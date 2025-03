Szürreális jelenetek a pride-párti tüntetésen, Szabó Bálint egy rendőrségi kisbusz alatt trombitálgatott

Szürreális jelenetek színesítették a kedd délutáni pride-párti tüntetést. Mint arról élő, szöveges közvetítésünkben is beszámoltunk, az Erzsébet híd helyett a gyülekezők végül a Szabadság hidat foglalták el, innen egy kisebb csoport aztán tovább vonult a Petőfi hídra. Egy időre itt is sikerült megakasztani a forgalmat, az ATV kamerái pedig egy teljesen szürreális jelenetsort is rögzítettek ezen a helyszínen.

A felvételeken Szabó Bálint botránypolitikus, aki legutóbb az újpesti időközi országgyűlési választásokon is indult független jelöltként egy rendőrségi kisbusz alatt fekszik öltönyben, úgy, hogy csak a lábai látszanak ki, majd ebben a pozícióban trombitálni kezd. Kissé kijjebb húzódva aztán a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű népdalt fújja a kisbusz mellett térdepelve, az ellenzéki tüntetésekről már ismerős hangszerén.