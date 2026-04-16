Az Európai Unió új szintre emelné Ukrajna támogatását, miközben tovább fokozná a nyomást Oroszországon. A brüsszeli tervek szerint rövid időn belül döntés születhet egy 90 milliárd eurós hitel folyósításáról, valamint egy újabb, immár huszadik szankciós csomag elfogadásáról – számolt be róla a ZN.UA.
Kallas: Oroszország több háborút akar, válaszként fokozni kell Ukrajna támogatását
Brüsszel újabb jelentős pénzügyi és politikai lépéseket készít elő Ukrajna támogatására. A tervek között szerepel egy 90 milliárd eurós hitel folyósítása, valamint egy újabb szankciós csomag elfogadása Oroszország ellen. Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője az X-en közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az EU fokozni kívánja a nyomást Moszkvára, miközben tovább növeli a Kijevnek nyújtott támogatást.
A jövő héten az EU Külügyek Tanácsa két, Ukrajna szempontjából fontos kérdést fog megvitatni: egy 90 milliárd eurós hitel folyósítását, valamint az Oroszország elleni 20. szankciós csomag előrehaladását. Erről április 16-án az X-en számolt be az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas.
Tegnap éjjel Oroszország ismét szándékosan támadott és ölt meg ukrán civileket. Miközben hadserege megrekedt a harctéren, Moszkva továbbra is ártatlan emberek elleni terrorhoz folyamodik
– írta Kallas.
Oroszország több háborút akar, ezért a válaszunk több támogatás Ukrajnának, nagyobb nyomás Oroszországra és teljes felelősségre vonás a háborús bűnökért. Európa fokozza erőfeszítéseit. Az elmúlt napokban Németország és Ukrajna 4 milliárd eurós fegyverszállítási megállapodást kötött, az Egyesült Királyság minden eddiginél nagyobb dróncsomagot jelentett be, Hollandia pedig 200 millió eurót ajánlott fel, többek között
– tette hozzá Kallas, megjegyezve, hogy elérkezett az idő a Ukrajnának szánt hitel feloldására.
Az Európai Unión belül a ciprusi elnökség a lehető leghamarabb napirendre kívánja tűzni a 90 milliárd eurós hitel Ukrajna részére megadásának kérdését, valamint az Oroszország elleni 20. szankciós csomag elfogadását, miután Magyarországon Magyar Péter választási győzelmet aratott. Mindkét kérdést a lehető leghamarabb az EU-nagykövetek elé kívánják terjeszteni COREPER-formátumban, hogy a döntés minél gyorsabban megszülethessen – írja a portál.
Borítókép: „Európa mellettetek áll” – Kijevbe utazott Kaja Kallas a bucsai mészárlás évfordulóján (Fotó: AFP)
