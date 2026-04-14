NémetországhitelUkrajnaVálasztás 2026Magyar Péter

Berlin reménykedik: Magyar Pétertől várja az ukrán milliárdok feloldását

Új fordulat körvonalazódik: Magyar Péter győzelme feloldhatja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitel blokádját. Orbán Viktor korábban következetesen akadályozta a döntést, Berlin most abban bízik, hogy az új politikai helyzet gyors áttörést hozhat.

Magyar Nemzet
2026. 04. 14. 9:48
Friedrich Merz német kancellár (Fotó: AFP) Fotó: RALF HIRSCHBERGER Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A német kormány reményét fejezte ki, hogy a magyarországi parlamenti választások eredménye – amelyen Magyar Péter Tisza Pártja győzött – segíthet gyorsan feloldani az Európai Unió 90 milliárd eurós, Ukrajnának szánt hitelének blokkolását – számolt be az eurointegration.com

Berlin reménykedik: Magyar Pétertől várja a 90 milliárd eurós hitel feloldását Ukrajnának (Fotó: AFP)

Erről – amint azt az Európai Pravda írja – a német kormány szóvivője beszélt a Reuters beszámolója szerint.

A 90 milliárd eurós hitelt, amely Ukrajna 2026–2027-es katonai és költségvetési szükségleteit fedezte volna, a jóváhagyás utolsó szakaszában Orbán Viktor magyar miniszterelnök blokkolta. Berlinben abban reménykednek, hogy Orbán ellenfelének győzelme elősegíti a források gyors folyósítását Kijev számára.

Ez a szavazás azt jelenti, hogy van remény arra, hogy az Ukrajnának nyújtott támogatást nagyon gyorsan biztosítani lehessen. A német kormány ezen dolgozik, ezért várja a magyarországi kormány mielőbbi megalakulását

– mondta a szóvivő.

Emlékeztetőül: március 19-én Orbán Viktor magyar miniszterelnök kijelentette, hogy Budapest addig nem old fel egyetlen, Ukrajna számára kedvező döntést sem – így például az Oroszország elleni 20. szankciós csomag, valamint a 90 milliárd eurós hitel jóváhagyását sem –, amíg Kijev nem állítja helyre az orosz kőolaj szállítását a Barátság kőolajvezetéken.

Orbán Viktor néhány nappal ezelőtt azt is kijelentette, hogy ha pártja, a Fidesz megnyeri az április 12-i választást, akkor meg tudja valósítani azt a tervét, hogy rákényszerítse Ukrajnát az orosz olajszállítás Magyarország felé történő helyreállítására.

Maga a Tisza vezetője, Magyar Péter a magyarországi parlamenti választásokon aratott győzelme után azt ígérte, hogy az ország ismét megbízható partner lesz az Európai Unióban és a NATO-ban.

add-square Választás 2026

Vance: Orbán Viktor Amerika szövetségese – „nem volt hiábavaló kiállni mellette”

Választás 2026 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Csépányi Balázs
idezojelekorbán viktor

Megbukott a baloldal egyik legnagyobb kamuja, kiderült az igazság

Csépányi Balázs avatarja

Ennyit erről.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
