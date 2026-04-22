Csapdában a német gazdaság – lefelé módosította növekedési előrejelzését a szövetségi kormány

A német szövetségi kormány az iráni háború gazdasági hatásaira hivatkozva a felére csökkentette idei növekedési előrejelzését, és magasabb inflációval számol. A berlini gazdasági minisztérium szerdán ismertetett tavaszi prognózisa szerint a német bruttó hazai termék (GDP) 2026-ban mindössze 0,5 százalékkal bővülhet az év elején várt 1,0 százalék helyett. A 2027-re vonatkozó növekedési várakozást szintén lefelé módosították, 0,9 százalékra a korábbi 1,3 százalékról.

A német gazdaság helyzete már a közel-keleti feszültségek előtt is gyenge volt

A német kormány az infláció gyorsulására számít:

idén 2,7 százalékos,

2027-ben 2,8 százalékos

pénzromlást várnak, szemben a tavalyi 2,2 százalékkal. Márciusban a fogyasztói árak éves növekedési üteme 2,7 százalékra emelkedett a februári 1,9 százalékról.

A német gazdaság helyzete már a közel-keleti feszültségek előtt is gyenge volt: 2025-ben a GDP mindössze 0,2 százalékkal nőtt. A kilábalást eredetileg állami beruházások – különösen az infrastruktúra és a védelem területén – támogatták volna.

Katherina Reiche gazdasági miniszter szerint a várt gazdasági élénkülést ismét külső geopolitikai sokkok fékezik. Az iráni háború nyomán megugrott energia- és nyersanyagárak növelik a vállalatok költségeit és megterhelik a háztartásokat.

A közel-keleti konfliktus február végi kezdete óta jelentősen emelkedett az olaj- és gázár, részben a Hormuzi-szoros blokádja miatt, amely kulcsfontosságú útvonal a globális energiaellátásban. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) a közelmúltban a világgazdaság növekedési kilátásait is rontotta.