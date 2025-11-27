Ezt nem lesz könnyű túlélni…

A különféle feladatok megoldására alkotott MI-t ágenseknek nevezik (angolul bot). Amit ismerünk: a generatív MI képes a feltett kérdéseket értelmezni és válaszolni rájuk vagy zenét komponálni, könyvet írni, festményeket alkotni (generálni). Újabb fejlemény, hogy a különféle MI-ágensekből kutatócsoportot hoznak létre és kutatási feladatokat végeztetnek velük. Az ágenseket a legkülönfélébb feladatokkal bízzák meg: banki követelések végrehajtásának ellenőrzésével, a mobilhálózat működésének felügyeletével, rendezvények biztonságának ellenőrzésével…

A munkanélküliséget fokozza egy sajátos paradox folyamat: a techvállalatok szinte ész nélkül, egymással versengve fektetnek be az MI-be. Azért teszik ezt, mert a többi techcég is ezt teszi. De a versenyt csak az nyerheti meg, aki gyors költségelőnyökre tesz szert. A legegyszerűbben ez úgy érhető el, ha munkaerőt bocsátanak el – különösen Amerikában, ahol gyakorlatilag nincs munkahelyvédelem…

Lesz-e a gépnek tudata?

A vallás szerint a tudatot a Teremtőtől kaptuk. Az evolúcióbiológia szerint viszont a tudat emergens jelenség, azaz az élőlények központi idegrendszerének, agyának egy igen magas szervezettségű szintjén automatikusan megjelenik. Nagyon meggyőzőnek tartom e téren Michio Kaku a tudatot kontinuumként felfogó elméletét (azaz olyan tulajdonságként, amely fokozatosan fejlődik ki). A kérdés ezek után az, hogy vajon a tudat szervetlen bázison is kialakulhat-e? Erre Max Tegmark, az IT egyik mai legnagyobbja adja meg a választ Élet 3.0 című, magyarul is megjelent könyvében. Bebizonyítja, hogy a számolás, emlékezés és gondolkodás „közegfüggetlen”(!) – azaz szervetlen alapon is lehetséges. A MI eddigi legnagyobb fejlődése a gépi tanulásnak, az agyműködést utánzó mesterséges neuronhálózatok működtetésének köszönhető. Ez elsősorban Geoffrey Hinton nevéhez kötődik. A generatív modellek megalkotása is mind ezen alapul. Az a hatalmas tőke, amely az ágazatba áramlik, elsősorban a generatív modellek adatbázisának bővítését célozza. De megjelent egy új elképzelés is, amely a működésben jelent majd ugrásszerű változást, ha megvalósul. Jie Mei, a Linzben működő Interdiszciplináris Transzformációs Egyetem fiatal, 32 éves professzora kutatócsoportjával azt vizsgálja, hogy mit lehet még tanulni az emberi agytól. A neurotranszmitterekre helyezik a hangsúlyt, amilyen a szerotonin vagy a dopamin. Ezek az ingerületátvivő anyagok teremtik meg bennünk a kíváncsiságot, a tanulási vágyat. Erősítik az ember emocionális és közösségi érzékét, az empátia képességét… Helyben vagyunk, ez az út vezet majd át a merőben kognitív tulajdonságokkal rendelkező MI-tól és szuperintelligenciától a most már célokkal, motivációkkal és értékrenddel is rendelkező, tudatos mesterséges intelligencia felé. A folyamat végén létrehozott, létrejött, az emberi intelligenciát felülmúló tudatos lénytől valóban nem kell majd félnünk. Az odáig vezető út azonban veszélyes, a gondos szabályozás a szó szoros értelmében létfontosságú.

Mi a teendő az átmeneti időszakban?

Daron Acemoglu török származású neves amerikai közgazdász élesen bírálta az MI fejlesztését; nevezetesen, hogy a kiindulási pont nem az volt, hogy mire akarjuk használni, hanem mi mindent lehet vele csinálni, mi mindenre használható. De 2024 Nobel-díjasa mintha megfeledkezett volna valamiről: amit ő hiányol, az csak a kínai rendszerben valósítható meg, ahol a gazdaság fejlesztése hosszú távú tervek és koncepciók szerint történik. Piacgazdaságban a rövid távú fogyasztói igények és a profitérdekek érvényesülnek. (Jellemző, hogy miközben Kína a tudományos fejlesztésben lépést tart Amerikával, a 2013–2024 közötti kínai állami beruházások az MI-be csak egynegyedét teszik ki az amerikainak! Azaz: a befektetések megfontoltak, célirányosak.)

Meggyőződésem, hogy a szuperintelligencia alkalmazását két alapvető feltételhez kellene kötni: ne vezessen tömeges munkanélküliséghez, ne járjon a természeti környezet fokozódó terhelésével. A második feltétel betartására már fél évszázados nemzetközi gyakorlat ad példát: a nemzetközi környezetvédelmi egyezmények. Az elsőé egy versengő globális gazdaságban megoldhatatlan feladatnak tűnik. De végül is ez belügy, az egyes országok szabályozásán múlik és csak társadalmi konszenzus kialakításával kezelhető. A feladat nem egyszerű; mert ha egy adott ország elviseli az új technológiák által okozott munkanélküliséget, az előnyt élvez a világpiacon, a világkereskedelemben. A technológiák háttérbe szorítása pedig hátrányokkal jár. Talán a WTO (Világkereskedelmi Szervezet) adhat példákat arra, hogy – mondjuk bizonyos támogatások tilalmával vagy szociálpolitikai minimumok megkövetelésével – hogyan lehet a nemzetközi versenyfeltételeket kiegyenlíteni. Ezek mintájára elő lehetne írni, hogy bizonyos területeken a szuperintelligencia nem alkalmazható…

Kis ország vagyunk, nyitott gazdasággal, nemzeti termékünk kétharmada a külkereskedelmen keresztül realizálódik. Így semmi reményünk nem lehet arra, hogy elzárkózzunk a szuperintelligencia révén ránk váró veszélyektől. Fel kell készülnünk rá!

Lehet, hogy annak idején mégsem kellett volna enni annak a fának a gyümölcséből?