Végül a Szabadság hidat zárták le a pride-párti tüntetők

Egy maroknyi momentumos politikus és aktivista lezárta a Rákóczi utat azon a tüntetésen, amit Hadházy Ákos, független országgyűlési képviselő hívott össze a gyülekezési jogról szóló szabályozás megváltoztatása miatt. Ismert, a Fidesz–KDNP az eddig ismert Budapest Pride betiltásának szándékával adott be jogszabály-módosítást, amit már el is fogadtak. Hadházy Ákos és a Momentum aznap egy illegális hídfoglaló akcióval vétették észre magukat, miután a parlamentben füstgyertyákkal próbálták megzavarni a módosításról szóló szavazást.

Ezután Hadházy Ákos egy bejelentett tüntetést szervezett a Ferenciek terére, mert a rendőrség az Erzsébet hídra nem adta ki az engedélyt. Ettől függetlenül Hadházyék arra készülnek, hogy le fogják zárni a hidat, eddig az arra felvezető főútig jutottak. A Magyar Nemzet tudósítója is a helyszínen van, a momentumosok ezúttal is füstgránátokkal támadnak, és megbénították a fővárost a délutáni csúcsforgalom idején.

Füstgránátokkal támadnak most is Fotó: Csudai Sándor

A tüntetők között tiszás aktivisták is feltűntek, igaz Magyar Péter ezúttal sem jelezte, hogy részt venne a megmozduláson. A helyszínen van viszont a szervező Hadházy Ákos, az LMP-ből kilépett, belvárosi képviselő, Csárdi Antal, és a Párbeszédből kilépett budai képviselő, Tordai Bence, illetve a Momentum országgyűlési képviselői.

A rendőrök közben lezárták az Astoriánál a Rákóczi utat, így több autó nem tud ebből az irányból az Erzsébet híd felé hajtani, már csak azok az autósok vannak a Rákóczi út ezen részén, akik beszorultak a tömegbe, de ők is fordulnak vissza.

A rendőrök biztosítják a tüntetést Fotó: Csudai Sándor

A hídon Pest felé már nagy a dugó, de a gyülekezők egyelőre nem vonultak fel rá.

Akcióban a DK-s különítmény

Jakab Péter is megjelent, a DK-sokkal együtt vonul fel. Gyurcsányék igazi nagyágyúkat is bedobtak, a most hétvégén újraválasztott, jogerősen elítélt Varju László újpesti országgyűlési képviselő, és Földi Judit országgyűlési képviselő is a helyszínen van.

Fotó: Csudai Sándor

Közben Hadházy Ákos beszélni kezd. A Momentum által támogatott független országgyűlési képviselő kissé kényszeredett mosollyal nyugtázta, hogy elég sokan vannak, mindenkit arra kért, hogy maradjon békés, majd rövid mondandója végén már arról kezdett beszélni, hogy legközelebb azért mindenki hozzon magával még 4-5 embert.

A hírhedt magyargyűlölő EU-s politikussal erősít a baloldal

Daniel Freund német zöldpárti EP-képviselő is Budapestre érkezett és részt vesz a tüntetésen, amiről a közösségi oldalán is beszámolt.

Good to be back in Budapest!

🇪🇺🇭🇺 pic.twitter.com/mwSt2tt27t — Daniel Freund (@daniel_freund) March 25, 2025

Daniel Freund fel is szólalt a tüntetésen, arról beszélt, hogy a demokráciát meg kell védeni Orbán Viktortól, aki önkényuralmi vezetővé vált, és a szabadságjogok csorbításán mesterkedik. A Brüsszelből ideküldött pride-párti tüntető politikus szerint szövetséget hoztak létre ellene, amiben civilek és magyarországi tagok vannak. Majd azzal büszkélkedett, hogy befagyasztották a Magyarországnak járó EU-s pénzeket.

Daniel Freundot Brüsszelből küldték Budapestre, hogy tüntessen a pride mellett. Fotó: Csudai Sándor

A tüntetés lezárultával a résztvevők elindultak felfelé az Erzsébet hídra, amit a rendőrök ki is ürítettek. Ezután valami miatt azonban lementek a rakpartra, és átsétáltak a Szabadság hídhoz, hogy inkább azt zárják majd le.

Ez a lépés a tüntetők szempontjából kedvező volt, hiszen a Szabadság híd csak kétsávos, sokkal könnyebb megtölteni emberrel, mint az Erzsébet hidat, illetve a forgalomból is egyszerűbben kikapcsolható, nyaranta rendszeresen le van zárva.

A tüntetés végén aztán a gyülekezők egy kisebb csoportja átvonult a Petőfi hídra is, amit a rendőrök közreműködésével szintén lezártak egy rövid időre, itt megjelent Szabó Bálint is, aki ordítozott egyet a rendőrökkel, mert át akart jutni Budára. Végül, miután ez nem sikerült elindultak vissza a pesti oldalra, hogy nekivágjanak az éjszakának.

A tüntetők ezek után több kisebb csoportra szakadtak, a rendőrök pedig biztosították a vonulásukat a városban.