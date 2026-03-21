Putyin: Oroszország továbbra is Irán megbízható partnere

Vlagyimir Putyin orosz elnök a perzsa újév, a Noruz alkalmából küldött üzenetében hangsúlyozta, hogy Oroszország a jövőben is hűséges és megbízható partnere marad Iránnak.

Szabó István
Forrás: RIA Novosztyi2026. 03. 21. 15:00
Vlagyimir Putyin orosz elnök a Moszkva melletti Novo-Ogarjovo rezidencián Fotó: Gavriil Grigorov Forrás: AFP
A Kreml sajtószolgálata által ismertetett köszöntőben Putyin jókívánságait fejezte ki az iráni népnek, és reményét arra vonatkozóan, hogy az ország sikeresen átvészeli a kihívásokkal teli időszakot.

Kiemelte: Moszkva továbbra is elkötelezett, hogy Teherán mellett álljon mint stabil szövetséges és partner, írja a RIA Novosztyi.

Putyin a térség vezetőit is köszöntötte

Az orosz elnök ünnepi üzenetet küldött Irán legfőbb vezetője, Modzstaba Hamenei, valamint az ország elnöke, Maszúd Peszeskján részére is. Emellett gratulált több közép-ázsiai és kaukázusi állam vezetőinek, köztük Azerbajdzsán, Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán elnökeinek.

A Noruz – amelynek neve perzsa nyelven „új napot” jelent – az egyik legősibb ünnep a térségben. 

A Közép-Ázsia, a Közel-Kelet és a Kaukázus népei által ünnepelt esemény a tavasz érkezését, a természet megújulását és az új napév kezdetét jelképezi.

Nemrég arról írtunk, hogy a hírek szerint Irán állítólag egy kulcsfontosságú amerikai bázist vett célba nagy hatótávolságú rakétákkal. A Diego Garcia légibázis több mint négyezer kilométerre található, ez pedig azt jelenti, hogy Irán csapásmérő képességei egyértelműen erősebbek, mint azt korábban feltételezték.

Az iszlám ország komoly csapásmérő képességről tett tanúbizonyságot, miután két ballisztikus rakétával támadta a Diego Garcia légibázist. Az amerikai–brit közös létesítmény négyezer kilométerre található, Irán ezzel pedig bebizonyította, hogy rakétái komolyabb veszélyt jelentenek, mint azt elsőre gondolták a szakértők

– közölte a Fox News.

A beszámolók szerint a kilőtt rakéták egyike sem jutott el a légibázisig: az egyik még repülés közben meghibásodott, a másikat pedig egy amerikai hadihajóról indított SM–3-as elfogórakéta semlegesítette. A támadás ugyanakkor azt jelzi, hogy Teherán rakétatechnológiai képességei valószínűleg fejlettebbek a korábban feltételezettnél.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

