Itt a fordulat: az amerikaiak konkrétan megmondták, mikor ér véget az ukrajnai háború

Az Egyesült Államok különmegbízottja, Steve Witkoff bejelentette, hogy ezen a héten New Yorkban találkozik ukrán képviselőkkel, miközben Washington folytatja a tárgyalásokat Oroszországgal az ukrajnai háború befejezése érdekében. A diplomáciai erőfeszítések fokozódnak, miután Donald Trump elnök nemrég külön-külön találkozott Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Witkoff optimista a tárgyalások kimenetelét illetően, de hangsúlyozza, hogy a konfliktus rendkívül összetett, és valószínűleg területi kompromisszumokat is igényel majd a megoldás. Egészen konkrét időpontról is beszélnek a háború végét illetően.

Kozma Zoltán
2025. 08. 27. 8:38
Trump embere szerint hamarosan véget érhet az orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)
Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja azt nyilatkozta, hogy reményei szerint az év végéig rendeződik az orosz–ukrán háború, az iráni atomtárgyalások és az Izrael és a Hamász közötti gázai háború.

Zelenszkij és Putyin is kell a háború lezárásához (Fotó: AFP)
Oroszország–Ukrajna, Irán, Izrael–Hamász – mindhárom konfliktusról egész héten ülésezünk, és reméljük, hogy az év vége előtt rendezni tudjuk őket

– mondta Witkoff a Fehér Házban tartott kabinetülésen.

Az orosz–ukrán háború lezárásáról tárgyal az amerikai vezetés

Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja kedden bejelentette, hogy ezen a héten New Yorkban találkozik ukrán képviselőkkel, miközben Washington továbbra is tárgyalásokat folytat Oroszországgal az ukrajnai háború lezárása érdekében.

Ezen a héten találkozom az ukránokkal. New Yorkban fogok velük találkozni, és ez egy nagy jelzés. Az oroszokkal minden nap beszélünk

– nyilatkozta Witkoff a Fox News műsorában.

Witkoff szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök szeretné lezárni a háborút

Úgy gondolom, hogy (Putyin) jóhiszeműen próbál részt venni. Az alaszkai csúcstalálkozón mindenképpen ezt tette. De ez egy nagyon összetett konfliktus

– mondta Witkoff.

Donald Trump elnök augusztus 15-én csúcstalálkozót tartott Putyinnal Alaszkában, majd augusztus 18-án a Fehér Házban találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, valamint NATO- és európai vezetőkkel.

Ezeket a találkozókat követően Trump kijelentette, hogy Zelenszkij és Putyin kétoldalú találkozót tartana, mielőtt egy háromoldalú megbeszélésre kerülne sor, amelyen Trump is részt venne. Zelenszkij szerint Oroszország mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a közte és Putyin közötti találkozót, míg Oroszország azt állítja, hogy egy ilyen találkozó napirendje még nem áll készen.

Úgy gondolom, hogy végül kétoldalú találkozóra kerülhet sor

– mondta Witkoff. Hozzátette:

Véleményem szerint az elnök jelenléte szükséges lesz az asztalnál a megállapodás lezárásához.

Trump egyébként elmondta Zelenszkijnek, hogy Washington segítene garantálni Ukrajna biztonságát bármilyen megállapodás esetén. Az amerikai elnök pénteken megújította fenyegetését, miszerint szankciókat vezet be Oroszország ellen, ha két héten belül nem történik előrelépés az ukrajnai rendezés irányába.

Oroszország Ukrajna területének mintegy ötödét tartja megszállva, és Trump szerint a „területcserék” és a határok változtatása kulcsfontosságú lesz bármilyen rendezés során.

Vlagyimir Putyin orosz elnök békejavaslatot terjesztett elő a kelet-ukrajnai Donyeck régiót érintő háború lezárására, amelyet Ukrajna valószínűleg nem fog elfogadni

 – közölte Steve Witkoff, Trump elnök különmegbízottja. 

Ukrajna ellenzi azt az elképzelést, hogy bármely ukrán területet jogilag oroszként ismerjenek el. Ugyanakkor hallgatólagosan elismerte, hogy szinte biztosan el kell fogadnia bizonyos területi veszteségeket.

