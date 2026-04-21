Magyarország kormánya, valamint Szlovákia vitában áll Ukrajnával az orosz olajszállítások felfüggesztése miatt, amelyek az ukrán területen keresztül haladnak a szovjet korszakból származó vezetéken. Kijev szerint a vezetéken az olajszállítást egy január végi orosz támadás miatt állították le. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy hétfőn sugárzott interjúban azt mondta, hogy a vezetéket április végéig ismét üzembe helyezik.

Dmitrij Peszkov szerint csak Ukrajnán áll a kőolajszállítás helyreállása

A jelenlegi helyzet szerint Önök is tudják, hogy az orosz fél továbbra is műszakilag készen áll. Szerződéses kötelezettségeink vannak Magyarországgal szemben. De a kijevi rezsim zsarolásának kezdete után a szállítások leálltak

– mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak.

Minden a kijevi rezsimtől függ – attól, hogy megnyitják-e a vezetéket és véget vetnek-e a zsarolásnak

– tette hozzá.

Hirtelen sürgős lett a kőolajvezeték javítása az ukránoknak

Korábbi cikkünkben beszámoltunk arról, hogy a magyar választások után, az EU szerdán már jóváhagyná a 90 milliárd eurós ukrajnai hitelt. Magyarország eközben bejelentette, hogy feloldja a kölcsönre vonatkozó vétóját, amennyiben az olajáramlás újraindul a Barátság vezetéken keresztül. Ukrajna arra számít, hogy már kedden újraindulhat az olajáramlás a Barátság kőolajvezetéken keresztül, megnyitva az utat az Európai Unió előtt, hogy feloldja a Kijevnek szánt, nagyon szükséges 90 milliárd eurós hitelt. A csővezeték műszaki tesztjeit állítólag ma végzik el.

Borítókép: Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: AFP)