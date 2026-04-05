A szerb katonai hírszerzés már hónapok óta jelezte, hogy szabotázsakció készülhet a Török Áramlat gázvezeték közelében – derült ki az MTI beszámolójából. A figyelmeztetéseket azonban a szerb államvezetés kezdetben fenntartásokkal kezelte.
Egy migránst is felhasználhattak a Török Áramlat elleni szabotázskísérlet szervezői
A szerb hatóságok szerint egy migránscsoporthoz tartozó személy készülhetett szabotázsakcióra a gázinfrastruktúra ellen. A katonai hírszerzés hónapok óta figyelmeztetett a veszélyre.
Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a szerb hatóságoknak végül sikerült megakadályozniuk a gázinfrastruktúrát célzó támadást a magyar határ közelében, Magyarkanizsa térségében. A nyomozás során robbanóanyagokat és a szabotázshoz szükséges eszközöket találtak.
Djuro Jovanics, a szerb katonai biztonsági ügynökség (VBA) igazgatója közölte: a műveletet alapos terepmunka és több szolgálat közötti információcsere előzte meg. Mint mondta, konkrét adatokkal rendelkeztek arról, hogy egy migránscsoporthoz tartozó, katonai szolgálatra alkalmas személy szabotázsakciót készül végrehajtani a gázvezeték-hálózat ellen.
Az igazgató jelezte, hogy a keresett személyt mindenképpen őrizetbe veszik, a nyomozás időtartama azonban még kérdéses. Hangsúlyozta azt is, hogy a helyszínen talált robbanóanyagokat külön csomagolt, hermetikusan lezárt formában helyezték el, mellettük gyutacsokat, valamint a robbanószerkezet előkészítéséhez szükséges eszközöket is találtak.
További Külföld híreink
A szerb hatóságok az ügyet súlyos biztonsági incidensként értékelik, amely nemcsak Szerbia, hanem az egész térség energetikai stabilitását veszélyeztethette volna. A Szabadkai Felsőfokú Ügyészség tájékoztatása szerint tiltott fegyver- és robbanóanyag-előállítás, -tartás és -kereskedelem, valamint szabotázs gyanújával indítottak eljárást.
Alekszandar Vucsics szerb elnök korábbi közlése szerint a hatóságok két hátizsákot és több csomag robbanóanyagot találtak, miközben a biztonsági erők továbbra is dolgoznak a helyszínen, és folytatják az érintettek azonosítását.
A szerb védelmi minisztérium közlése szerint a műveletek jelenleg is zajlanak Magyarkanizsa térségében, további bizonyítékok felkutatása és a felelősök kézre kerítése érdekében.
További Külföld híreink
Borítókép: A Török Áramlat gázvezeték (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!