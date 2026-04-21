Letelik a tűzszünet, és az egész Közel-Kelet lángba borulhat, de még van remény

Az Egyesült Államok bizakodó, hogy Iránnal sikerül megállapodásra jutnia, a béketárgyalások kimenetele ugyanakkor továbbra is bizonytalan, pedig a tűzszünet lejárti határideje vészesen közeledik. Egy magas rangú iráni tisztviselő szerint az amerikai–iráni béketárgyalás következő fordulójára szerdán, Pakisztánban kerülhet sor – számolt be róla a Reuters hírügynökség.

Csütörtökön letelik a kéthetes tűzszünet Amerika és Irán között, de még előtte folytatódhatnak a béketárgyalások

A kéthetes fegyverszünet napokon belül lejár, és ahogy arról lapunk is beszámolt, az amerikai elnök úgy látja, a jelenlegi tűzszünet meghosszabbítása nem valószínű. Annak ellenére, hogy Irán korábban kizárta egy újabb tárgyalási forduló lehetőségét egy, az egyeztetésekre rálátó pakisztáni forrás azt nyilatkozta, hogy politikai akarat van a tárgyalások szerdai újraindítására.

A dolgok haladnak előre, és a tárgyalások a szerdai napra vannak beütemezve

– mondta a forrás névtelenséget kérve, hozzátéve, hogy Donald Trump amerikai elnök személyesen vagy virtuálisan vehet részt az egyeztetésen, ha megállapodás születik.