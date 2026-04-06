Rendkívüli

Orbán Viktor: Az ország energiabiztonsága nem lehet kampánykérdés!

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

török áramlatMagyarországSzijjártó Péter

Szijjártó Péter: A szerb hatóságok olyan terrortámadást előztek meg, amely ellehetetlenítette volna a magyar földgázellátást + videó

A Török Áramlat vezeték Magyarország földgázellátása szempontjából nélkülözhetetlen, ha a vezeték működésképtelen, azt mondjuk valaki felrobbantja, akkor Magyarország földgázellátása egészen egyszerűen ellehetetlenül – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn reggel a Facebookon közzétett videójában.

Magyar Nemzet
2026. 04. 06. 8:21
Szijjártó Péter Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tárcavezető felidézte, hogy Európa hatalmas lépésekkel halad egy talán minden eddiginél súlyosabb energiaválság felé, hiszen itt most nem kizárólag arról van szó, hogy drámai energiaár-emelkedés várható, hanem arról is, hogy reális veszélye van egy olajhiány és egy gázhiány kialakulásának. 

Szijjártó Péter: A szerb hatóságok olyan terrortámadást előztek meg, amely ellehetetlenítette volna a magyar földgázellátást
Szijjártó Péter: A szerb hatóságok olyan terrortámadást előztek meg, amely ellehetetlenítette volna a magyar földgázellátást (Forrás: Facebook)

Ugyanis az iráni háború nyomán a világ tengeri földgáz felhasználásának, tehát a cseppfolyósított földgáz felhasználásának húsz százalékát és a világ kőolaj-felhasználásának is nagyjából a húsz százalékát blokkolják. 

Ez azt jelenti, hogy Európának szüksége van, szüksége lesz az orosz olajra és az orosz gázra, mert ha az orosz olaj és az orosz gáz sem kerül vissza az európai piacra, akkor az iráni háború miatt egészen egyszerűen nem lesz elég olaj és nem lesz elég gáz az európai piacon. Nemcsak egy drámai áremelkedés várható, az se lenne kevés, hanem olajhiány és gázhiány is nagyon könnyen kialakulhat Európában

– mondta Szijjártó Péter. Hangsúlyozta: az ukránoknak egyértelmű céljaik vannak. 

Az ukránoknak az a célja, hogy Európából az orosz gázt és az orosz olajat teljes egészében kizárják. Ennek érdekében politikai lépéseket is tettek, terrortámadásokra is sor került, hiszen ne felejtsük el, hogy az első ilyen erőszakos, energiaellátáshoz kapcsolódó esemény az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantása volt

– jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter emlékeztetett: az oroszokat vádolták először ezzel, ami persze nem lett volna logikus, hiszen az oroszok a saját vezetéküket miért robbantották volna föl? Aztán kiderült, hogy az ukránok robbantották föl az Északi Áramlat vezetéket, aztán utána elzárták a területükön keresztül vezető nagy földgázvezetéket, majd ezt követően nem indították újra a Barátság kőolajvezetéket, majd az elmúlt hetekben több ízben, több tucatnyi drónnal támadták a Török Áramlat vezetéket Oroszország területén. 

 

Most ebbe a sorba illeszkedik az, hogy a tegnapi nap folyamán a szerb hatóságok egy olyan terrortámadást előztek meg, amelyben a Török Áramlat vezeték szerbiai szakaszát akarták felrobbantani

 – tette hozzá a tárcavezető. 

A Török Áramlat vezeték Magyarország földgázellátása szempontjából nélkülözhetetlen. Hiszen a magyar földgázvezeték-rendszerben naponta található földgázmennyiség 56 százaléka, tehát több mint fele a Török Áramlat vezetéken keresztül érkezik. Ha a Török Áramlat vezeték működésképtelen, azt valaki felrobbantja, akkor Magyarország földgázellátása egészen egyszerűen ellehetetlenül. A magyar családok ellátása meg az ország gazdasági működőképessége is veszélybe kerül

– figyelmeztetett Szijjártó Péter. Kiemelte: ezért minden egyes ilyen eset támadás Magyarország szuverenitásával szemben. „Mi azonban megvédjük Magyarország szuverenitását, megvédjük a magyar családok ellátását, megvédjük az ország működőképességét, harcolunk a rezsicsökkentésért” – mondta a miniszter. Hangsúlyozta: nem akarják, hogy a magyar emberek legalább háromszor annyit fizessenek a rezsiért, mint most, hiszen ez lenne az eredménye az orosz gáz és olaj kiiktatásának. Ezért katonai védelem alá helyezték a Török Áramlat gázvezeték magyarországi, mintegy 250 kilométeres szakaszát. Szijjártó Péter hozzátette: hétfőn Kiskundorozsmánál, a nemzetközi mérőállomásnál, ahol belép a gázvezeték Magyarország területére, ott találkoznak azokkal, akik innentől kezdve a vezeték védelméért lesznek felelősek. 

Megvédjük Magyarországot, megvédjük Magyarország szuverenitását, megvédjük a magyar családokat, megvédjük a magyar gazdaság működőképességét, megvédjük a rezsicsökkentést

– jelentette ki Szijjártó Péter.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu