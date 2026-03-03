Zelenszkij és Magyar Péter tettestársak a Magyarország elleni olajblokádban + videó

Erre senkinek sincs szándéka – válaszolta Volodimir Zelenszkij arra a kérdésre, hogy újraindítja-e a Barátság kőolajvezetéket. Az ukrán elnök azt is elmondta, hogy le akarja választani Magyarországot az olcsó orosz kőolajról, és azt akarja, hogy drága nyugati olajat vásároljunk – emlékeztetett Menczer Tamás új videójában.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

A kommunikációs igazgató hangsúlyozta: Zelenszkij és a Tisza ezer forintos benzint és üzemanyaghiányt akar Magyarországon a választás előtt, ezért zárták el a Barátság kőolajvezetéket. Ez merénylet Magyarországgal szemben és ebben a merényletben Zelenszkij és Magyar Péter tettestársak – tette hozzá.

De Magyarország nem hagyja magát. Az ukrán olajblokádot letörjük, az energiabiztonságunkat és a rezsicsökkentést megvédjük, mert Magyarország az első, a Fidesz pedig a biztos választás

– szögezte le Menczer Tamás.