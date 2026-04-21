A Kreml kedden közölte, hogy Oroszország műszakilag készen áll arra, hogy újraindítsa az olajszállításokat a Barátság (Druzsba) vezetéken Magyarország és Szlovákia felé, ha Ukrajna véget vet annak, amit Moszkva „zsarolásnak” nevezett – számolt be cikkében a Reuters.
Az oroszok szerint csak ezen múlik, hogy megindul-e a kőolajszállítás hazánkba
A Kreml szerint Oroszország készen áll az olajszállítások újraindítására a Barátság vezetéken Magyarország és Szlovákia irányába, amennyiben Ukrajna ismét megnyitja a tranzitútvonalat. Dmitrij Peszkov szerint orosz részről minden készen áll, hogy újrainduljon az olajszállítás, majd hozzátette minden attól függ, hogy Kijev befejezi-e végre a zsarolást. Az ukrán vezetés szerint a vezeték működése április végére helyreállhat.
Magyarország kormánya, valamint Szlovákia vitában áll Ukrajnával az orosz olajszállítások felfüggesztése miatt, amelyek az ukrán területen keresztül haladnak a szovjet korszakból származó vezetéken. Kijev szerint a vezetéken az olajszállítást egy január végi orosz támadás miatt állították le. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy hétfőn sugárzott interjúban azt mondta, hogy a vezetéket április végéig ismét üzembe helyezik.
Dmitrij Peszkov szerint csak Ukrajnán áll a kőolajszállítás helyreállása
A jelenlegi helyzet szerint Önök is tudják, hogy az orosz fél továbbra is műszakilag készen áll. Szerződéses kötelezettségeink vannak Magyarországgal szemben. De a kijevi rezsim zsarolásának kezdete után a szállítások leálltak
– mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak.
Minden a kijevi rezsimtől függ – attól, hogy megnyitják-e a vezetéket és véget vetnek-e a zsarolásnak
– tette hozzá.
Hirtelen sürgős lett a kőolajvezeték javítása az ukránoknak
Korábbi cikkünkben beszámoltunk arról, hogy a magyar választások után, az EU szerdán már jóváhagyná a 90 milliárd eurós ukrajnai hitelt. Magyarország eközben bejelentette, hogy feloldja a kölcsönre vonatkozó vétóját, amennyiben az olajáramlás újraindul a Barátság vezetéken keresztül. Ukrajna arra számít, hogy már kedden újraindulhat az olajáramlás a Barátság kőolajvezetéken keresztül, megnyitva az utat az Európai Unió előtt, hogy feloldja a Kijevnek szánt, nagyon szükséges 90 milliárd eurós hitelt. A csővezeték műszaki tesztjeit állítólag ma végzik el.
Borítókép: Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
