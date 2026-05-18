Varga Mihály elmondta álláspontját az euró bevezetéséről

Felidézte: a Nemzetközi Valutaalap adatai szerint jelenleg több mint 60 fegyveres konfliktus zajlik világszerte, amire a második világháború óta nem volt példa. A lengyel jegybankelnök hangsúlyozta: Lengyelország történelmi tapasztalatai és Oroszország szomszédos országokkal szembeni agresszív fellépése miatt Varsó a NATO-tagállamok között az egyik legmagasabb védelmi kiadással rendelkezik GDP-arányosan.

Glapinski szerint a Szovjetunió felbomlása után kialakult egypólusú világrend átalakulóban van, Kína felemelkedése pedig alapvetően változtatja meg a globális gazdasági és geopolitikai viszonyokat. Úgy vélte: Európa relatív gazdasági súlya és versenyképessége folyamatosan csökken, amit a túlzott szabályozás, a bürokrácia és a magas energiaárak is erősítenek. Kiemelte: a geopolitikai turbulenciák idején a központi bankok elsődleges feladata az árstabilitás megőrzése. A jegybanki függetlenség gyengülése növelheti az inflációs várakozásokat, az államadósság finanszírozási költségeit és a pénzügyi piacok volatilitását – figyelmeztetett.

Problémákhoz vezethet a túl korai euróbevezetés

Az euróövezeti csatlakozással kapcsolatban rámutatott:

a túl korai euróbevezetés a felzárkózó gazdaságokban egyensúlytalanságokhoz és versenyképességi problémákhoz vezethet.

A nyitóelőadásokat Martin Kocher, az Osztrák Nemzeti Bank elnökének beszéde zárta. A jegybankelnök kiemelte: Európa számára a kiszámítható, szabályalapú gazdasági környezet megőrzése versenyelőnyt jelenthet a jelenlegi geopolitikai bizonytalanság közepette. Az euró az elmúlt 25 évben a világ egyik legfontosabb valutájává vált, amely jelentős stabilizáló szerepet tölt be az európai gazdaságban – emlékeztetett. Hozzátette: az Egyesült Államok növekvő államadóssága és a dollár geopolitikai eszközként való használata hosszabb távon növelheti az euró globális jelentőségét.