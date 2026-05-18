Travel Teachers: az iroda nem jelentett csődöt, így hónapokat csúszhat az utasok kártalanítása

Ilyen „szakmai gyakorlat” vezethetett a problémákhoz

Miközben a Travel Teachers Kft. károsultjait összefogó Facebook-csoportban már 439 érintettről és több mint 150 millió forintos becsült kárról beszélnek, egy magát korábbi irodavezető-jelöltként azonosító hozzászóló részletesen leírta azt a – szerinte kaotikus és szakmaiatlan – működési gyakorlatot, amely a tömeges utaspanaszok és az iroda összeomlása mögött állhat.

Elmondása szerint extrém magas fizetést ajánlottak neki, jóval az iparági átlag felett.

A személyes találkozón azonban szerinte gyorsan kiderült, hogy egyáltalán nem értenek az utazásszervezéshez. Állítása szerint a szakmai kifejezéseket soha nem hallották, de még a foglalási rendszereket sem ismerték

– írja a Turizmus.com.

A szakember szerint a Wizz Air és a Ryanair nyilvános honlapján – tehát nem az ügynöki oldalakon – foglaltak jegyet, a Booking felületén intézték a szállást, és erre az árra tettek rá résztvevőnként 20-25 ezer forintot profit gyanánt.

A foglalások nyilvántartásához – állítása szerint – nemhogy ügyfélkezelő rendszert (CRM) vagy saját ügynöki felületet (TAP-rendszer) nem használtak, hanem egy kockás füzetben, kézzel írták össze a jelentkezéseket. Mivel sem GDS-, sem más ügynöki repülőjegyfoglaló-hozzáférésük nem volt – és szerinte ezek létezéséről sem tudtak –, egyszerűen kerestek egy árat a fapadosok oldalán, és úgy hirdették meg az utat. Ha később felment a repülőjegy ára, akkor elkezdték más dátumokra áttenni az utat, vagy egyszerűen törölték a meghirdetett programot.

Az idegenvezetőket egyszerű Google-kereséssel kutatták fel, szerződést sem kötöttek velük, az utasoknak pedig ott, helyben kellett készpénzben fizetniük a számukra – tette hozzá.

Bottal üthetik pénzük nyomát a károsultak

Ágnes Napolitano, a Travel Teachers-panaszosok Facebook-csoport adminisztrátora szombat estig 439 érintettről és több mint 150 millió forintra becsült összkárról írt a közösségi oldalon, hozzátéve, a következő napokban megpróbálja jogi és hatósági úton is összefogni az ügyet: sikkasztás gyanúja miatt tesz feljelentést a rendőrségen.

A kártalanítást nehezíti, hogy mivel az iroda hivatalosan nem dőlt be, egyelőre nem indult meg a biztosítói visszatérítési folyamat sem: vagyis az utasok kártalanítása el sem kezdődhet, igaz, az sem kecsegtet túl komoly és gyors eredménnyel.

Miként a Turizmus.com korábban megírta, a Travel Teachers utazási szolgáltató ugyanis mindössze 16,44 millió forintos vagyoni biztosíték nyújtására vonatkozó kezesi biztosítással rendelkezik az EUB Zrt.-nél, ami töredéke az eddig feltárt kárnak.