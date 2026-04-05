Egy migránst is felhasználhattak a Török Áramlat elleni szabotázskísérlet szervezői

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a szerb hatóságoknak végül sikerült megakadályozniuk a gázinfrastruktúrát célzó támadást a magyar határ közelében, Magyarkanizsa térségében. A nyomozás során robbanóanyagokat és a szabotázshoz szükséges eszközöket találtak.

Djuro Jovanics, a szerb katonai biztonsági ügynökség (VBA) igazgatója közölte: a műveletet alapos terepmunka és több szolgálat közötti információcsere előzte meg. Mint mondta, konkrét adatokkal rendelkeztek arról, hogy egy migránscsoporthoz tartozó, katonai szolgálatra alkalmas személy szabotázsakciót készül végrehajtani a gázvezeték-hálózat ellen.

Az igazgató jelezte, hogy a keresett személyt mindenképpen őrizetbe veszik, a nyomozás időtartama azonban még kérdéses. Hangsúlyozta azt is, hogy a helyszínen talált robbanóanyagokat külön csomagolt, hermetikusan lezárt formában helyezték el, mellettük gyutacsokat, valamint a robbanószerkezet előkészítéséhez szükséges eszközöket is találtak.