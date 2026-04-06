Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Deák Dániel: Az energiapolitika húsbavágó kérdés és érint minden magyart

Orbán Viktor a szerb határnál kezdte a napot, eközben Magyar Péter helyet követel magának a Védelmi Tanácsban, de az is kiderült, hogy az európai gáztárolók töltöttségi szintje mindössze kilencszázalékos, ellenben a magyarországi tározókkal – többek közt erről beszélt Deák Dániel hétfői videóelemzésében.

2026. 04. 06. 13:18
Támadási kísérlet érte a Török Áramlat gázvezetékhez tartozó létesítményt (illusztráció, forrás: AFP)
„Hiába van húsvéthétfő, zajlanak az események. Gyakorlatilag azután, hogy tegnap egy szabotázsakciót sikerült meghiúsítaniuk a szerb hatóságoknak a szerb-magyar gázvezeték mellett, nem meglepő, hiszen ez a merényletkísérlet nagyon sok kérdést napirendre hozott, az energetikai kérdések, az energetikai ügyek most ismét fókuszba kerültek, hiszen Európa egy nagyon súlyos energiaválság előtt van” – mondja Deák Dániel hétfői videóelemzésben. A XXI. Század vezető elemzője szerint ebben a helyzetben egyáltalán nem mindegy, hogy Magyarország tud-e vásárolni olcsó rossz energiát vagy nem.

„Tehát ezek a kérdések bizony a most vasárnapi választásnak is a fő kérdései, hiszen két út között lehet választani. Van a magyar út, amelyik egy szuverén energiapolitikát visz, ragaszkodik a rezsicsökkentéshez, és van a brüsszeli, illetve a kijevi út, amely a Tisza Pártot jellemzi, ők szakítanának az orosz energiával, megszüntetnék a rezsicsökkentést és a védett árat az üzemanyagtöltő állomásokon” – hangsúlyozta Deák, hozzátéve: 

„a most vasárnapi választásnak egy nagyon fontos tétkérdése van, gyakorlatilag az egész magyar társadalom jövőjét dönti el a most vasárnapi választás. Szerinte az energiapolitika húsbavágó kérdés és érint minden magyart.

Hogyha a vasárnapi merénylet sikeres lett volna, és ez a vezeték megsemmisül vagy meghibásodik, akkor nemcsak Magyarország, hanem az egész térségnek a gázellátása került volna veszélybe, nem lehetne biztosítani Magyarország gázellátását enélkül a vezeték nélkül.”

„Ukrajnának lenne ez az érdeke, hiszen az ukrán vezetés, 

Zelenszkij is maga számtalan alkalommal beszélt arról, hogy neki az a célja és ő azt akarja, hogy az egész Európai Unió váljon le az olcsó orosz energiáról.

Erről szól a Barátság kőolajvezeték lezárása is, nem jön továbbra sem kőolaj Ukrajna irányából. Itt is politikai döntés van, mind a mai napig nem engedik oda az európai uniós vizsgálóbizottságot sem. Ukrajna arra törekszik, hogy Európát leválassza az olcsó orosz energiáról” – magyarázta a Deák Dániel.

Deák Dániel (Forrás: Facebook/Deák Dániel)

„Ezért is nevetséges, amikor azt látjuk és halljuk, hogy a Tisza-közeli véleményformálók, ukránpárti ügynökök arról beszélnek, hogy az orosz és magyar érdek lenne, hogy ilyen merényletek vagy robbantások történjenek. Nem, ez egyértelműen Ukrajna érdeke, és az Északi Áramlatot sem az oroszok robbantották fel, ahogy előzetesen egyébként ezek a Tisza-közeli véleményformálók állították. Ott is kiderült, hogy az ukránok követték el az Északi Áramlat felrobbantását” – húzta alá az elemző. Deák Dániel véleménye szerint a vasárnapi kísérlettel kapcsolatban ki fog derülni, hogy Ukrajnának lehet, hogy volt köze hozzá.

„Nagyon fontos, hogy Orbán Viktor hétfőn a szerb határhoz közel egy gázvezetéknél kezdte a napot, ott tartott egy sajtótájékoztatót, terepszemlét. Mostantól megerősített katonai védelmet kapnak ezek a magyar objektumok, a magyarországi szakaszai ennek a gázvezetéknek. Ez nagyon fontos, hiszen látjuk, hogy ilyen szabotázsakciókra a közeljövőben fel kell készülni” – mondta. Deák Dániel felidézte Szijjártó Péter szavait, a külügyminiszter arról beszélt, hogy az európai uniós átlag a gáztárolók töltöttségi szintje kapcsán kilencszázalékos csupán. Itt arról van szó, hogy a téli időszakban gáztárolókból elfogyott a gáz, fűtöttek belőle télen az emberek. 

A magyar átlag ezzel szemben 25 százalékos. Tehát Magyarországon sokkal magasabb most a töltöttségi szint, mint az európai átlag. 

Ez annak köszönhető, hogy Magyarország továbbra is vásárol olcsó orosz energiát. Nincsen kiszolgáltatva annyira a közel-keleti konfliktusnak, mint azok az európai országok, amelyek a szankciók miatt elvágták magukat az olcsó orosz energiától. 

