Teherán válaszlépésére nem kellett sokat várni – veszélybe kerülhetett a tűzszünet?

Az iráni Forradalmi Gárda szerda reggel tüzet nyitott egy konténerhajóra a Hormuzi-szorosban – jelentette be a brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálata.

Magyar Nemzet
2026. 04. 22. 9:55
Az iráni Forradalmi Gárda egyik hajója Forrás: AFP
A tájékoztatás szerint senki sem sebesült meg, és a támadásnak nem volt káros környezeti hatása sem. A támadó hajó nem figyelmeztette a konténerszállítót, mielőtt tüzet nyitott. A Forradalmi Gárda viszont azt közölte, hogy a teherhajó nem vett tudomást a művelet kezdetén hozzá intézett figyelmeztetésekről.

A tűzszünetet – korábbi ígéreteivel ellentétben – kedden meghosszabbította Trump elnök. Fotó: AFP

A múlt héten amerikai erők nyitottak tüzet egy iráni konténerhajóra, majd az amerikai haditengerészet katonái megszállták a teherszállítót az Ománi-öbölben. Ahogy arról lapunk is beszámolt, teheráni tisztviselők bírálták Washingtont az iráni kikötők blokádja, valamint az iráni kereskedelmi hajó, a Touska vasárnapi lefoglalása és átvizsgálása miatt, amelyet a tűzszünet megsértésének neveztek.

Az amerikai akció miatt Teherán korábban válaszlépéseket helyezett kilátásba. 

 

Pakisztáni források szerint csütörtökön hajnalban telt volna le a kéthetes iráni–amerikai tűzszünet. Kedden még arról szóltak a nemzetközi sajtóhírek, hogy J. D. Vance amerikai alelnök és egy iráni delegáció is Pakisztánba utazik, hogy szerdán tárgyalóasztalhoz üljenek, azonban a terveket törölték. Donald Trump amerikai elnök végül kedd este bejelentette:

Utasítottam katonaságunkat, hogy folytassa a blokádot, és minden más tekintetben maradjon készenlétben és harcképes, és meghosszabbítom a tűzszünetet mindaddig, amíg javaslatukat be nem nyújtják, és a tárgyalások így vagy úgy le nem zárulnak.

Döntését az amerikai elnök azzal magyarázta, hogy az iráni kormány rendkívül megosztott, és Asim Munir tábornagy és Shehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök kérésére függesztették fel az Irán elleni támadásokat.

 

