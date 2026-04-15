A Reuters beszámolói szerint a tartályhajók az iráni Chabahar Port kikötőből indultak el az Ománi-öböl térségében. Az amerikai hadihajó rádión lépett kapcsolatba a hajókkal, és egyértelmű utasítást adott: forduljanak vissza.
Amerikai romboló került szembe az Iránból induló hajókkal a tengeren
Újabb jele mutatkozik a közel-keleti helyzet kiéleződésének: egy amerikai haditengerészeti romboló feltartóztatott két, Iránból kifutni készülő olajszállító tartályhajót, majd visszafordulásra utasította azokat.
Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága szerint több olyan hajóról van szó, amelyek beléptek a térségbe, és amelyeket felszólítottak, hogy térjenek vissza iráni kikötőkbe, írta az Origo.
Diplomáciai tárgyalások: van előrelépés?
Miközben a tengeren erődemonstráció zajlik, a háttérben tovább folynak a diplomáciai egyeztetések is. J. D. Vance amerikai alelnök szerint ugyan a hétvégi tárgyalások nem hoztak áttörést, mégis jelentős előrelépés történt, írta a Tagesschau.
Vance úgy fogalmazott: Teherán részéről megvan a szándék a megállapodásra, ugyanakkor Washington csak olyan egyezséget fogad el, amely garantálja, hogy Irán nem jut atomfegyverhez, és felhagy a terrorizmus támogatásával.
További Külföld híreink
Donald Trump amerikai elnök optimistábban nyilatkozott a helyzetről. Egy interjúban arról beszélt, hogy szerinte Irán nagyon is akarja a megállapodást, és a konfliktus akár hamarosan lezárulhat.
Úgy látom, hogy ez már majdnem véget ért
– fogalmazott Trump, ugyanakkor hozzátette: az Egyesült Államok még nem fejezte be a műveleteit, és a következő lépések az iráni reakcióktól függnek.
Irán: törékeny, de működő tűzszünet
Az amerikai alelnök szerint jelenleg stabil a tűzszünet az Egyesült Államok és Izrael, valamint Irán között. A két hétre meghirdetett fegyvernyugvásból még egy hét van hátra, és egyelőre mindkét fél tartja magát a megállapodáshoz.
A helyzet ugyanakkor továbbra is rendkívül feszült: miközben a diplomáciai csatornákon közeledés látszik, a tengeren zajló incidensek azt mutatják, hogy a konfliktus korántsem zárult le végleg.
További Külföld híreink
Borítókép: Műholdkép az Ománi-öbölről (Forrás: NASA)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!