„Pozitív döntésekre számítunk” az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel folyósításával kapcsolatban – jelentette ki Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Luxembourgban, a tagállamok külügyminiszterinek tanácskozását megelőzően kedden.
„Pozitív döntésekre számítunk” – Kallas megszólalt az ukrán gigahitelről
Pozitív döntésekre számítanak az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelkeret folyósításával kapcsolatban a tagállamok külügyminisztereinek luxembourgi tanácskozásán. Kaja Kallas főképviselő hangsúlyozta, hogy a szerdai nagyköveti egyeztetést követő kifizetés világos üzenetet küld Moszkvának: nem lesznek képesek legyűrni Ukrajnát.
Érkezési beszédében – utalva arra, hogy az uniós tagállamok nagykövetei (Coreper) szerdai találkozójukon egyeztetnek az Ukrajnának szánt hitelről, mielőtt írásbeli eljárás indulna a végleges elfogadáshoz – Kallas hangsúlyozta:
Ukrajnának nagy szüksége van a hitel folyósítására.
További Külföld híreink
Az uniós hitel jelzést küld Oroszországnak arról, hogy nem lesz képes legyűrni Ukrajnát – emelte ki az uniós főképviselő.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Kaja Kallas (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
