Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. május 1.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 172 drónt hatástalanított, azonban az Iszkander-M típusú ballisztikus rakéta, valamint 22 helyszínen 32 drón célba talált, 9 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegramon. A hivatalos közlemény kiadáskor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Április 30-ra virradóra az orosz hadsereg újabb tömeges dróntámadást indított Odessza és környéke ellen, a csapásokban az előzetes adatok szerint 18 ember sebesült meg – jelentette a helyhatóságok, valamint a katasztrófavédelmi szolgálat közleményei alapján az Unian hírügynökség.

Szerhij Liszak, a városi katonai közigazgatás vezetője arról számolt be, hogy Primorszkij kerületben keletkeztek a legnagyobb károk. Egy 17 szintes toronyház és egy ötemeletes lakóház súlyosan megrongálódott, a felső szinteken és a tetőkön nagy kiterjedésű tüzek keletkeztek, de sikerült megfékezni a lángokat. A városvezető a Telegramon arról is beszámolt, hogy a város központi részén családi házakat ért találat, egy óvoda épületében, egy bevásárlóközpontban, egy szállodában súlyos károk keletkeztek, valamint több tucat autóbusz és személygépkocsi rongálódott meg.