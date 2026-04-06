„Ez a vezeték a köldökzsinórunk, ha elvágják, megáll a magyar gazdaság”

„Szabotázsakció. Fel akarták robbantani a Magyarországra tartó gázvezetéket. Mi felkészültünk, a magyar oldalon megvédjük a vezetéket!” – írta új videójához Orbán Viktor. A miniszterelnök által megosztott képsorokat a ma délelőtti sajtótájékoztatón rögzítették. A kormányfő itt arról beszélt, hogy mennyire fontos a Török Áramlat Magyarországnak.

Ez a vezeték a köldökzsinórunk, ha ezt elvágják, a magyar gazdaság megáll – fogalmazott Orbán Viktor. A miniszterelnök köszönetet mondott a szerbeknek, akik megakadályozták a robbantást. Kijelentette, hogy a honvédség készen áll arra, hogy megvédje a vezeték magyarországi szakaszát. – Magyarország gázellátása egyelőre nincs veszélyben, de észnél kell lenni, a szükséges lépéseket meg kell tenni! – jelentette ki a miniszterelnök.