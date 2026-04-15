Amerikai romboló került szembe az Iránból induló hajókkal a tengeren

Újabb jele mutatkozik a közel-keleti helyzet kiéleződésének: egy amerikai haditengerészeti romboló feltartóztatott két, Iránból kifutni készülő olajszállító tartályhajót, majd visszafordulásra utasította azokat.

2026. 04. 15. 10:57
Műholdkép az Ománi-öbölről Forrás: NASA/AFP
A Reuters beszámolói szerint a tartályhajók az iráni Chabahar Port kikötőből indultak el az Ománi-öböl térségében. Az amerikai hadihajó rádión lépett kapcsolatba a hajókkal, és egyértelmű utasítást adott: forduljanak vissza.

Teherhajók és tartályhajók a Hormuzi-szorosban. Fotó: AFP/Giuseppe Cacace

Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága szerint több olyan hajóról van szó, amelyek beléptek a térségbe, és amelyeket felszólítottak, hogy térjenek vissza iráni kikötőkbe, írta az Origo.

 

Diplomáciai tárgyalások: van előrelépés?

Miközben a tengeren erődemonstráció zajlik, a háttérben tovább folynak a diplomáciai egyeztetések is. J. D. Vance amerikai alelnök szerint ugyan a hétvégi tárgyalások nem hoztak áttörést, mégis jelentős előrelépés történt, írta a Tagesschau.

Vance úgy fogalmazott: Teherán részéről megvan a szándék a megállapodásra, ugyanakkor Washington csak olyan egyezséget fogad el, amely garantálja, hogy Irán nem jut atomfegyverhez, és felhagy a terrorizmus támogatásával.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke. Fotó: Getty Images/AFP/Tasos Katopodis

Donald Trump amerikai elnök optimistábban nyilatkozott a helyzetről. Egy interjúban arról beszélt, hogy szerinte Irán nagyon is akarja a megállapodást, és a konfliktus akár hamarosan lezárulhat.

Úgy látom, hogy ez már majdnem véget ért

– fogalmazott Trump, ugyanakkor hozzátette: az Egyesült Államok még nem fejezte be a műveleteit, és a következő lépések az iráni reakcióktól függnek.

 

Irán: törékeny, de működő tűzszünet

Az amerikai alelnök szerint jelenleg stabil a tűzszünet az Egyesült Államok és Izrael, valamint Irán között. A két hétre meghirdetett fegyvernyugvásból még egy hét van hátra, és egyelőre mindkét fél tartja magát a megállapodáshoz.

A helyzet ugyanakkor továbbra is rendkívül feszült: miközben a diplomáciai csatornákon közeledés látszik, a tengeren zajló incidensek azt mutatják, hogy a konfliktus korántsem zárult le végleg.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
