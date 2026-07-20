Rengeteg embert kirúgott már az első napján az új brit miniszterelnök – Andy Burnham tíz év alatt a hetedik kormányfő

Starmer hétfő reggel távozott a Downing Streetről, búcsúbeszédében hangsúlyozva, hogy kétéves hivatali ideje „jobb hellyé” tette az Egyesült Királyságot. A számos politikai fordulat, miniszteri lemondás, a közvélemény illegális bevándorlókkal kapcsolatos aggodalmai, valamint Peter Mandelson brit nagykövet és az elítélt szexuális bűnöző, Jeffrey Epstein közötti kapcsolat miatt kitört botrány ellenére, amely végső bukásához vezetett, Starmer azt mondta.

Jóindulattal, mosollyal megyek, és büszkén megyek mindarra, amit elértünk

– írta a meg a Euronews páneurópai hírhálózat.

Starmer kabinetjéből többen is bejelentették lemondásukat, többen nem vállalták az új feladatot, többeket pedig kirúgott Burnham. Távozik a kormányból mások mellett Rachel Reeves pénzügyminiszter, David Lammy miniszterelnök-helyettes, Peter Kyle üzleti miniszter és Liz Kendall, a tudományos és technológiai miniszter is.

Borítókép: Andy Burnham (Fotó: AFP)