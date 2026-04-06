Deák Dániel: Az energiapolitika húsbavágó kérdés és érint minden magyart

„Hiába van húsvéthétfő, zajlanak az események. Gyakorlatilag azután, hogy tegnap egy szabotázsakciót sikerült meghiúsítaniuk a szerb hatóságoknak a szerb-magyar gázvezeték mellett, nem meglepő, hiszen ez a merényletkísérlet nagyon sok kérdést napirendre hozott, az energetikai kérdések, az energetikai ügyek most ismét fókuszba kerültek, hiszen Európa egy nagyon súlyos energiaválság előtt van” – mondja Deák Dániel hétfői videóelemzésben. A XXI. Század vezető elemzője szerint ebben a helyzetben egyáltalán nem mindegy, hogy Magyarország tud-e vásárolni olcsó rossz energiát vagy nem.

„Tehát ezek a kérdések bizony a most vasárnapi választásnak is a fő kérdései, hiszen két út között lehet választani. Van a magyar út, amelyik egy szuverén energiapolitikát visz, ragaszkodik a rezsicsökkentéshez, és van a brüsszeli, illetve a kijevi út, amely a Tisza Pártot jellemzi, ők szakítanának az orosz energiával, megszüntetnék a rezsicsökkentést és a védett árat az üzemanyagtöltő állomásokon” – hangsúlyozta Deák, hozzátéve:

„a most vasárnapi választásnak egy nagyon fontos tétkérdése van, gyakorlatilag az egész magyar társadalom jövőjét dönti el a most vasárnapi választás. Szerinte az energiapolitika húsbavágó kérdés és érint minden magyart.

Hogyha a vasárnapi merénylet sikeres lett volna, és ez a vezeték megsemmisül vagy meghibásodik, akkor nemcsak Magyarország, hanem az egész térségnek a gázellátása került volna veszélybe, nem lehetne biztosítani Magyarország gázellátását enélkül a vezeték nélkül.”

„Ukrajnának lenne ez az érdeke, hiszen az ukrán vezetés,

Zelenszkij is maga számtalan alkalommal beszélt arról, hogy neki az a célja és ő azt akarja, hogy az egész Európai Unió váljon le az olcsó orosz energiáról.

Erről szól a Barátság kőolajvezeték lezárása is, nem jön továbbra sem kőolaj Ukrajna irányából. Itt is politikai döntés van, mind a mai napig nem engedik oda az európai uniós vizsgálóbizottságot sem. Ukrajna arra törekszik, hogy Európát leválassza az olcsó orosz energiáról” – magyarázta a Deák Dániel.