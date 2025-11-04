Donald TrumpBBCPanoramaCapitolium ostromaCapitoliumbotránybeszéd

A BBC körül hatalmas botrány körvonalazódik, Trump elnök is érintett

Súlyos vádak érték a BBC-t, miután kiszivárgott egy belső dokumentum, amely szerint a csatorna meghamisította Donald Trump capitoliumi beszédét. A The Telegraph szerint a Panorama című műsorban az elnök szavait úgy vágták össze, mintha zavargásokra buzdított volna. A 19 oldalas jelentés állítja, hogy Trump mondatainak egyes részeit kiragadták és új sorrendbe rakták, ezzel olyan benyomást keltve, mintha lázadást szított volna. A dosszié komoly kétségeket vet fel a brit közszolgálati csatorna pártatlanságával kapcsolatban.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 20:41
Donald Trump amerikai elnök
Donald Trump amerikai elnök Fotó: Samuel Corum Forrás: Getty Images/AFP
Botrány robbant ki a BBC-nél, miután napvilágra került, hogy a csatorna meghamisította Donald Trump capitoliumi beszédét. Egy kiszivárgott, belső használatra készült dokumentum szerint a BBC úgy szerkesztette át az elnök szavait, hogy az a zavargások ösztönzésének tűnjön – írta a The Telegraph. A lap szerint a dokumentum a BBC Panorama című műsorának 2024. október 28-án sugárzott adásáról szól, amelyet alig egy héttel az amerikai elnökválasztás előtt mutattak be. A műsorban bemutatott, módosított felvételen Trump azt mondta támogatóinak, hogy menjenek vele a Capitoliumhoz, és harcoljanak keményen. Valójában azonban az eredeti beszédben az hangzott el, hogy békésen és hazafiasan hallassák a hangjukat. 

A BBC körül hatalmas botrány körvonalazódik, Trump elnök is érintett
A BBC körül hatalmas botrány körvonalazódik, Trump elnök is érintett. Fotó: AFP

A 19 oldalas, a BBC elfogultságát vizsgáló dosszié szerint a műsor olyan mondatokat tulajdonított Trumpnak, amelyek soha nem hangzottak el tőle. 

A szerkesztők a beszéd elejéről és későbbi részeiből vágtak össze részleteket, így megváltozott a mondanivaló. A dokumentumot a BBC irányelveiért felelős bizottság egyik új tagja készítette, és a The Telegraph szerint jelenleg a brit kormányzati szervek között terjed.

A dosszié azt is állítja, hogy a BBC vezetése – köztük Tim Davie főigazgató – figyelmen kívül hagyta a bizottsági tag súlyos panaszait. A feljegyzés szerint Trump beszédének torzítása csak egyike volt a BBC-nél tapasztalt, a valóságot elferdítő eseteknek. A dokumentum komoly kétségeket vet fel a közszolgálati csatorna pártatlanságával és működésével kapcsolatban – írta a The Telegraph.

Meghamisították Trump beszédét?

A legdurvább leleplezések a már említett Panorama-különkiadással kapcsolatosak, amelynek címe az volt, hogy Trump: második esély?, és amelyben nemcsak Trump szavait másították meg, hanem a képi anyagot is manipulálták néhol.

A Panorama által sugárzott, összevágott változatban úgy tűnt, mintha Trump azt mondta volna:

Lemegyünk a Capitoliumhoz, és én veletek leszek, és harcolni fogunk. Pokoli harcot fogunk vívni, és ha ti nem harcoltok pokolian, akkor nem lesz többé országotok.

A valóságban ezt a mondatot Trump beszédének három különböző pontjából vágták össze: „Lemegyünk a Capitoliumhoz, és én veletek leszek” – mondta az elnök a beszéd 15. percében. Az a rész pedig, hogy „és harcolni fogunk. Pokoli harcot fogunk vívni”, konkrétan 54 perccel később hangzott el, teljesen más kontextusban. A beszéd tizenötödik percében Trump valójában azt mondta: 

Lemegyünk a Capitoliumhoz, és én veletek leszek. Tudom, hogy mindenki itt hamarosan a Capitolium épületéhez vonul, hogy békésen és hazafiasan hallassa a hangját.

Tehát Trump békés demonstrációról beszélt. Ráadásul a nézőknek sehol sem jelezték, hogy a felvétel szerkesztett. A The Telegraph videón is bemutatta a különbséget:

Korábban arról is írtunk, hogy Trump felesége is reflektorfénybe került, miután különleges díjat ítéltek oda neki.

 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

