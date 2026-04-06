Az ukránok már az Északi Áramlat felrobbantásakor is terveztek merényletet a Török Áramlat ellen

2022 szeptemberében az ukránok megsemmisítették az Északi Áramlatot. Az ügy felgöngyölítése során kiderült, eredetileg dupla támadást terveztek, a másik célpont már akkor is a Török Áramlat lett volna. Az ukrán hadsereg akkori főparancsnoka, Valerij Zaluzsnij azt akarta, hogy kettős merényletet hajtsanak végre.

Magyar Nemzet
2026. 04. 06. 10:06
Az ukránok az Északi Áramlat mellett a Török Áramlat elleni támadást is terveztek Fotó: HANDOUT Forrás: SWEDISH COAST GUARD
Hosszú ideig rejtély volt, ki robbantotta fel a gázvezetékeket és miért, majd kiderült: az Északi Áramlatot az ukránok robbantották fel. A Der Spiegel 2024-ben részletes összefoglalót közölt a történtekről. A cikk már akkor is kettős merénylet tervérő írt, az ukránok a Török Áramlatot is fel akarták robbantani. 

2022 őszén futótűzként terjedtek a képek a Balti-tenger közepén feltörő gázról. Hamarosan a víz alatt készült felvételek igazolták a gyanút, miszerint az Északi Áramlat felrobbant. 

Azóta Németország megvádolt egy Szerhij K. névre hallgató ukrán férfit, akinek védekezése kapcsán a német Szövetségi Legfelsőbb Bíróság is kimondta, amit már mindenki tudott: az ukránok a felelősek a robbantásért. 

2022. szeptember 26-án éjjel 2.03-kor egy lökéshullám rázza meg a Balti-tenger fenekét, olyan erőteljesen, hogy több száz kilométerre lévő svéd szeizmográfok is megugrottak. Az Északi Áramlat egyik szakasza a két cső közötti illesztésnél szétroncsolódott. A cső eleinte körülbelül másfél méter hosszan szakadt fel, de a kiszökő gáz még tovább növelte a szivárgást. 17 órával később, 19.04-kor a tengerfenék ismét megremegett, ezúttal körülbelül 75 kilométerrel északabbra, sokkal hevesebben, több robbanással. A víz felett még több kilométer távolságból is hallani lehetett volna egy tompa dörrenést. Ezúttal az Északi Áramlat mindkét csővezetéke megsemmisült. 

A víz alatti felvételek és a szonáron alapuló 3D-s vizualizációk mély krátereket, törmelékhegyeket és felfelé ferde csőmaradványokat mutatnak, amelyek meggörbültek, mintha csak szalmacsövek lennének. A gázvezetékek megsemmisültek.

Az ukrán parancsnok még többet akart

A kommandóegység hetekig egy elárasztott, egykori bányában gyakorolta, ahol akár 100 méter mélyre is le lehet merülni. A feladat az volt, hogy egy karabinerrel egy zsinórra rögzítsenek egy bombamásolatot, lemerüljenek a fenékre, elhelyezzék a bombát, majd visszajöjjenek a felszínre. A fizikai megterhelés mellett a jelöltek pszichológiai ellenálló képességét is edzették. 

Áprilisban világossá válik: az ötletből valós művelet lesz. Olyan jelentőségű, hogy jobb, ha nem az ukrán főparancsnok áldása nélkül hajtják végre.

A kommandó egyik vezetője időpontot kapott Valerij Zaluzsnij tábornoknál, az akkori ukrán hadsereg főparancsnokánál, akinek elnyerte tetszését a terv: olyannyira, hogy azt ki akarta terjeszteni. 

Zaluzsnij javaslata az volt, hogy a Fekete-tengert is vegyék célba.

Ott egy további gázvezetéken keresztül áramlik az orosz gáz egy NATO-tagállamba. 

A Török Áramlat összeköti Oroszországot Törökországgal. 

Ezután két egyidejű műveletet terveztek, áma Török Áramlat elleni merénylet  később kudarcba fullad. Végül ezért csak az Északi Áramlatra koncentráltak.

Amint arról korábban beszámoltunk, a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának katonai védelmét megerősítették . Orbán Viktor miniszterelnök Kiskundorozsmára utazott és személyesen ellenőrizte az infrastruktúrát, miután tegnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál. A helyszínen tartott sajtótájékoztatón a kormányfő hangsúlyozta: Magyarország energiaellátása biztonságban van, ebből nem lehet kampánykérdést csinálni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
