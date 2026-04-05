Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

szalay - bobrovniczky kristófminisztervédelmi tanács

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Török Áramlat védelméhez szükséges katonai erők rendelkezésre állnak + videó

Szalay-Bobrovniczky Kristóf ismertette, a szerbiai szabotázsakció miatt a kormány rendkívüli védelmi tanácsot hívott össze, és katonai erőkkel is biztosítják a Magyarországot ellátó gázvezeték védelmét.

Magyar Nemzet
2026. 04. 05. 20:51
Forrás: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának védelméhez szükséges katonai erők rendelkezésre állnak – jelentette ki a közösségi oldalán közzétett videóban a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf emlékeztetett: szabotázsakció történt Szerbiában, a Szerbiát Magyarországgal összekötő gázvezetéken, ezért a miniszterelnök összehívta a Védelmi Tanács rendkívüli ülését.

A honvédelmi miniszter azt mondta, a rendkívüli védelmi tanácson a miniszterelnök úgy döntött, hogy a kritikus energetikai infrastruktúra biztosítása érdekében katonai erőket is igénybe vesznek. 

Hozzátette, hogy 

megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a gázvezeték magyarországi szakasza is védett legyen.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: ehhez a szükséges katonai erők rendelkezésre állnak. 

Köszönetet mondott a katonáknak azért, hogy a húsvéti ünnepek alatt is őrzik és védik a magyarok biztonságát.

A miniszter hangsúlyozta, hogy mindent megtesznek Magyarország energiabiztonságának garantálása érdekében.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Forrás: Facebook)


Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
