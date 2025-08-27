Drámai részletek derültek ki a migráns által megölt fiatal holland lány ügyéről

A rendőrség ugyanakkor nem akarta megerősíteni az értesülést, hogy a 22 éves gyanúsított valóban a város délkeleti részén lévő táborban lakott-e.

A 17 éves Lisa halála sokkolta az országot. A fiatal lány Amszterdamban egy barátaival töltött este után tartott hazafelé, amikor egy férfi követni kezdte, ő pedig hívta a rendőrséget. A lánynak azonban már csak a holttestét találták meg egy árokban a hatóságok. A fő gyanúsítottat, egy 22 éves migráns férfit, a támadás másnapján egy SWAT-egység fogta el egy migránstáborban.

Hallgat a migránstábor tényéről a sajtó

Habár Lisa halála országos felháborodást váltott ki, több civil kezdeményezés is indult, a sajtó azonban továbbra is nagyrészt hallgat. Nem ez az első eset, amikor kiderül: a politikai korrektség miatt Nyugaton nem lehet a migrációról és a vele összefüggő bűnözésről beszélni.

Nagy-Britanniában már odáig fajult a helyzet, hogy bizonyos NGO-k már az újságcikkeket elemzik arról, hogy hányszor szerepel bennük a migráns és a bűnözés szó együtt.