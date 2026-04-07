Menczer Tamás: A magyar energiabiztonság három feltétele teljesült

A politikus úgy fogalmazott, hogy a magyar energiabiztonság megőrzéséhez, valamint a rezsicsökkentés és a védett ár fenntartásához három feltételnek kellett és kell teljesülnie.

Elsőként arról beszélt, hogy

Orbán Viktornak meg kellett állapodnia Donald Trumppal annak érdekében, hogy az amerikai szankciók ne sújtsák a magyar energiabeszerzést. Másodikként kiemelte, hogy meg kellett állapodni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel arról, hogy a Magyarország számára szükséges gáz és olaj rendelkezésre álljon.

Harmadikként arról beszélt, hogy Orbán Viktornak Recep Tayyip Erdogannal, valamint – mint fogalmazott – Alekszandar Vucsics szerb elnökkel is meg kellett állapodnia annak érdekében, hogy a szállítási útvonal biztosított legyen, és a vezetéket megvédjék.