BardellaFranciaországfeljelentésNemzeti Tömörüléserőszak

Újabb halálos fenyegés: célkeresztben a jobboldali politikusok

Feljelentést tesz Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés elnöke a Soli művésznéven ismert rapper ellen, miután annak egy dalához készült klipben szerinte halálos fenyegetések és erőszakra buzdító jelenetek szerepelnek.

Magyar Nemzet
2026. 05. 29. 8:41
Jordan Bardella, a francia jobboldali Nemzeti Tömörülés párt elnöke Fotó: Gabriel Bouys Forrás: AFP
Bardella: Ez elfogadhatatlan!

Bardella szerint ez elfogadhatatlan, és a politikai erőszak normalizálásához vezethet.

Nyilvánvalóan feljelentést teszek a klipben elhangzó, egy művész által megfogalmazott egyértelmű halálos fenyegetések miatt, aki sem ismertséggel, sem tehetséggel nem rendelkezik. A politikai erőszaknak véget kell vetni.

– fogalmazott a politikus.

A klipben különösen nagy visszhangot váltott ki az a jelenet, amelyben Bardella figuráját egy focipályán földre viszik, majd fejbe rúgják – ez a jelenet a francia közbeszédben is ismert „büntetőrúgás” elnevezésű agresszív cselekményre utal, amelyet korábban szélsőséges összecsapások során is alkalmaztak.

 Soli. Forrás: Képernyőkép

A dal szövegei is erősen megosztók. Bár nem tartalmaznak konkrét személy elleni közvetlen fenyegetést, általánosságban a jobboldalt és a fasisztának nevezett politikai nézeteket támadják. A rapper többek között így fogalmaz:

Fejbe rúgások egy átkozott fasisztán, micsoda jó íz. Egy jó rasszista az, akit koporsóba szögeznek.

Máshol pedig azt mondja:

A jó fasiszta egy halott fasiszta.

A szerző emellett bírálja a francia jobboldal nemzetközi kapcsolatait is, továbbá azokat, akik Donald Trump amerikai elnökhöz köthető politikai irányzatokat támogatják, kollaboránsnak nevezi.

Illustration of the French flag at the Elysee Palace in Paris, France on May 20, 2026. Illustration du drapeau francais au Palais de l Elysee a Paris en France le 20 mai 2026. (Photo by Quentin de Groeve / Hans Lucas via AFP)
Fotó: Hans Lucas/AFP/Quentin De Groeve

A nemzeti szimbólumok visszahódításáról is szól a vita

A videóklipben a francia nemzeti színek is megjelennek, a rapper értelmezésében egy alternatív Franciaország szimbólumaként, amely a szabadság, egyenlőség, testvériség eszméin alapul.

A dal üzenete szerint: „Éljen Franciaország, a szabadság, egyenlőség és testvériség földje – vegyük vissza ezt a zászlót a fasisztáktól.”

A vita nemcsak a zenei világban, hanem a francia politikai életben is újra előtérbe hozta a nemzeti szimbólumok értelmezésének kérdését. Baloldali politikusok szerint a nemzeti jelképek nem kizárólag a jobboldalhoz köthetők, hanem a francia forradalom örökségéből eredő republikánus értékeket is képviselik.

Jordan Bardella kitart amellett, hogy a politikai erőszak bármilyen formája elfogadhatatlan, és jogi lépéseket tesz az ügyben.

 

Borítókép: Jordan Bardella, a francia jobboldali Nemzeti Tömörülés párt elnöke (Fotó: AFP/Gabriel Bouys) 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
