Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Török Áramlat védelméhez szükséges katonai erők rendelkezésre állnak + videó

A Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának védelméhez szükséges katonai erők rendelkezésre állnak – jelentette ki a közösségi oldalán közzétett videóban a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf emlékeztetett: szabotázsakció történt Szerbiában, a Szerbiát Magyarországgal összekötő gázvezetéken, ezért a miniszterelnök összehívta a Védelmi Tanács rendkívüli ülését.

A honvédelmi miniszter azt mondta, a rendkívüli védelmi tanácson a miniszterelnök úgy döntött, hogy a kritikus energetikai infrastruktúra biztosítása érdekében katonai erőket is igénybe vesznek.

Hozzátette, hogy

megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a gázvezeték magyarországi szakasza is védett legyen.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: ehhez a szükséges katonai erők rendelkezésre állnak.

Köszönetet mondott a katonáknak azért, hogy a húsvéti ünnepek alatt is őrzik és védik a magyarok biztonságát.

A miniszter hangsúlyozta, hogy mindent megtesznek Magyarország energiabiztonságának garantálása érdekében.