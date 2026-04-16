Kallas: Oroszország több háborút akar, válaszként fokozni kell Ukrajna támogatását

A jövő héten az EU Külügyek Tanácsa két, Ukrajna szempontjából fontos kérdést fog megvitatni: egy 90 milliárd eurós hitel folyósítását, valamint az Oroszország elleni 20. szankciós csomag előrehaladását. Erről április 16-án az X-en számolt be az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas.

Tegnap éjjel Oroszország ismét szándékosan támadott és ölt meg ukrán civileket. Miközben hadserege megrekedt a harctéren, Moszkva továbbra is ártatlan emberek elleni terrorhoz folyamodik

– írta Kallas.

Oroszország több háborút akar, ezért a válaszunk több támogatás Ukrajnának, nagyobb nyomás Oroszországra és teljes felelősségre vonás a háborús bűnökért. Európa fokozza erőfeszítéseit. Az elmúlt napokban Németország és Ukrajna 4 milliárd eurós fegyverszállítási megállapodást kötött, az Egyesült Királyság minden eddiginél nagyobb dróncsomagot jelentett be, Hollandia pedig 200 millió eurót ajánlott fel, többek között

– tette hozzá Kallas, megjegyezve, hogy elérkezett az idő a Ukrajnának szánt hitel feloldására.