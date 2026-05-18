Már így is brutális károkat okozott a világgazdaságban a közel-keleti háború, de a legrosszabb még csak most jön

A közel-keleti háború már most komoly gazdasági következményekkel jár világszerte: az olajárak meredeken emelkedtek, vállalatok százai jeleztek költségnövekedést, profitcsökkenést vagy áremeléseket. A szakértők szerint a helyzet különösen veszélyes, mert a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság nemcsak az energiaellátást, hanem a globális kereskedelmet és a digitális infrastruktúrát is fenyegeti.

Magyar Nemzet
2026. 05. 18. 13:20
Horgonyzó tartályhajók a Hormuzi-szorosban Fotó: Amirhoszein Horgui Forrás: MTI/AP/ISNA
Az elemzők szerint a valódi sokk még csak ezután érkezhet. A vállalatok egy része jelenleg még fedezeti ügyletekkel védi magát az energiaár-emelkedés ellen, ezek kifutása után azonban a pluszköltségek teljes egészében megjelenhetnek a mérlegekben. A Goldman Sachs és az UBS szerint különösen az autóipar, az ipari termelés és a fogyasztási cikkeket gyártó cégek profitmarzsai kerülhetnek nyomás alá, miközben az energiaszektor egyelőre profitál a válságból.

A geopolitikai kockázatok ráadásul már nemcsak az olajszállításokra terjednek ki. Iránhoz köthető politikusok és állami médiumok egyre nyíltabban beszélnek arról, hogy különdíjat vetnének ki azokra a nemzetközi technológiai vállalatokra és kábelüzemeltetőkre, amelyek adatforgalma a térségen halad át. A célkeresztbe olyan technológiai óriások kerülhetnek, mint a Google, a Microsoft, a Meta vagy az Amazon.

Szakértők szerint egy esetleges korlátozás vagy szabotázs nemcsak az internetes adatforgalmat lassíthatná, hanem banki rendszereket, felhőszolgáltatásokat és vállalati adatközpontokat is veszélyeztethetne. A piaci szereplők ezért egyre inkább attól tartanak, hogy a közel-keleti konfliktus hosszabb távon a globális digitális gazdaság működésére is hatással lehet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
