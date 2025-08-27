migránsbűnözésHollandia

Drámai részletek derültek ki a migráns által megölt fiatal holland lány ügyéről

Egy telefont és egy kést is találtak a rendőrök a nemrég meggyilkolt holland lány ügyében folytatott nyomozás során. A két tárgyat egy migránstábortól nem messze vették észre.

Magyar Nemzet
2025. 08. 27. 9:22
Fotó: MOHAMAD SALAHELDIN ABDELG ALSAYE Forrás: ANADOLU
Egy kést és egy telefont is találtak a rendőrök a brutálisan meggyilkolt holland lány ügyében folyó nyomozás során. A hírek szerint mindkét tárgy a támadóhoz tartozott és egy migránstábor közelében találták – írja a Dutch News

A tárgyakat egy migránstábor közelében találták
A tárgyakat egy migránstábor közelében találták. Fotó: ANP

Az ügyészség a sajtó megkeresésére megerősítette a hírt, miszerint a tárgyakat valóban megtalálták, ahogy annak a helyszínét is, ami valóban egy menekülttáborhoz van közel.

A rendőrség ugyanakkor nem akarta megerősíteni az értesülést, hogy a 22 éves gyanúsított valóban a város délkeleti részén lévő táborban lakott-e. 

A 17 éves Lisa halála sokkolta az országot. A fiatal lány Amszterdamban egy barátaival töltött este után tartott hazafelé, amikor egy férfi követni kezdte, ő pedig hívta a rendőrséget. A lánynak azonban már csak a holttestét találták meg egy árokban a hatóságok. A fő gyanúsítottat, egy 22 éves migráns férfit, a támadás másnapján egy SWAT-egység fogta el egy migránstáborban. 

 

Hallgat a migránstábor tényéről a sajtó

Habár Lisa halála országos felháborodást váltott ki, több civil kezdeményezés is indult, a sajtó azonban továbbra is nagyrészt hallgat. Nem ez az első eset, amikor kiderül: a politikai korrektség miatt Nyugaton nem lehet a migrációról és a vele összefüggő bűnözésről beszélni. 

Nagy-Britanniában már odáig fajult a helyzet, hogy bizonyos NGO-k már az újságcikkeket elemzik arról, hogy hányszor szerepel bennük a migráns és a bűnözés szó együtt. 

Szerintük ezen szókapcsolat derogálja a bevándorlókat. A statisztikák azonban nem hazudnak. 

 

Borítókép: Migránsok egy holland település közelében (fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
