Itt a fordulat: az amerikaiak konkrétan megmondták, mikor ér véget az ukrajnai háború

Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja azt nyilatkozta, hogy reményei szerint az év végéig rendeződik az orosz–ukrán háború, az iráni atomtárgyalások és az Izrael és a Hamász közötti gázai háború.

Zelenszkij és Putyin is kell a háború lezárásához (Fotó: AFP)

Oroszország–Ukrajna, Irán, Izrael–Hamász – mindhárom konfliktusról egész héten ülésezünk, és reméljük, hogy az év vége előtt rendezni tudjuk őket

– mondta Witkoff a Fehér Házban tartott kabinetülésen.

Az orosz–ukrán háború lezárásáról tárgyal az amerikai vezetés

Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja kedden bejelentette, hogy ezen a héten New Yorkban találkozik ukrán képviselőkkel, miközben Washington továbbra is tárgyalásokat folytat Oroszországgal az ukrajnai háború lezárása érdekében.

Ezen a héten találkozom az ukránokkal. New Yorkban fogok velük találkozni, és ez egy nagy jelzés. Az oroszokkal minden nap beszélünk

– nyilatkozta Witkoff a Fox News műsorában.