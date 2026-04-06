Szijjártó Péter: A szerb hatóságok olyan terrortámadást előztek meg, amely ellehetetlenítette volna a magyar földgázellátást + videó

Ugyanis az iráni háború nyomán a világ tengeri földgáz felhasználásának, tehát a cseppfolyósított földgáz felhasználásának húsz százalékát és a világ kőolaj-felhasználásának is nagyjából a húsz százalékát blokkolják.

Ez azt jelenti, hogy Európának szüksége van, szüksége lesz az orosz olajra és az orosz gázra, mert ha az orosz olaj és az orosz gáz sem kerül vissza az európai piacra, akkor az iráni háború miatt egészen egyszerűen nem lesz elég olaj és nem lesz elég gáz az európai piacon. Nemcsak egy drámai áremelkedés várható, az se lenne kevés, hanem olajhiány és gázhiány is nagyon könnyen kialakulhat Európában

– mondta Szijjártó Péter. Hangsúlyozta: az ukránoknak egyértelmű céljaik vannak.

Az ukránoknak az a célja, hogy Európából az orosz gázt és az orosz olajat teljes egészében kizárják. Ennek érdekében politikai lépéseket is tettek, terrortámadásokra is sor került, hiszen ne felejtsük el, hogy az első ilyen erőszakos, energiaellátáshoz kapcsolódó esemény az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantása volt

– jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter emlékeztetett: az oroszokat vádolták először ezzel, ami persze nem lett volna logikus, hiszen az oroszok a saját vezetéküket miért robbantották volna föl? Aztán kiderült, hogy az ukránok robbantották föl az Északi Áramlat vezetéket, aztán utána elzárták a területükön keresztül vezető nagy földgázvezetéket, majd ezt követően nem indították újra a Barátság kőolajvezetéket, majd az elmúlt hetekben több ízben, több tucatnyi drónnal támadták a Török Áramlat vezetéket Oroszország területén.