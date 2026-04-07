Történelmi pillanat, megérkezett Magyarországra J. D. Vance

Menczer Tamás: A magyar energiabiztonság három feltétele teljesült

Menczer Tamás szerint a magyar energiabiztonság és a rezsicsökkentés fenntartásához három kulcsfontosságú megállapodásra volt szükség, amelyeket Orbán Viktor sikeresen megkötött. Erre csak a magyar miniszterelnök képes.

2026. 04. 07. 10:11
Menczer Tamás (Forrás: Facebook)
„Fontos J. D. Vance amerikai alelnök látogatásával kapcsolatban. Erre csak Orbán Viktor képes” – írta közösségi oldalán Menczer Tamás, aki egy videójában a magyar energiabiztonság feltételeiről beszélt.

Menczer Tamás (Fotó: MTI Fotószerkesztőség)

A politikus úgy fogalmazott, hogy a magyar energiabiztonság megőrzéséhez, valamint a rezsicsökkentés és a védett ár fenntartásához három feltételnek kellett és kell teljesülnie.

Elsőként arról beszélt, hogy

Orbán Viktornak meg kellett állapodnia Donald Trumppal annak érdekében, hogy az amerikai szankciók ne sújtsák a magyar energiabeszerzést. Másodikként kiemelte, hogy meg kellett állapodni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel arról, hogy a Magyarország számára szükséges gáz és olaj rendelkezésre álljon.

Harmadikként arról beszélt, hogy Orbán Viktornak Recep Tayyip Erdogannal, valamint – mint fogalmazott – Alekszandar Vucsics szerb elnökkel is meg kellett állapodnia annak érdekében, hogy a szállítási útvonal biztosított legyen, és a vezetéket megvédjék.

Menczer Tamás szerint:

Orbán Viktor minden feltételt teljesített, minden tárgyalást eredményesen lefolytatott, és minderre csak Orbán Viktor képes. Ezért ő a biztos választás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
