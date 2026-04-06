Orbán Viktor: Az ország energiabiztonsága nem kampánykérdés

Egész Európa egy rendkívül súlyos energiaválság felé halad – mondta Orbán Viktor a Kiskundorozsmán tartott sajtótájékoztatóján a Patrióta kérdésére. A miniszterelnök személyesen ellenőrizte a Török Áramlat gázvezeték magyarországi kezdőpontján az infrastruktúrát, miután tegnap robbanóanyagot találtak a vezeték szerbiai szakaszánál.

A kormányfő szerint a következő napok sorsdöntőek lesznek, mert előállt az a helyzet a világ energiaellátásában, hogy először árverseny és utána pedig készletverseny lesz.

Egy nagy csata zajlik a háttérben, hogy tekintettel a Hormuzi-szoros miatt kialakult energiaellátási válságra, függesszük fel az orosz energiát érintő összes szankciót. Ez a mi álláspontunk

– tudatta.

Orbán Viktor jelezte, hogy a másik álláspont szerint erre nincsen szükség, és bár lesznek ellátási bajok, mégis fenn kell tartani az orosz energia szankcionálását, és az orosz–ukrán háború szempontját az európai energiaellátás szempontja elé kell helyezni. A miniszterelnök nem lepődne meg, ha a következő napokban és hetekben az energiaellátás területén Európa más pontjairól érkeznének információk és akcióról szóló jelentések Úgy véli, hogy egy nagyon kritikus időszakban vagyunk, ezért azt javasolja mindenkinek, hogy ezt ne kampánykérdésnek tekintse.

Nem is mi csináltunk ebből kampányt, hanem az ellenfeleink. Az ország energiabiztonsága nem kampánykérdés, ez egy kormányzati kérdés, ahhoz meg stratégiai nyugalom kell, nem színház, nem bohóckodás

– húzta alá.

A miniszterelnök szerint a gondok túlnyúlnak majd a magyar választás időpontján. Biztos benne, hogy ezek a kérdések 10-15 nap vagy 3-4 hét múlva is mind aktuálisak lesznek.

A magyar infrastruktúra fenyegetettsége fennmarad a következő időszakban is

– vélekedett.

Orbán Viktor véleménye, hogy ez egészen addig megmarad, amíg Európában nem változtatják meg az orosz energiáról hozott negatív döntést, és visszaáll a háború előtti normális rend, amikor minden irányból, így keleti irányból is lehetett behozni energiát az Európai Unióba.

Egész addig egy kritikus időszak lesz, mert nyitva van a kérdés. Ezért szerintem ez egy olyan ügy, ami több komolyságot igényel

– tette hozzá.

