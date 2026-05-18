Travel Teachers: az iroda nem jelentett csődöt, így hónapokat csúszhat az utasok kártalanítása

Bevonták egy magyar utazási iroda működési engedélyét. A Travel Teachers működését erős szakmai hiányosságok és teljes szervezetlenség jellemezte már a 2024-es indulásuk óta, mostanra mindez azt eredményezte, hogy visszavonták utazásszervezői tevékenységüket. Mivel az iroda nem dőlt be, egyelőre nem indult meg a biztosítói visszatérítési folyamat sem: vagyis az utasok kártalanítása el sem kezdődhet.

2026. 05. 18. 13:24
Legalább 400 károsultja lehet a Travel Teachers-ügynek (illusztráció) Fotó: Freepik Forrás: Freepik
Ilyen „szakmai gyakorlat” vezethetett a problémákhoz

Miközben a Travel Teachers Kft. károsultjait összefogó Facebook-csoportban már 439 érintettről és több mint 150 millió forintos becsült kárról beszélnek, egy magát korábbi irodavezető-jelöltként azonosító hozzászóló részletesen leírta azt a – szerinte kaotikus és szakmaiatlan – működési gyakorlatot, amely a tömeges utaspanaszok és az iroda összeomlása mögött állhat.

Elmondása szerint extrém magas fizetést ajánlottak neki, jóval az iparági átlag felett. 

A személyes találkozón azonban szerinte gyorsan kiderült, hogy egyáltalán nem értenek az utazásszervezéshez. Állítása szerint a szakmai kifejezéseket soha nem hallották, de még a foglalási rendszereket sem ismerték

– írja a Turizmus.com. 

A szakember szerint a Wizz Air és a Ryanair nyilvános honlapján – tehát nem az ügynöki oldalakon – foglaltak jegyet, a Booking felületén intézték a szállást, és erre az árra tettek rá résztvevőnként 20-25 ezer forintot profit gyanánt.

A foglalások nyilvántartásához – állítása szerint – nemhogy ügyfélkezelő rendszert (CRM) vagy saját ügynöki felületet (TAP-rendszer) nem használtak, hanem egy kockás füzetben, kézzel írták össze a jelentkezéseket. Mivel sem GDS-, sem más ügynöki repülőjegyfoglaló-hozzáférésük nem volt – és szerinte ezek létezéséről sem tudtak –, egyszerűen kerestek egy árat a fapadosok oldalán, és úgy hirdették meg az utat. Ha később felment a repülőjegy ára, akkor elkezdték más dátumokra áttenni az utat, vagy egyszerűen törölték a meghirdetett programot.

Az idegenvezetőket egyszerű Google-kereséssel kutatták fel, szerződést sem kötöttek velük, az utasoknak pedig ott, helyben kellett készpénzben fizetniük a számukra – tette hozzá.

Bottal üthetik pénzük nyomát a károsultak

Ágnes Napolitano, a Travel Teachers-panaszosok Facebook-csoport adminisztrátora szombat estig 439 érintettről és több mint 150 millió forintra becsült összkárról írt a közösségi oldalon, hozzátéve, a következő napokban megpróbálja jogi és hatósági úton is összefogni az ügyet: sikkasztás gyanúja miatt tesz feljelentést a rendőrségen.

A kártalanítást nehezíti, hogy mivel az iroda hivatalosan nem dőlt be, egyelőre nem indult meg a biztosítói visszatérítési folyamat sem: vagyis az utasok kártalanítása el sem kezdődhet, igaz, az sem kecsegtet túl komoly és gyors eredménnyel. 

Miként a Turizmus.com korábban megírta, a Travel Teachers utazási szolgáltató ugyanis mindössze 16,44 millió forintos vagyoni biztosíték nyújtására vonatkozó kezesi biztosítással rendelkezik az EUB Zrt.-nél, ami töredéke az eddig feltárt kárnak.   

Egy korábbi, a Travelgo.hu Utazási Kft. fizetésképtelenségéhez kapcsolódó ügy károsultja szerint akár három hónapig is eltarthat, míg a kormányhivatal döntése után a vagyoni biztosíték összegét arányosan szétosztják a mostani ügy károsultak között. Az ügyvédi eljárások jellemzően csak ezután indulhatnak meg, amikor már pontosan látható, hogy a károsultak követeléseiből mekkora összeget fedezett a vagyoni biztosíték, és mennyi maradt rendezetlen. Ekkor alakulhatnak úgynevezett pertársaságok is, vagyis olyan károsulti csoportok, amelyek közösen indítanak polgári pert a fennmaradó követelések behajtására.

A korábbi ügyben érintett személy azt írta: az ő ügyükben végül a károsultak a vagyoni biztosítékból a kárigények mintegy 10 százalékát tudták visszakapni, ami a nagy összegű utazások esetében különösen alacsony arány. Ők jelenleg már a polgári peres eljárásnál tartanak. A Travel Teachers esetében a biztosítói kártérítés viszont csak akkor kezdődhet majd el, ha az utazási szolgáltató fizetésképtelenséget jelent, de ez – úgy tudni – még nem történt meg. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

