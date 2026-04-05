Egy migránst is felhasználhattak a Török Áramlat elleni szabotázskísérlet szervezői

A szerb hatóságok szerint egy migránscsoporthoz tartozó személy készülhetett szabotázsakcióra a gázinfrastruktúra ellen. A katonai hírszerzés hónapok óta figyelmeztetett a veszélyre.

Magyar Nemzet
2026. 04. 05. 22:11
Török Áramlat gázvezeték (Fotó: AFP)
A szerb katonai hírszerzés már hónapok óta jelezte, hogy szabotázsakció készülhet a Török Áramlat gázvezeték közelében – derült ki az MTI beszámolójából. A figyelmeztetéseket azonban a szerb államvezetés kezdetben fenntartásokkal kezelte.

Szlovákia Magyarországon keresztül, a Török Áramlat vezetéken át jut energiához
Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a szerb hatóságoknak végül sikerült megakadályozniuk a gázinfrastruktúrát célzó támadást a magyar határ közelében, Magyarkanizsa térségében. A nyomozás során robbanóanyagokat és a szabotázshoz szükséges eszközöket találtak.

Djuro Jovanics, a szerb katonai biztonsági ügynökség (VBA) igazgatója közölte: a műveletet alapos terepmunka és több szolgálat közötti információcsere előzte meg. Mint mondta, konkrét adatokkal rendelkeztek arról, hogy egy migránscsoporthoz tartozó, katonai szolgálatra alkalmas személy szabotázsakciót készül végrehajtani a gázvezeték-hálózat ellen.

Az igazgató jelezte, hogy a keresett személyt mindenképpen őrizetbe veszik, a nyomozás időtartama azonban még kérdéses. Hangsúlyozta azt is, hogy a helyszínen talált robbanóanyagokat külön csomagolt, hermetikusan lezárt formában helyezték el, mellettük gyutacsokat, valamint a robbanószerkezet előkészítéséhez szükséges eszközöket is találtak.

A szerb hatóságok az ügyet súlyos biztonsági incidensként értékelik, amely nemcsak Szerbia, hanem az egész térség energetikai stabilitását veszélyeztethette volna. A Szabadkai Felsőfokú Ügyészség tájékoztatása szerint tiltott fegyver- és robbanóanyag-előállítás, -tartás és -kereskedelem, valamint szabotázs gyanújával indítottak eljárást.

Alekszandar Vucsics szerb elnök korábbi közlése szerint a hatóságok két hátizsákot és több csomag robbanóanyagot találtak, miközben a biztonsági erők továbbra is dolgoznak a helyszínen, és folytatják az érintettek azonosítását.

A szerb védelmi minisztérium közlése szerint a műveletek jelenleg is zajlanak Magyarkanizsa térségében, további bizonyítékok felkutatása és a felelősök kézre kerítése érdekében.

Borítókép: A Török Áramlat gázvezeték (Fotó: AFP)

add-square Energiaválság fenyegeti Európát

Amerikai robbanóanyaggal készültek a Török Áramlat elleni csapásra

Energiaválság fenyegeti Európát 20 cikk chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
