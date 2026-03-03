Rendkívüli

Már az ügyészség is megerősítette: nyomoz a NAV Radnai céges botránya miatt

Zelenszkij és Magyar Péter tettestársak a Magyarország elleni olajblokádban + videó

Az ukrán elnök és a Tisza Párt ezer forintos benzinárat és üzemanyaghiányt akar a választások előtt, ezért zárták el és ezért nem indítják újra a Barátság kőolajvezetéket. A Fidesz azonban megvédi az energiabiztonságot és a rezsicsökkentést – közölte a kormánypártok kommunikációs igazgatója.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 12:47
Erre senkinek sincs szándéka – válaszolta Volodimir Zelenszkij arra a kérdésre, hogy újraindítja-e a Barátság kőolajvezetéket. Az ukrán elnök azt is elmondta, hogy le akarja választani Magyarországot az olcsó orosz kőolajról, és azt akarja, hogy drága nyugati olajat vásároljunk – emlékeztetett Menczer Tamás új videójában.

Tápiószecső, 2026. február 25. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a kormánypártok országjárásának tápiószecsői lakossági fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón a Kós Károly Művelődési Központ és Könyvtárban 2026. február 25-én. MTI/Bruzák Noémi
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

A kommunikációs igazgató hangsúlyozta: Zelenszkij és a Tisza ezer forintos benzint és üzemanyaghiányt akar Magyarországon a választás előtt, ezért zárták el a Barátság kőolajvezetéket. Ez merénylet Magyarországgal szemben és ebben a merényletben Zelenszkij és Magyar Péter tettestársak – tette hozzá.

De Magyarország nem hagyja magát. Az ukrán olajblokádot letörjük, az energiabiztonságunkat és a rezsicsökkentést megvédjük, mert Magyarország az első, a Fidesz pedig a biztos választás

 – szögezte le Menczer Tamás.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP/Genya Savilov)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Hála, genfi konvenció és egyéb gazemberségek

Bayer Zsolt avatarja

Kezdjük talán a hálával! Ugyanis ez annyira szürreális és felfoghatatlan, hogy Orwell és Ionescu egymás vállán zokog most a mennyekben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

