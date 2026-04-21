Donald Trump meghosszabbította a tűzszünetet

Mivel Irán kormánya – nem váratlan módon – súlyosan megosztott, ezért Asim Munir tábornagy, valamint Shehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök arra kértek minket, hogy tartsuk vissza Irán elleni támadásunkat mindaddig, amíg vezetőik és képviselőik egységes javaslattal nem állnak elő – írta közösségi oldalán Donald Trump. Az amerikai elnök erről közösségi oldalán írt.

Donald Trump elhalasztotta a határidőt

Mint fogalmazott:

Ezért utasítottam katonaságunkat, hogy folytassa a blokádot, és minden más tekintetben maradjon készenlétben és harcképes, és meghosszabbítom a tűzszünetet mindaddig, amíg javaslatukat be nem nyújtják, és a tárgyalások így vagy úgy le nem zárulnak.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, kéthetes fegyverszünet napokon belül lejár volna. Donald Trump most ezt hosszabbította meg, ugyanakkor a blokádot továbbra is fenntartja.

Teheráni tisztviselők bírálták Washingtont az iráni kikötők blokádja, valamint egy iráni kereskedelmi hajó, a Touska vasárnapi lefoglalása és átvizsgálása miatt, amelyeket a tűzszünet megsértésének neveztek. Egy magasrangú iráni parancsnok kedden azt mondta, hogy az iráni erők készen állnak azonnali és határozott választ adni bármilyen újabb ellenséges lépés esetén, míg Irán pakisztáni nagykövete, Reza Amiri Moghadam az X-en azt írta, hogy nem tárgyalnak fenyegetés vagy kényszer hatására:

Általánosan elismert tény, hogy egy nagy civilizációval rendelkező ország nem hajlandó fenyegetés és kényszer miatt tárgyalni. Ez egy alapvető iszlám és teológiai elv. Bárcsak az Egyesült Államok felismerte volna…

