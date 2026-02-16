Újabb lépést tesznek az európai vezetők a világháború irányába

Keir Starmer brit miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az Egyesült Királyság atomfegyverei jelenleg is hozzájárulnak a NATO-tagállamok biztonságához, ugyanakkor jelezte, hogy London és Párizs tovább mélyíti nukleáris együttműködését. Mark Rutte NATO-főtitkár úgy fogalmazott: senki sem tervezi az amerikai nukleáris védőernyő teljes kiváltását, amely hosszú évtizedek óta biztosítja az európai NATO-országok védelmét.

Elbridge Colby amerikai hadügyminiszter-helyettes arról beszélt, hogy Trump világossá tette: az Egyesült Államok kiterjesztett nukleáris elrettentése továbbra is érvényben marad Európára nézve.

Hozzátette, Washington kész arra, hogy Európa nagyobb szerepet vállaljon a NATO elrettentő képességének erősítésében, ugyanakkor a tárgyalásoknak megfontoltnak kell lenniük a fegyverek terjedésével és a lehetséges instabilitással kapcsolatos kockázatok miatt. Az atomfegyverkezés kérdése hosszú időn át tabunak számított számos európai országban, ám az orosz agresszió és az amerikai elköteleződés jövőjével kapcsolatos kételyek a témát a politikai diskurzus középpontjába emelték.