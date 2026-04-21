Erre nem kellett sokat várni Magyar Péteréknek: Brüsszel bírósága elkaszálta a magyar gyermekvédelmi törvényt

Robert Fico: Továbbra is együtt akarunk működni Magyarországgal az energiabiztonság terén

Szlovákia továbbra is együtt akar működni Magyarországgal az energiabiztonság terén – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök kedden, azt követően kiadott állásfoglalásában, hogy telefonon beszélt Magyar Péterrel, a magyarországi parlamenti választáson győztes Tisza Párt vezetőjével. Fico szlovákiai látogatásra hívta Magyar Pétert.

2026. 04. 21. 15:49
Robert Fico szlovák miniszterelnök Fotó: Hans Lucas via AFP
A közleményben a szlovák miniszterelnök azt írta: gratulált Magyar Péternek a választási eredményhez, és mint újonnan megválasztott miniszterelnököt meghívta őt szlovákiai látogatásra. Robert Fico hangsúlyozta: a szlovák–magyar kapcsolatok éveken át nem képezték politikai verseny tárgyát, és ő a szlovákok és a magyarok jó együttélésében érdekelt.

Fico szlovákiai látogatásra invitálta Magyar Pétert
Fico szlovákiai látogatásra invitálta Magyar Pétert. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A szlovák miniszterelnök az általa kezdeményezett telefonbeszélgetésről azt írta:

fő oka az volt, hogy megtudja a leendő új magyar politikai vezetés álláspontját a Barátság kőolajvezeték újraindításával, illetve az uniós RePowerEU határozattal kapcsolatban, amellyel szemben az orosz gáz behozatali tilalma miatt Magyarország és Szlovákia is panaszt nyújtott be

Hozzátette: az összes többi felmerülő témával kapcsolatban arra tett javaslatot, hogy személyesen tárgyaljanak róluk.

– Tekintettel a tényre, hogy Magyar Péter hivatalosan még nem Magyarország kormányfője, a magyar parlamenti választások győztese a kérdéseimre az általánosság szintjén válaszolt. A beszélgetésünkből azonban egyértelművé vált, hogy a szlovák–magyar kapcsolatokban Magyar Péter prioritásának a Benes-dekrétumok számítanak, amely tekintetben alapvetően eltérőek az álláspontjaink – fogalmazott Robert Fico.

 

Borítókép: Robert Fico szlovák miniszterelnök (Fotó: Hans Lucas via AFP)

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

