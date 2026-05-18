Már így is brutális károkat okozott a világgazdaságban a közel-keleti háború, de a legrosszabb még csak most jön

Az elemzők szerint a valódi sokk még csak ezután érkezhet. A vállalatok egy része jelenleg még fedezeti ügyletekkel védi magát az energiaár-emelkedés ellen, ezek kifutása után azonban a pluszköltségek teljes egészében megjelenhetnek a mérlegekben. A Goldman Sachs és az UBS szerint különösen az autóipar, az ipari termelés és a fogyasztási cikkeket gyártó cégek profitmarzsai kerülhetnek nyomás alá, miközben az energiaszektor egyelőre profitál a válságból.

A geopolitikai kockázatok ráadásul már nemcsak az olajszállításokra terjednek ki. Iránhoz köthető politikusok és állami médiumok egyre nyíltabban beszélnek arról, hogy különdíjat vetnének ki azokra a nemzetközi technológiai vállalatokra és kábelüzemeltetőkre, amelyek adatforgalma a térségen halad át. A célkeresztbe olyan technológiai óriások kerülhetnek, mint a Google, a Microsoft, a Meta vagy az Amazon.

Szakértők szerint egy esetleges korlátozás vagy szabotázs nemcsak az internetes adatforgalmat lassíthatná, hanem banki rendszereket, felhőszolgáltatásokat és vállalati adatközpontokat is veszélyeztethetne. A piaci szereplők ezért egyre inkább attól tartanak, hogy a közel-keleti konfliktus hosszabb távon a globális digitális gazdaság működésére is hatással lehet.