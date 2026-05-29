Újabb halálos fenyegés: célkeresztben a jobboldali politikusok

Bardella: Ez elfogadhatatlan!

Bardella szerint ez elfogadhatatlan, és a politikai erőszak normalizálásához vezethet.

Nyilvánvalóan feljelentést teszek a klipben elhangzó, egy művész által megfogalmazott egyértelmű halálos fenyegetések miatt, aki sem ismertséggel, sem tehetséggel nem rendelkezik. A politikai erőszaknak véget kell vetni.

– fogalmazott a politikus.

A klipben különösen nagy visszhangot váltott ki az a jelenet, amelyben Bardella figuráját egy focipályán földre viszik, majd fejbe rúgják – ez a jelenet a francia közbeszédben is ismert „büntetőrúgás” elnevezésű agresszív cselekményre utal, amelyet korábban szélsőséges összecsapások során is alkalmaztak.

Soli. Forrás: Képernyőkép

A dal szövegei is erősen megosztók. Bár nem tartalmaznak konkrét személy elleni közvetlen fenyegetést, általánosságban a jobboldalt és a fasisztának nevezett politikai nézeteket támadják. A rapper többek között így fogalmaz:

Fejbe rúgások egy átkozott fasisztán, micsoda jó íz. Egy jó rasszista az, akit koporsóba szögeznek.

Máshol pedig azt mondja:

A jó fasiszta egy halott fasiszta.

A szerző emellett bírálja a francia jobboldal nemzetközi kapcsolatait is, továbbá azokat, akik Donald Trump amerikai elnökhöz köthető politikai irányzatokat támogatják, kollaboránsnak nevezi.

Fotó: Hans Lucas/AFP/Quentin De Groeve

A nemzeti szimbólumok visszahódításáról is szól a vita

A videóklipben a francia nemzeti színek is megjelennek, a rapper értelmezésében egy alternatív Franciaország szimbólumaként, amely a szabadság, egyenlőség, testvériség eszméin alapul.

A dal üzenete szerint: „Éljen Franciaország, a szabadság, egyenlőség és testvériség földje – vegyük vissza ezt a zászlót a fasisztáktól.”

A vita nemcsak a zenei világban, hanem a francia politikai életben is újra előtérbe hozta a nemzeti szimbólumok értelmezésének kérdését. Baloldali politikusok szerint a nemzeti jelképek nem kizárólag a jobboldalhoz köthetők, hanem a francia forradalom örökségéből eredő republikánus értékeket is képviselik.