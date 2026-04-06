Az ukránok már az Északi Áramlat felrobbantásakor is terveztek merényletet a Török Áramlat ellen

Az ukrán parancsnok még többet akart

A kommandóegység hetekig egy elárasztott, egykori bányában gyakorolta, ahol akár 100 méter mélyre is le lehet merülni. A feladat az volt, hogy egy karabinerrel egy zsinórra rögzítsenek egy bombamásolatot, lemerüljenek a fenékre, elhelyezzék a bombát, majd visszajöjjenek a felszínre. A fizikai megterhelés mellett a jelöltek pszichológiai ellenálló képességét is edzették.

Áprilisban világossá válik: az ötletből valós művelet lesz. Olyan jelentőségű, hogy jobb, ha nem az ukrán főparancsnok áldása nélkül hajtják végre.

A kommandó egyik vezetője időpontot kapott Valerij Zaluzsnij tábornoknál, az akkori ukrán hadsereg főparancsnokánál, akinek elnyerte tetszését a terv: olyannyira, hogy azt ki akarta terjeszteni.

Zaluzsnij javaslata az volt, hogy a Fekete-tengert is vegyék célba.

Ott egy további gázvezetéken keresztül áramlik az orosz gáz egy NATO-tagállamba.

A Török Áramlat összeköti Oroszországot Törökországgal.

Ezután két egyidejű műveletet terveztek, áma Török Áramlat elleni merénylet később kudarcba fullad. Végül ezért csak az Északi Áramlatra koncentráltak.