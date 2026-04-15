Amerikai romboló került szembe az Iránból induló hajókkal a tengeren

Donald Trump amerikai elnök optimistábban nyilatkozott a helyzetről. Egy interjúban arról beszélt, hogy szerinte Irán nagyon is akarja a megállapodást, és a konfliktus akár hamarosan lezárulhat.

Úgy látom, hogy ez már majdnem véget ért

– fogalmazott Trump, ugyanakkor hozzátette: az Egyesült Államok még nem fejezte be a műveleteit, és a következő lépések az iráni reakcióktól függnek.

Irán: törékeny, de működő tűzszünet

Az amerikai alelnök szerint jelenleg stabil a tűzszünet az Egyesült Államok és Izrael, valamint Irán között. A két hétre meghirdetett fegyvernyugvásból még egy hét van hátra, és egyelőre mindkét fél tartja magát a megállapodáshoz.

A helyzet ugyanakkor továbbra is rendkívül feszült: miközben a diplomáciai csatornákon közeledés látszik, a tengeren zajló incidensek azt mutatják, hogy a konfliktus korántsem zárult le végleg.