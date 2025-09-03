Rendkívüli

A tavalyi kampányban engedély nélkül nyilatkozó EP-képviselőjelölt a Tisza etyeki baklövésének egyik főszereplője

kávéházkönyvirodalom

Hogy kerül paprika a kávéba?

Reviczky Katalin sikeres ausztriai diplomáciai éveket, kulturális menedzseri és művészközvetítő tevékenységet tudhat maga mögött. Fantasztikus ismeretségekre, barátságokra tett szert, utazó újságíróként számtalan szép élményben volt része. Reviczky Katalin tizenhat könyvet írt, ezek közül a Paprika a kávéban című művéről beszélgettünk, amely a bécsi és budapesti kávéházi kultúráról szól a Monarchia korabeli békeévtizedek fénykorában.

Bényei Adrienn
2025. 09. 03. 5:40
A könyv bepillantást enged az Osztrák–Magyar Monarchia rég letűnt világába. Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Reviczky Katalin könyve bepillantást enged az Osztrák–Magyar Monarchia rég letűnt világába, Bécs és Budapest világhíres egykori kávéházi életébe. Megismerjük például a kávéház társadalmi fórum szerepének kialakulását, karrierépítő jelentőségét, a zsurnalisztika és az irodalom kapcsolatainak létrejöttét, a kávéházat mint irodalmi műhelyt. Olvashatjuk Molnár Ferenc, Szép Ernő, Nagy Lajos, Krúdy Gyula és Kosztolányi Dezső kávéházi írásait. A kiválasztott osztrák írók pedig nemcsak a bécsi kávéházakról, kávéféleségekről mesélnek, hanem sokkal inkább a korabeli bécsi polgár lélekrajzát, a Monarchia végének hangulatát adják vissza. 

Reviczky Katalin
Reviczky Katalin szerint a kávéház minden helyzetben aktuális (Fotó: Polyák Attila)

Reviczky Katalin kávéházi gondolatai

– Bécsi életem egyharmadát kávéházakban töltöttem – mesélte az írónő. – Megfogott a hangulata, megszerettem a történetét, a szereplőit. 

A kávéház minden helyzetben aktuális, ha egyedül érzi magát az ember, vagy ha szomorú, mégis társaságra van szüksége. Órákig lehet itt nézelődni. A kávéház az osztrákoknál egy kellemes intézmény, egy életstílus, egy életfilozófia, a polgári létet kísérő jelenség. Bécsben nem a lakásukra hívják az üzletfeleket vagy a beszélgetőpartnereket, hanem Heurigerbe vagy kávéházba. Ezek történetéről, az osztrák filozófiáról, természetről, a színházakról írok ebben a könyvben. Ennek a hagyománya megvolt a magyar irodalomban is 

– mutatott rá Reviczky Katalin, majd elárulta, hogy kerül a paprika a kávéba, vagyis az irodalom a kávéházba: otthona lett az íróknak és művészeknek, ahol mindent látni és hallani lehetett, akár egy római fórumon. Megbízást lehetett itt kapni, üzletet kötni, cikket küldeni az aktualitásokról, újságot olvasni, hitelt kapni a főúrtól, sőt szükség esetén még aludni is. 

A bevezetőben leírom a kávéházi kultúra kialakulását: hogyan jutottunk el a kávé eredetétől egészen a zenés kis színházig, a szkeccsirodalomig

 – tette hozzá. Mária Terézia már nagy figyelmet szentelt a kávémérőknek, az ő idejében tizenegy kávémérő koncesszió működött. Lassanként minden szakmának kialakult a kávéháza és minden kávéháznak a törzsközönsége. A nők is engedélyt kaptak a látogatására, és bevonult a zene és a játék is. 

A kiegyezés után ugrásszerű fejlődést ért el a kávéházi kultúra, ugyanis a Monarchia polgársága Bécsben és Budapesten is a társadalmi élet pillére lett. Ekkor gyönyörű kávéházak születtek, amelyek létrehozásában művészkörök vettek részt.

Jellemző volt az építészetben a Jugendstil, hatalmas tükrökkel, óriási ablakokkal. Kialakult a törzsasztal és a törzsvendég fogalma.

A szerző a magyar írók kávéházi írásai után több osztrák írótól idéz műveket, amelyek egyrészt az osztrák kávéházi irodalomnak a szecesszió korabeli fénykorában születtek, illetve megélték azt az időt, amikor a Monarchiából egy kis köztársaság lett. Olyan anekdotákat is olvashatunk a könyvben, például Molnár Ferencről és Ferenc József császárról, amelyek még nem jelentek meg sehol. A kötet végén bemutatja a kávéházat mint életformát napjainkig. Az összegzésben olvashatjuk, hogy ma már nosztalgiával tud visszagondolni a kávéházakra, ugyanis Bécsben, Budapesten, Firenzében és Prágában is megszűnt az igazi kávéházi élet, mert félretették azt a polgári réteget, amelyiknek igénye volt a hagyománytiszteletre és kultúrára. Ők alakították ki a kávéházi kultúrát, és a kávéházi kultúra visszahatott rájuk. 

Meg kell említenünk, hogy Reviczky Katalin kötetében kiemelten foglalkozik Molnár Ferenccel.

 – Már az egyetemen írtam róla egy olyan diplomadolgozatot, ami doktori disszertációnak is beillik. A Színházi Intézetben sok olyan szereplőt ismertem meg, akik még kortársai voltak Molnárnak. Leveleztem például Darvas Lilivel. Bécsben, az Osztrák Nemzeti Könyvtár dísztermében szerveztem egy nagy kiállítást róla. A könyvben megjelenik egy hangjátékom is, amelyben az önmagával mindig elégedetlen Molnár belső énjével vitatkozik. Ebben az író szinte minden jellemzője megjelenik – foglalta össze Reviczky Katalin.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekSzoboszlai Dominik

A bevándorló felszólítja a belgákat, hogy takarodjanak

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Muszlim képviselő: „Ha Molenbeekben ennyire elviselhetetlen nektek, akkor költözzetek el, menjetek máshova, tűnjetek el.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu