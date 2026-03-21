Trump lépésének nem örül Zelenszkij, de Putyin annál jobban

A közel-keleti fejlemények hatására – mivel a nemzetközi energiapiac egyre nagyobb nyomás alá kerül – az Egyesült Államok elkezdett lazítani az Oroszországgal szembeni szankciókon. Az amerikai kormány többek között engedélyezte, hogy a március 12-ig hajókra rakodott orosz nyersolajat és kőolajtermékeket április 11-én éjfélig kiszállítsák és értékesítsék. A lépés következtében Moszkva jelentős bevételekhez jut, ugyanakkor Trump hangsúlyozta, csak átmeneti intézkedésekről van szó, amit az energiaárak emelkedése indokol – számolt be róla az Origo a The Kyiv Independent cikkére hivatkozva.

Washington több orosz állampolgárt és Oroszországhoz köthető céget is törölt a szankciós listáról, és korábban enyhített az orosz olajra vonatkozó korlátozásokon is. A háttérben a közel-keleti konfliktus miatt megugró energiaárak állnak. Az orosz olajra vonatkozó amerikai szankciós enyhítés naponta mintegy 150 millió dolláros bevételt jelenthet a Kreml számára, ami sem Zelenszkijnek, sem pedig a háborúpárti vezetőknek nem tetszik. Néhány napja India is ideiglenes felmentést kapott arra, hogy orosz olajat vásárolhasson.