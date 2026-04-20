Macron üzent: ezt várja az új magyar kormánytól

Macron a lengyel–francia barátság napja alkalmából érkezett az észak-lengyelországi városba, küldöttségének több francia miniszter is tagja. Lengyelország és Franciaország tavaly májusban írta alá „a megerősített együttműködésről és barátságról” szóló szerződést.

A Donald Tusk lengyel kormányfővel közösen tartott sajtótájékoztatón Macron bejelentette:

a két ország partnerségre lép az atomenergia területén, és

országa közös megoldásokat fog javasolni a tudományos, biztonsági és ipari együttműködésre.

Kijelentette: Lengyelország és Franciaország elszánt abban, hogy a transzatlanti kapcsolatokat „lehetőleg jó szinten tartsák”, azonban „tisztában vannak azzal, hogy a világ megváltozott”.

Európának a lehető legnagyobb egységre van szüksége ezekben a nehéz időkben

– folytatta a lengyel kormányfő, kiemelve az európai együttműködést az Ukrajnának nyújtott segítség, a védelem, a kiberbiztonság és a mesterségesintelligencia-fejlesztés ügyében. Franciaországot Tusk „lehetséges komoly partnernek” nevezte egy második, jelenleg fontolgatott lengyelországi atomerőmű építésében. Az elsőt, az amerikai Westinghouse AP1000 technológiájú erőművét a tervek szerint idén kezdik építeni. A lengyel-francia nukleáris együttműködésre vonatkozó kérdésre Donald Tusk megerősítette: Lengyelország azon országok közé tartozik, amelyek „érdeklőnek a téma iránt”, és a megbeszélések folyamatban vannak.