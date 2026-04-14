Berlin reménykedik: Magyar Pétertől várja az ukrán milliárdok feloldását

Erről – amint azt az Európai Pravda írja – a német kormány szóvivője beszélt a Reuters beszámolója szerint.

A 90 milliárd eurós hitelt, amely Ukrajna 2026–2027-es katonai és költségvetési szükségleteit fedezte volna, a jóváhagyás utolsó szakaszában Orbán Viktor magyar miniszterelnök blokkolta. Berlinben abban reménykednek, hogy Orbán ellenfelének győzelme elősegíti a források gyors folyósítását Kijev számára.

Ez a szavazás azt jelenti, hogy van remény arra, hogy az Ukrajnának nyújtott támogatást nagyon gyorsan biztosítani lehessen. A német kormány ezen dolgozik, ezért várja a magyarországi kormány mielőbbi megalakulását

– mondta a szóvivő.