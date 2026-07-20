Paco Castanares szakértő elmondta, hogy a bozóttüzek elleni küzdelem legjobb módja „a legeltetés kombinálása olyan mezőgazdasági tevékenységekkel, amelyek magukban foglalják a föld megművelését és a gabonafélék vetését, valamint az erdészeti tevékenységekkel, mint a cserjések irtása és az előírt égetések”.
Ezreket kell evakuálni Európa-szerte a pusztító tűzvész miatt, néhol juhokkkal előzik meg tüzet + videó
Pusztítanak az erdőtüzek Európában, Franciaországban többeket letartóztattak a tűzesetek okozása maitt. Spanyolország egy részén azonban gazdák találták meg a megelőzés egyik legjobb módját.
Borítókép: Erdőtűz Spanyolországban (Fotó: AFP)
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