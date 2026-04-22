Vészjósló figyelmeztetés az előttünk álló kemény nyár előtt: áramszünetekkel számolhat Európa?

Dan Jorgensen egy interjúban úgy nyilatkozott: nagyon súlyos helyzettel áll szemben Európa, amely nagy valószínűséggel tovább romlik.

Különösen aggasztó, hogy még egy azonnali béke sem hozna gyors megkönnyebbülést – az energiaárak hetekig, hónapokig, sőt akár évekig is magasak maradhatnak.

Nehéz nyár jöhet

Jorgensen szerint a globális energiapiac rendkívüli nyomás alatt áll, és egy meglehetősen kemény nyárra kell készülni. A repülés drágulása már most érzékelhető, és akár járattörlések is bekövetkezhetnek.

Az olajpiac ugyan gyorsabban reagálhat, mint a gáz, de még itt is elég néhány hét ellátási zavar ahhoz, hogy komoly problémák alakuljanak ki – különösen a dízel és a kerozin esetében.

A legsúlyosabb helyzet a földgázpiacon várható. A Közel-Keleten – különösen Katarban – bekövetkezett károk hosszú távon is éreztethetik hatásukat. Egyes jelentések szerint az iráni támadások akár 17 százalékkal is visszavethették Katar LNG-exportkapacitását, ami évekig tartó kiesést jelenthet.

Üzemanyagárak egy benzinkút tábláján Lisszabonban. Fotó: NurPhoto/AFP Jorge Mantilla

Ez nem pusztán piaci idegesség, hanem strukturális probléma: az infrastruktúra sérülése tartós ellátási zavarokat okozhat.

Energiaválság: dráguló repülés, növekvő költségek

A válság már most a mindennapok része. Áprilisi adatok szerint a hosszú távú járatok üzemanyagköltsége utasonként átlagosan 88 euróval nőtt, míg Európán belül 29 eurós emelkedést mértek. Egy Párizs–New York járaton ez akár 129 eurós többletet is jelenthet.

A repülőgép-üzemanyag ára a konfliktus kezdete óta helyenként több mint kétszeresére nőtt. Ez nemcsak az utasokat, hanem a légitársaságokat és a gazdaság egészét is súlyosan érinti.

Hivatalosan nincs kerozinhiány, de a háttérben már intenzív felkészülés zajlik. Az Európai Unió iránymutatásokat dolgoz ki a légitársaságoknak, és szóba került a stratégiai készletek felszabadítása is. Emellett Európa fokozza az importot az Egyesült Államokból és Nigériából.