Teherán válaszlépésére nem kellett sokat várni – veszélybe kerülhetett a tűzszünet?

A tájékoztatás szerint senki sem sebesült meg, és a támadásnak nem volt káros környezeti hatása sem. A támadó hajó nem figyelmeztette a konténerszállítót, mielőtt tüzet nyitott. A Forradalmi Gárda viszont azt közölte, hogy a teherhajó nem vett tudomást a művelet kezdetén hozzá intézett figyelmeztetésekről.

A tűzszünetet – korábbi ígéreteivel ellentétben – kedden meghosszabbította Trump elnök. Fotó: AFP

A múlt héten amerikai erők nyitottak tüzet egy iráni konténerhajóra, majd az amerikai haditengerészet katonái megszállták a teherszállítót az Ománi-öbölben. Ahogy arról lapunk is beszámolt, teheráni tisztviselők bírálták Washingtont az iráni kikötők blokádja, valamint az iráni kereskedelmi hajó, a Touska vasárnapi lefoglalása és átvizsgálása miatt, amelyet a tűzszünet megsértésének neveztek.

Az amerikai akció miatt Teherán korábban válaszlépéseket helyezett kilátásba.