A koronavírus után újabb lezárási hullám következhet Európában

„Látszik, hogy ebben a tekintetben is megmutatkozik a szuverén magyar energiapolitika pozitív hatása” – magyarázta az elemző. Hétfő reggel arról is beszélt a miniszterelnök, hogy a koronavírus-járványhoz hasonló lezárási időszak következhet Európában, hiszen már Brüsszelben, de több nyugat-európai országban is látják, hogy egy nagyon súlyos energiaválság előtt áll Európa, aminek az az oka, hogy a közel-keleti válság miatt egyszerűen nem érkeznek meg a tengeri gáz- és kőolajszállítmányok Európába, amivel az olcsó orosz energiát pótolnák. 

Deák felidézte: Brüsszel betiltotta a legfontosabb energiaforrást, azok az alternatív források, amelyek a Közel-Keletről jöttek volna, pedig elakadtak, és ha meg is érkeznek, akkor már jóval drágábbak, mint az orosz energia. Tehát egészen eszement az a szankciós politika, amit Brüsszel és a legtöbb európai ország követ, saját magát lövi lábon Európa. Ennek következtében Németországban 1000 forint fölött van átszámítva az üzemanyag literenkénti ára.

„Könnyen belátható, hogy hiába keresnek többet a német emberek, ez akkor is olyan horrorisztikus ár, amit már magas a fizetés, mert ezt sem nagyon tudnak kifizetni a német emberek.

Nem véletlen, hogy Németországban tüntetnek és tiltakoznak ezzel szemben, hiszen számukra is ez egy sokkolóan drága, magas ár, és ez annak köszönhető, hogy a német politikai elit egy elhibázott döntést hozott, leváltak az orosz energiáról,

– mutatott rá Deák Dániel.

Hozzátette: ez az európai versenyképességre is negatív hatással van, hiszen hogyha drágább az energia, drágábban tudnak termelni, drágábban tudják működtetni a gazdaságot, és sajnos ennek a negatív hatása Magyarországra is lecsapódik. Ha a németeknek rosszul megy, ha a német cégeknek rosszul megy, akkor annak Magyarországra is van negatív hatása. 

Harc lesz az energiáért

Deák emlékeztetett: nagyon fontos, amit a miniszterelnök hangsúlyozott a reggeli sajtótájékoztatón, hogy nagy harc lesz az energiáért, tehát ez is hozta a járvány időszakát, hiszen akkor is azt láttuk, hogy a védőfelszerelésekért vagy az oltásokért öldöklő küzdelem zajlott az európai országok között.

 Most egy olyan időszak jön, amikor az energiáért lesz ilyen öldöklő küzdelem, tehát minden európai ország valahonnan, valamilyen úton-módon igyekszik majd beszerezni a gázt és a kőolajat.

„Télen, ha gáz nélkül marad Európa, akkor nem lesz fűtés, akkor vége lesz mindennek. Tehát értelemszerűen egy nagyon komoly, súlyos harc indul meg majd az energiáért. 

Magyarország és Szlovákia azt követeli, hogy Brüsszel oldja fel azokat az energiaszankciókat, amelynek következtében energiaválságba sodorta egész Európát” – idézte fel az elemző. Hozzátette: ez lenne az egyedüli józan és racionális döntés. Ellenben Brüsszel és több nyugat-európai ország azt mondja, hogy erről szó sem lehet, inkább kevesebbet repülnek, kevesebbet autóznak, inkább leállítják az egész gazdaságot, de akkor sem fognak orosz energiát vásárolni.

„Ezt az álláspontot képviseli itthon a Tisza Párt is, mert erről hosszasabban fogok majd beszélni, de látszik, hogy egy ilyen időszakban egyértelműen nem mindegy, hogy a választáson, tehát most vasárnap hogyan döntenek a magyarok, hiszen vagy a brüsszeli út lesz, ami drága energiát hoz, tehát drága üzemanyagot és drága rezsit eredményez a brüsszeli politika.

Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy most vasárnap hogyan dönt a magyarok többsége. Értelemszerűen egy ilyen válságos időszakban tapasztalt vezetőre van szükség. Orbán Viktor látott már migrációs válságot, árvízhelyzetet, vörösiszap-katasztrófát, koronavírus-járványt, háborús helyzetet, tehát nagyon sok olyan krízishelyzet volt, ahol Orbán Viktor bizonyította, hogy ő bizony képes ezekben a válsághelyzetekben is utat mutatni, megoldást találni. Egy ilyen időszakban a bizonytalanra, kiszámíthatatlanra, egy olyan emberre lecserélni Orbán Viktort, aki drogos bulikba járkál, mindenféle felvételek készülnek róla, ráadásul zsarolható is, ez egy nagyon kockázatos döntés lenne a magyar társadalom részéről, ezért is nagy a tétje a most vasárnapi választásnak” – sorolta Deák Dániel. Az elemző Magyar Péterről is szólt, aki helyet akar magának a Védelmi Tanácsban.

„Erre Orbán Viktor frappánsan reagált, azt mondta, hogy nincsen semmilyen szabály arra, hogy Magyar Péternek ott kellene ülnie a Védelmi Tanácsban, tehát nem tagja, nem is lehetne ott” – idézte fel videóelemzésében Deák Dániel.

Emlékeztetett, Magyar Péteréknek kiszivárgott az energiaterve, amiben benne van, hogy a Tisza Párt leválna az olcsó rossz energiáról, tehát követnék a brüsszeli és kijevi elvárásokat. Benne van, hogy ennek következtében 

megszüntetnék a rezsicsökkentést, megszüntetnék a védett árat az üzemanyagtöltő-állomásokon. 

Ami nagyon fontos, hogy privatizálnák az energiaszektort, tehát teljes mértékben odaadnák ismét külföldi kézbe a magyar energiabiztonságot, a magyar energiapolitikát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
