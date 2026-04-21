Rendkívüli

Erre nem kellett sokat várni Magyar Péteréknek: Brüsszel bírósága elkaszálta a magyar gyermekvédelmi törvényt

Hormuzi-szorosIránTrumpbéketárgyalás

Letelik a tűzszünet, és az egész Közel-Kelet lángba borulhat, de még van remény

Hamarosan letelik a kéthetes iráni–amerikai tűzszünet. Az iráni fél korábban teljesen kizárta egy újabb tárgyalási forduló lehetőségét, de az ügyet ismerő pakisztáni források szerint mégis sor kerülhet – még a tűzszünet letelte előtt – egy újabb egyeztetésre. Sajtóinformációk szerint kedden J. D. Vance alelnök és egy iráni delegáció is Pakisztánba utazik.

Magyar Nemzet
2026. 04. 21. 12:35
Két hete tart a fegyvernyugvás a Közel-Keleten, de csütörtökön letelik a tűzszüneti határidő Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Egyesült Államok bizakodó, hogy Iránnal sikerül megállapodásra jutnia, a béketárgyalások kimenetele ugyanakkor továbbra is bizonytalan, pedig a tűzszünet lejárti határideje vészesen közeledik. Egy magas rangú iráni tisztviselő szerint az amerikai–iráni béketárgyalás következő fordulójára szerdán, Pakisztánban kerülhet sor – számolt be róla a Reuters hírügynökség.

Fotó: AFP

A kéthetes fegyverszünet napokon belül lejár, és ahogy arról lapunk is beszámolt, az amerikai elnök úgy látja, a jelenlegi tűzszünet meghosszabbítása nem valószínű. Annak ellenére, hogy Irán korábban kizárta egy újabb tárgyalási forduló lehetőségét egy, az egyeztetésekre rálátó pakisztáni forrás azt nyilatkozta, hogy politikai akarat van a tárgyalások szerdai újraindítására.

A dolgok haladnak előre, és a tárgyalások a szerdai napra vannak beütemezve

 – mondta a forrás névtelenséget kérve, hozzátéve, hogy Donald Trump amerikai elnök személyesen vagy virtuálisan vehet részt az egyeztetésen, ha megállapodás születik. 

Az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance kedden Pakisztánba utazik a tárgyalások miatt, míg Irán a regionális közvetítőknek jelezte, hogy kedden delegációt küld Pakisztánba. 

Az iráni tisztviselő elmondta, hogy Teherán pozitívan áll a tárgyalásokhoz, de hangsúlyozta, hogy még nem született döntés a tárgyalásokon való részvételről.

A tőzsdék pozitívan fogadták a hírt

Az olajárak minimálisan csökkentek, míg a részvényárfolyamok emelkedésbe kezdtek, tekintettel arra, hogy az amerikai–iráni béketárgyalások még ezen a héten újraindulhatnak. A cikk írásakor a WTI nyersolaj világpiaci ára 86,8 dolláros áron állt, mintegy 0,72 százalékos mínuszban az előző napi záróárhoz képest. 

Teheráni tisztviselők bírálták Washingtont az iráni kikötők blokádja, valamint egy iráni kereskedelmi hajó, a Touska vasárnapi lefoglalása és átvizsgálása miatt, amelyeket a tűzszünet megsértésének neveztek. Egy magasrangú iráni parancsnok kedden azt mondta, hogy az iráni erők készen állnak azonnali és határozott választ adni bármilyen újabb ellenséges lépés esetén, míg Irán pakisztáni nagykövete, Reza Amiri Moghadam az X-en azt írta, hogy nem tárgyalnak fenyegetés vagy kényszer hatására:

Általánosan elismert tény, hogy egy nagy civilizációval rendelkező ország nem hajlandó fenyegetés és kényszer miatt tárgyalni. Ez egy alapvető iszlám és teológiai elv. Bárcsak az Egyesült Államok felismerte volna… 

A vezető iráni tárgyaló, az iráni parlament elnöke Mohammad Bagher Ghalibaf hétfő esti X-bejegyzésében azzal vádolta Trumpot, hogy a blokád révén növeli a nyomást, és azt írta az amerikai elnök tévhitben él:

Trump a blokád alkalmazásával és a tűzszünet megsértésével azt szeretné elérni, hogy a saját elképzelése szerint alakuljon a tárgyalás. Nem fogadjuk el a fenyegetés árnyékában folytatott tárgyalásokat, és az elmúlt két hétben felkészültünk arra, hogy új lépéseket tegyünk a csatatéren.

Trump olyan megállapodást szeretne, amely megakadályozza az olajárak további emelkedését és a tőzsdei sokkot, ugyanakkor ragaszkodik ahhoz, hogy Irán mondjon le a nukleáris fegyverek fejlesztésével kapcsolatos terveiről. 

Teherán azt reméli, hogy a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzést felhasználva olyan megállapodást érhet el, amely elkerüli a háború újraindulását, enyhíti az országgal szemben bevezetett szankciókat, de nem akadályozza nukleáris programját. 

Mikor ér véget a tűzszünet?

Washington nem határozta meg pontosan, mikor ér véget a kéthetes tűzszünet. Azonban egy, a tárgyalásokra rálátó pakisztáni forrás szerint a határidő iráni időzóna szerint csütörtök hajnali 3.30-kor jár le (ami magyar idő szerint csütörtök hajnali 2 óra).

Trump hétfőn egy tévéműsorban azt mondta, Irán tárgyalni fog, de megismételte, hogy Washington nem fogja engedni Teheránnak, hogy nukleáris fegyvereket fejlesszenek.

Tárgyalni fognak, és remélhetőleg tisztességes megállapodást kötnek, és újjáépítik az országukat, de nem lesz nukleáris fegyverük

 – mondta Trump. Pakisztán a bizonytalanság ellenére készül a tárgyalások megrendezésére. A tisztviselők szerint közel 20 000 fős biztonsági erőt vezényeltek Iszlámábádba. Trump vasárnap arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok minden hidat és erőművet megsemmisít Iránban, ha az elutasítja a békefeltételeket. Irán válaszul közölte, hogy ha az Egyesült Államok támadást indít civil infrastruktúrája ellen, akkor az Öböl-menti arab szomszédok erőműveit és sótalanító üzemeit fogja célba venni.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektörténelem

Vita a történelemmel és az ellenállás iránya – a háborúkról (1. rész)

Bayer Zsolt avatarja

A régi Benesnek a birodalmat kellett széthordania az Antant megbízásából, a mi Benesünknek a maradékot kell behordania a birodalomba Brüsszel és Berlin megbízásából.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
