„A magyarok kifejezték véleményüket, és egyértelmű többséget adtak Magyar Péternek. Ez az Orbán Viktor által tiszteletteljesen fogadott eredmény azt bizonyítja, hogy az európai intézményeknek a magyar demokrácia ellen az utóbbi években megfogalmazott folyamatos vádjai megalapozatlanok voltak” – írta az X közösségi oldalon a legnagyobb francia ellenzéki párt vezetője.
Francia támogatás: Orbán Viktor nagy hazafi, aki megerősítette Magyarországot és megvédte Európát
Jordan Bardella, a francia jobboldali szuverenista Nemzeti Tömörülés elnöke nagy hazafiként méltatta a leköszönő magyar miniszterelnököt, Orbán Viktort a parlamenti választásokon vasárnap elszenvedett veresége után.
Orbán Viktor nagy hazafi, aki mandátuma alatt befejezte Magyarország gazdasági felzárkóztatását, egy olyan családpolitikát támogatott, amely lehetővé tette a születések számának védelmét, és megvédte hazája és Európa határait a migrációs hullámokkal szemben
– hangsúlyozta Jordan Bardella. „Reméljük, hogy utóda kizárólag a hazája és a népe érdekében fog kormányozni” – írta a francia politikus.
Borítókép: Fidesz-eredményváró (Fotó: Polyák Attila)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
