GDPinflációIMF

Csapdában a német gazdaság – lefelé módosította növekedési előrejelzését a szövetségi kormány

Egyre nagyobb bajban a kontinens legnagyobb gazdasága. A német szövetségi kormány így ismét kénytelen volt csökkenteni növekedési előrejelzését, és magasabb inflációval is számolnak a korábban prognosztizáltnál.

Lehoczky Milán
2026. 04. 22. 16:23
Fotó: TOBIAS SCHWARZ Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A német szövetségi kormány az iráni háború gazdasági hatásaira hivatkozva a felére csökkentette idei növekedési előrejelzését, és magasabb inflációval számol. A berlini gazdasági minisztérium szerdán ismertetett tavaszi prognózisa szerint a német bruttó hazai termék (GDP) 2026-ban mindössze 0,5 százalékkal bővülhet az év elején várt 1,0 százalék helyett. A 2027-re vonatkozó növekedési várakozást szintén lefelé módosították, 0,9 százalékra a korábbi 1,3 százalékról.

német
A német gazdaság helyzete már a közel-keleti feszültségek előtt is gyenge volt
Fotó: MARKUS LENHARDT / DPA

A német kormány az infláció gyorsulására számít: 

  • idén 2,7 százalékos, 
  • 2027-ben 2,8 százalékos 

pénzromlást várnak, szemben a tavalyi 2,2 százalékkal. Márciusban a fogyasztói árak éves növekedési üteme 2,7 százalékra emelkedett a februári 1,9 százalékról.

A német gazdaság helyzete már a közel-keleti feszültségek előtt is gyenge volt: 2025-ben a GDP mindössze 0,2 százalékkal nőtt. A kilábalást eredetileg állami beruházások – különösen az infrastruktúra és a védelem területén – támogatták volna.

Katherina Reiche gazdasági miniszter szerint a várt gazdasági élénkülést ismét külső geopolitikai sokkok fékezik. Az iráni háború nyomán megugrott energia- és nyersanyagárak növelik a vállalatok költségeit és megterhelik a háztartásokat.

A közel-keleti konfliktus február végi kezdete óta jelentősen emelkedett az olaj- és gázár, részben a Hormuzi-szoros blokádja miatt, amely kulcsfontosságú útvonal a globális energiaellátásban. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) a közelmúltban a világgazdaság növekedési kilátásait is rontotta.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.