A vád szerint a román állampolgárságú vádlott május 12-én, délben, egy Bács-Kiskun vármegyei kórházban egy kórteremben feküdt a sértettel. Az ágyhoz kötött betegtárs táskája és pénztárcája, a benne lévő 483 ezer forinttal a fejtámla alatt volt. A férfi kihasználta a nő magatehetetlen állapotát, kivette a tárcáját és a készpénzt a ruhájába rejtette. Azonban ezt az egyik ápoló észrevette és értesítette a biztonsági szolgálatot. A tettenérésnek köszönhetően a beteg hiánytalanul visszakapta a pénzét.
Félmillió forinttal rövidítette meg az ágyhoz kötött betegtársát az egyik vidéki kórházban egy román férfi
Ritka aljas, amit művelt.
Az ügyészség a férfit az őrizet 72 órás tartama alatt bíróság elé állította. A Kecskeméti Járásbíróság a vádlottal szemben kifosztás bűntette miatt 1 év 9 hónap börtönbüntetést szabott ki, melynek végrehajtását 3 évre felfüggesztette, egyúttal Magyarország területéről 3 évre kiutasította.
Az ítélet nem jogerős, mert az ügyész hosszabb tartamú, végrehajtandó börtönbüntetés és kiutasítás érdekében fellebbezett, amelyről másodfokon a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni.
