burnham. Távozik a kormányból mások mellett Rachel Reeves pénzügyminiszter, David Lammy miniszterelnök-helyettes, Peter Kyle üzleti miniszter és Liz Kendall, a tudományos és technológiai miniszter is.

Borítókép: Andy Burnham (Fotó: AFP)

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