Trump a tűzszünetről nyilatkozott, de a tőle megszokott módon kissé ködösen fogalmazott + videó

Donald Trump amerikai elnök „nagymértékben valószínűtlennek” mondta hétfőn, hogy meghosszabbítja az Iránnal érvényben lévő tűzszünetet, ha annak lejárta előtt nem sikerül megállapodásra jutni Iránnal.
Az elnök a Bloomberg Newsnak adott telefoninterjúban arról beszélt, hogy a tárgyalások következő fordulója a tervek szerint kedden lesz Iszlámábádban, és erre hétfőn elutazhat J. D. Vance amerikai alelnök is.
