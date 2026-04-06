Az ukránok már az Északi Áramlat felrobbantásakor is terveztek merényletet a Török Áramlat ellen

Hosszú ideig rejtély volt, ki robbantotta fel a gázvezetékeket és miért, majd kiderült: az Északi Áramlatot az ukránok robbantották fel. A Der Spiegel 2024-ben részletes összefoglalót közölt a történtekről. A cikk már akkor is kettős merénylet tervérő írt, az ukránok a Török Áramlatot is fel akarták robbantani.
2022 őszén futótűzként terjedtek a képek a Balti-tenger közepén feltörő gázról. Hamarosan a víz alatt készült felvételek igazolták a gyanút, miszerint az Északi Áramlat felrobbant.
Azóta Németország megvádolt egy Szerhij K. névre hallgató ukrán férfit, akinek védekezése kapcsán a német Szövetségi Legfelsőbb Bíróság is kimondta, amit már mindenki tudott: az ukránok a felelősek a robbantásért.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!