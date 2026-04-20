Macron üzent: ezt várja az új magyar kormánytól

Előrelépést vár az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitel ügyében az új magyar kormánytól a francia elnök. Emmanuel Macron hétfőn Gdanskban azt is kijelentette, hogy az új kormány megalakulása nemcsak Magyarországon, hanem Európában is új korszakot jelent.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 20. 19:15
Macron és Tusk sem köntörfalazott
Macron a lengyel–francia barátság napja alkalmából érkezett az észak-lengyelországi városba, küldöttségének több francia miniszter is tagja. Lengyelország és Franciaország tavaly májusban írta alá „a megerősített együttműködésről és barátságról” szóló szerződést.

A Donald Tusk lengyel kormányfővel közösen tartott sajtótájékoztatón Macron bejelentette: 

  • a két ország partnerségre lép az atomenergia területén, és 
  • országa közös megoldásokat fog javasolni a tudományos, biztonsági és ipari együttműködésre.
    Kijelentette: Lengyelország és Franciaország elszánt abban, hogy a transzatlanti kapcsolatokat „lehetőleg jó szinten tartsák”, azonban „tisztában vannak azzal, hogy a világ megváltozott”.

Európának a lehető legnagyobb egységre van szüksége ezekben a nehéz időkben

– folytatta a lengyel kormányfő, kiemelve az európai együttműködést az Ukrajnának nyújtott segítség, a védelem, a kiberbiztonság és a mesterségesintelligencia-fejlesztés ügyében. Franciaországot Tusk „lehetséges komoly partnernek” nevezte egy második, jelenleg fontolgatott lengyelországi atomerőmű építésében. Az elsőt, az amerikai Westinghouse AP1000 technológiájú erőművét a tervek szerint idén kezdik építeni. A lengyel-francia nukleáris együttműködésre vonatkozó kérdésre Donald Tusk megerősítette: Lengyelország azon országok közé tartozik, amelyek „érdeklőnek a téma iránt”, és a megbeszélések folyamatban vannak.

Macron később az új magyar kormányról beszélt

Azt mondta: optimisták lehetünk „azokat az előrelépéseket illetően, amelyeket majd sikerül elérni az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel ügyében”. Ehhez hozzátette: mindez nagyon pozitív Ukrajnának, valamint „számunkra és hitelességünknek is”.

Az új kormány megalakulása nemcsak Magyarországon, hanem Európában is új korszakot jelent 

– közölte. Donald Tusk arról beszélt, hogy nagyon támogatták Magyar Pétert a magyarországi demokrácia visszaállításáért „folytatott harcban”. A lengyel politikus nagyon pozitív jelnek nevezte, hogy Magyarországon „egy européer, a közös geopolitikai érdekek tudatában lévő demokrata” fog kormányozni.

Magyar Péter „máris kérte”, hogy Lengyelország továbbra is segítsen a magyaroknak teljességgel visszatérni a európai hétköznapokhoz

– mondta Tusk. Ami a nemzetközi és Oroszország iránti politikát illeti, Magyarral együttműködnek majd annak érdekében is, hogy „egész térségünk integrálódjon Európa többi részével” – fogalmazott a lengyel kormányfő.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
