Botrány robbant ki a BBC-nél, miután napvilágra került, hogy a csatorna meghamisította Donald Trump capitoliumi beszédét. Egy kiszivárgott, belső használatra készült dokumentum szerint a BBC úgy szerkesztette át az elnök szavait, hogy az a zavargások ösztönzésének tűnjön – írta a The Telegraph. A lap szerint a dokumentum a BBC Panorama című műsorának 2024. október 28-án sugárzott adásáról szól, amelyet alig egy héttel az amerikai elnökválasztás előtt mutattak be. A műsorban bemutatott, módosított felvételen Trump azt mondta támogatóinak, hogy menjenek vele a Capitoliumhoz, és harcoljanak keményen. Valójában azonban az eredeti beszédben az hangzott el, hogy békésen és hazafiasan hallassák a hangjukat.

A BBC körül hatalmas botrány körvonalazódik, Trump elnök is érintett. Fotó: AFP

A 19 oldalas, a BBC elfogultságát vizsgáló dosszié szerint a műsor olyan mondatokat tulajdonított Trumpnak, amelyek soha nem hangzottak el tőle.

A szerkesztők a beszéd elejéről és későbbi részeiből vágtak össze részleteket, így megváltozott a mondanivaló. A dokumentumot a BBC irányelveiért felelős bizottság egyik új tagja készítette, és a The Telegraph szerint jelenleg a brit kormányzati szervek között terjed.