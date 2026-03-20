India az olaj után másból is bevásárol

India a közel-keleti konfliktus és a kínai export csökkenése miatt kialakuló esetleges műtrágyahiánytól tartva Oroszországgal, Fehéroroszországgal és Marokkóval tárgyal a műtrágyaszállítások növeléséről – írja az Interfax orosz állami hírügynökség a The Economic Timesra hivatkozva.

India nemcsak orosz olajat vesz, műtrágyát is vásárol.

India jelenleg nagyobb műtrágyakészletekkel rendelkezik, mint tavaly, de ha a közel-keleti konfliktus elhúzódik, a nyári vetés előtti időszakban problémássá válhat a gazdák ellátása – mondta a lapnak egy indiai kormányzati forrás. Emiatt India arról egyeztet Oroszországgal és más országokkal, hogy a következő hónapokban növelni lehet-e a szállításokat.

India 2025-ben 41 százalékkal, 6,5 millió tonnára növelte az orosz műtrágya importját

– közölte az ország kereskedelmi és ipari minisztériuma. India teljes műtrágyaimportja tavaly 45 százalékkal, több mint 27,4 millió tonnára ugrott. Oroszország lett a legnagyobb beszállító, utána Kína, Szaúd-Arábia, Marokkó és Omán következett.

Alig kapták meg az ideiglenes mentességet az amerikai szankciók alól az iráni háború árnyékában, az indiai finomítók rögtön felvásároltak minden orosz olajat, amire csak rátehették a kezüket. Vlagyimir Putyin orosz elnök dörzsölheti a tenyerét, hiszen mintegy harmincmillió hordónyi orosz olaj talált gazdára, ami korábban az amerikai szankciók miatt kényszerűen rostokolt a tengereken, nemegyszer közel az indiai partokhoz.

A Hormuzi-szoros lezárása miatt ráadásul ez az olaj most jóval drágábban kelt el, mint ha azt a háború előtt adták volna el.

