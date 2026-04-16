Kallas: Oroszország több háborút akar, válaszként fokozni kell Ukrajna támogatását

Brüsszel újabb jelentős pénzügyi és politikai lépéseket készít elő Ukrajna támogatására. A tervek között szerepel egy 90 milliárd eurós hitel folyósítása, valamint egy újabb szankciós csomag elfogadása Oroszország ellen. Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője az X-en közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az EU fokozni kívánja a nyomást Moszkvára, miközben tovább növeli a Kijevnek nyújtott támogatást.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 21:18
„Európa mellettetek áll” – Kijevbe utazott Kaja Kallas a bucsai mészárlás évfordulóján Forrás: AFP
Az Európai Unió új szintre emelné Ukrajna támogatását, miközben tovább fokozná a nyomást Oroszországon. A brüsszeli tervek szerint rövid időn belül döntés születhet egy 90 milliárd eurós hitel folyósításáról, valamint egy újabb, immár huszadik szankciós csomag elfogadásáról – számolt be róla a ZN.UA.

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője Fotó: AFP

A jövő héten az EU Külügyek Tanácsa két, Ukrajna szempontjából fontos kérdést fog megvitatni: egy 90 milliárd eurós hitel folyósítását, valamint az Oroszország elleni 20. szankciós csomag előrehaladását. Erről április 16-án az X-en számolt be az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas.

Tegnap éjjel Oroszország ismét szándékosan támadott és ölt meg ukrán civileket. Miközben hadserege megrekedt a harctéren, Moszkva továbbra is ártatlan emberek elleni terrorhoz folyamodik

– írta Kallas.

Oroszország több háborút akar, ezért a válaszunk több támogatás Ukrajnának, nagyobb nyomás Oroszországra és teljes felelősségre vonás a háborús bűnökért. Európa fokozza erőfeszítéseit. Az elmúlt napokban Németország és Ukrajna 4 milliárd eurós fegyverszállítási megállapodást kötött, az Egyesült Királyság minden eddiginél nagyobb dróncsomagot jelentett be, Hollandia pedig 200 millió eurót ajánlott fel, többek között

– tette hozzá Kallas, megjegyezve, hogy elérkezett az idő a Ukrajnának szánt hitel feloldására.

Az Európai Unión belül a ciprusi elnökség a lehető leghamarabb napirendre kívánja tűzni a 90 milliárd eurós hitel Ukrajna részére megadásának kérdését, valamint az Oroszország elleni 20. szankciós csomag elfogadását, miután Magyarországon Magyar Péter választási győzelmet aratott. Mindkét kérdést a lehető leghamarabb az EU-nagykövetek elé kívánják terjeszteni COREPER-formátumban, hogy a döntés minél gyorsabban megszülethessen – írja a portál.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
