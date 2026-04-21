Az oroszok szerint csak ezen múlik, hogy megindul-e a kőolajszállítás hazánkba

A Kreml szerint Oroszország készen áll az olajszállítások újraindítására a Barátság vezetéken Magyarország és Szlovákia irányába, amennyiben Ukrajna ismét megnyitja a tranzitútvonalat. Dmitrij Peszkov szerint orosz részről minden készen áll, hogy újrainduljon az olajszállítás, majd hozzátette minden attól függ, hogy Kijev befejezi-e végre a zsarolást. Az ukrán vezetés szerint a vezeték működése április végére helyreállhat.

Magyar Nemzet
2026. 04. 21. 12:56
Dmitrij Peszkov a Kreml szóvivője Forrás: AFP
A Kreml kedden közölte, hogy Oroszország műszakilag készen áll arra, hogy újraindítsa az olajszállításokat a Barátság (Druzsba) vezetéken Magyarország és Szlovákia felé, ha Ukrajna véget vet annak, amit Moszkva „zsarolásnak” nevezett – számolt be cikkében a Reuters.

Az oroszok szerint csak Kijeven múlik, hogy megindul-e a kőolaj hazánkba. Fotó: AFP

Magyarország kormánya, valamint Szlovákia vitában áll Ukrajnával az orosz olajszállítások felfüggesztése miatt, amelyek az ukrán területen keresztül haladnak a szovjet korszakból származó vezetéken. Kijev szerint a vezetéken az olajszállítást egy január végi orosz támadás miatt állították le. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy hétfőn sugárzott interjúban azt mondta, hogy a vezetéket április végéig ismét üzembe helyezik.

A jelenlegi helyzet szerint Önök is tudják, hogy az orosz fél továbbra is műszakilag készen áll. Szerződéses kötelezettségeink vannak Magyarországgal szemben. De a kijevi rezsim zsarolásának kezdete után a szállítások leálltak

 – mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak.

Minden a kijevi rezsimtől függ – attól, hogy megnyitják-e a vezetéket és véget vetnek-e a zsarolásnak

 – tette hozzá.

Hirtelen sürgős lett a kőolajvezeték javítása az ukránoknak

Korábbi cikkünkben beszámoltunk arról, hogy a magyar választások után, az EU szerdán már jóváhagyná a 90 milliárd eurós ukrajnai hitelt. Magyarország eközben bejelentette, hogy feloldja a kölcsönre vonatkozó vétóját, amennyiben az olajáramlás újraindul a Barátság vezetéken keresztül. Ukrajna arra számít, hogy már kedden újraindulhat az olajáramlás a Barátság kőolajvezetéken keresztül, megnyitva az utat az Európai Unió előtt, hogy feloldja a Kijevnek szánt, nagyon szükséges 90 milliárd eurós hitelt. A csővezeték műszaki tesztjeit állítólag ma végzik el.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
