Trump lépésének nem örül Zelenszkij, de Putyin annál jobban

A közel-keleti konfliktus miatt egyre nagyobb nyomás nehezedik a globális energiapiacra, ami az amerikai döntéshozókat is lépéskényszerbe hozta. Washington több ponton enyhített az Oroszországgal szembeni szankciókon, ami rövid távon jelentős bevételhez juttathatja Moszkvát. Trump közölte, az enyhítés csak ideiglenes.

2026. 03. 21. 11:51
Donald Trump és Vlagyimir Putyin Forrás: AFP
A közel-keleti fejlemények hatására – mivel a nemzetközi energiapiac egyre nagyobb nyomás alá kerül – az Egyesült Államok elkezdett lazítani az Oroszországgal szembeni szankciókon. Az amerikai kormány többek között engedélyezte, hogy a március 12-ig hajókra rakodott orosz nyersolajat és kőolajtermékeket április 11-én éjfélig kiszállítsák és értékesítsék. A lépés következtében Moszkva jelentős bevételekhez jut, ugyanakkor Trump hangsúlyozta, csak átmeneti intézkedésekről van szó, amit az energiaárak emelkedése indokol – számolt be róla az Origo a The Kyiv Independent cikkére hivatkozva.

Trump az utóbbi időben több lépést is tett a globális energiapiac stabilizálásának céljával, több ország újra vásárolhat orosz olajat. Fotó: AFP

Washington több orosz állampolgárt és Oroszországhoz köthető céget is törölt a szankciós listáról, és korábban enyhített az orosz olajra vonatkozó korlátozásokon is. A háttérben a közel-keleti konfliktus miatt megugró energiaárak állnak. Az orosz olajra vonatkozó amerikai szankciós enyhítés naponta mintegy 150 millió dolláros bevételt jelenthet a Kreml számára, ami sem Zelenszkijnek, sem pedig a háborúpárti vezetőknek nem tetszik. Néhány napja India is ideiglenes felmentést kapott arra, hogy orosz olajat vásárolhasson.

Az amerikai pénzügyminisztérium közlése alapján március 20-án két orosz állampolgárt, valamint további, Oroszországhoz köthető személyeket és szervezeteket vettek le a listáról. A szankciós listán szereplőkre gazdasági korlátozások vonatkoznak, beleértve a vagyonbefagyasztást, továbbá amerikai cégek és magánszemélyek nem léphetnek velük üzleti kapcsolatba.

Donald Trump amerikai elnök az utóbbi időben több lépést is tett a globális energiapiac stabilizálásának céljával. Hangsúlyozta, hogy az orosz olajszankciók felfüggesztése csak átmeneti.

Borítókép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Megyeri Dávid
idezojelekKun Béla

Kun Béla útján Ukrán Péter

Megyeri Dávid avatarja

A kommunista népbiztos tiltott be 1919-ben a Népszava és a Vörös Újság kivételével minden lapot.

