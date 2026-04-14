A német kormány reményét fejezte ki, hogy a magyarországi parlamenti választások eredménye – amelyen Magyar Péter Tisza Pártja győzött – segíthet gyorsan feloldani az Európai Unió 90 milliárd eurós, Ukrajnának szánt hitelének blokkolását – számolt be az eurointegration.com
Berlin reménykedik: Magyar Pétertől várja az ukrán milliárdok feloldását
Új fordulat körvonalazódik: Magyar Péter győzelme feloldhatja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitel blokádját. Orbán Viktor korábban következetesen akadályozta a döntést, Berlin most abban bízik, hogy az új politikai helyzet gyors áttörést hozhat.
Erről – amint azt az Európai Pravda írja – a német kormány szóvivője beszélt a Reuters beszámolója szerint.
A 90 milliárd eurós hitelt, amely Ukrajna 2026–2027-es katonai és költségvetési szükségleteit fedezte volna, a jóváhagyás utolsó szakaszában Orbán Viktor magyar miniszterelnök blokkolta. Berlinben abban reménykednek, hogy Orbán ellenfelének győzelme elősegíti a források gyors folyósítását Kijev számára.
Ez a szavazás azt jelenti, hogy van remény arra, hogy az Ukrajnának nyújtott támogatást nagyon gyorsan biztosítani lehessen. A német kormány ezen dolgozik, ezért várja a magyarországi kormány mielőbbi megalakulását
– mondta a szóvivő.
Emlékeztetőül: március 19-én Orbán Viktor magyar miniszterelnök kijelentette, hogy Budapest addig nem old fel egyetlen, Ukrajna számára kedvező döntést sem – így például az Oroszország elleni 20. szankciós csomag, valamint a 90 milliárd eurós hitel jóváhagyását sem –, amíg Kijev nem állítja helyre az orosz kőolaj szállítását a Barátság kőolajvezetéken.
Orbán Viktor néhány nappal ezelőtt azt is kijelentette, hogy ha pártja, a Fidesz megnyeri az április 12-i választást, akkor meg tudja valósítani azt a tervét, hogy rákényszerítse Ukrajnát az orosz olajszállítás Magyarország felé történő helyreállítására.
Maga a Tisza vezetője, Magyar Péter a magyarországi parlamenti választásokon aratott győzelme után azt ígérte, hogy az ország ismét megbízható partner lesz az Európai Unióban és a NATO-ban.
Borítókép: Friedrich Merz német kancellár (Fotó: AFP)
