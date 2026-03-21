Putyin: Oroszország továbbra is Irán megbízható partnere

Kiemelte: Moszkva továbbra is elkötelezett, hogy Teherán mellett álljon mint stabil szövetséges és partner, írja a RIA Novosztyi.

Putyin a térség vezetőit is köszöntötte

Az orosz elnök ünnepi üzenetet küldött Irán legfőbb vezetője, Modzstaba Hamenei, valamint az ország elnöke, Maszúd Peszeskján részére is. Emellett gratulált több közép-ázsiai és kaukázusi állam vezetőinek, köztük Azerbajdzsán, Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán elnökeinek.