Francia támogatás: Orbán Viktor nagy hazafi, aki megerősítette Magyarországot és megvédte Európát

Jordan Bardella, a francia jobboldali szuverenista Nemzeti Tömörülés elnöke nagy hazafiként méltatta a leköszönő magyar miniszterelnököt, Orbán Viktort a parlamenti választásokon vasárnap elszenvedett veresége után.

Magyar Nemzet
2026. 04. 13. 8:14
Fidesz eredményváró Fotó: Polyák Attila
„A magyarok kifejezték véleményüket, és egyértelmű többséget adtak Magyar Péternek. Ez az Orbán Viktor által tiszteletteljesen fogadott eredmény azt bizonyítja, hogy az európai intézményeknek a magyar demokrácia ellen az utóbbi években megfogalmazott folyamatos vádjai megalapozatlanok voltak” – írta az X közösségi oldalon a legnagyobb francia ellenzéki párt vezetője.

Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés elnöke
Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés elnöke. Fotó: Hans Lucas

Orbán Viktor nagy hazafi, aki mandátuma alatt befejezte Magyarország gazdasági felzárkóztatását, egy olyan családpolitikát támogatott, amely lehetővé tette a születések számának védelmét, és megvédte hazája és Európa határait a migrációs hullámokkal szemben

– hangsúlyozta Jordan Bardella. „Reméljük, hogy utóda kizárólag a hazája és a népe érdekében fog kormányozni” – írta a francia politikus.

 

Borítókép: Fidesz-eredményváró (Fotó: Polyák Attila)

 

Vucsics: Hálával tartozom Orbán Viktornak

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu