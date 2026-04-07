„Fontos J. D. Vance amerikai alelnök látogatásával kapcsolatban. Erre csak Orbán Viktor képes” – írta közösségi oldalán Menczer Tamás, aki egy videójában a magyar energiabiztonság feltételeiről beszélt.
Menczer Tamás: A magyar energiabiztonság három feltétele teljesült
Menczer Tamás szerint a magyar energiabiztonság és a rezsicsökkentés fenntartásához három kulcsfontosságú megállapodásra volt szükség, amelyeket Orbán Viktor sikeresen megkötött. Erre csak a magyar miniszterelnök képes.
A politikus úgy fogalmazott, hogy a magyar energiabiztonság megőrzéséhez, valamint a rezsicsökkentés és a védett ár fenntartásához három feltételnek kellett és kell teljesülnie.
Elsőként arról beszélt, hogy
Orbán Viktornak meg kellett állapodnia Donald Trumppal annak érdekében, hogy az amerikai szankciók ne sújtsák a magyar energiabeszerzést. Másodikként kiemelte, hogy meg kellett állapodni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel arról, hogy a Magyarország számára szükséges gáz és olaj rendelkezésre álljon.
Harmadikként arról beszélt, hogy Orbán Viktornak Recep Tayyip Erdogannal, valamint – mint fogalmazott – Alekszandar Vucsics szerb elnökkel is meg kellett állapodnia annak érdekében, hogy a szállítási útvonal biztosított legyen, és a vezetéket megvédjék.
Menczer Tamás szerint:
Orbán Viktor minden feltételt teljesített, minden tárgyalást eredményesen lefolytatott, és minderre csak Orbán Viktor képes. Ezért ő a biztos választás.
