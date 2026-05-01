ukrajnaoroszországszbuodesszaorosz-ukrán háború

Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. május 1.

Több mint kétszáz drónnal támadta Ukrajnát az orosz hadsereg csütörtökre virradóra. Ukrán drónok csapást mértek Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítójára – mutatjuk az orosz–ukrán háború legfrissebb fejleményeit.

Munkatársunktól
2026. 05. 01. 6:20
Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 172 drónt hatástalanított, azonban az Iszkander-M típusú ballisztikus rakéta, valamint 22 helyszínen 32 drón célba talált, 9 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegramon. A hivatalos közlemény kiadáskor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Április 30-ra virradóra az orosz hadsereg újabb tömeges dróntámadást indított Odessza és környéke ellen, a csapásokban az előzetes adatok szerint 18 ember sebesült meg – jelentette a helyhatóságok, valamint a katasztrófavédelmi szolgálat közleményei alapján az Unian hírügynökség.

Szerhij Liszak, a városi katonai közigazgatás vezetője arról számolt be, hogy Primorszkij kerületben keletkeztek a legnagyobb károk. Egy 17 szintes toronyház és egy ötemeletes lakóház súlyosan megrongálódott, a felső szinteken és a tetőkön nagy kiterjedésű tüzek keletkeztek, de sikerült megfékezni a lángokat. A városvezető a Telegramon arról is beszámolt, hogy a város központi részén családi házakat ért találat, egy óvoda épületében, egy bevásárlóközpontban, egy szállodában súlyos károk keletkeztek, valamint több tucat autóbusz és személygépkocsi rongálódott meg.

Az Odessza megyei katasztrófavédelmi főosztály sajtószolgálatának közleménye szerint a támadás a város lakónegyedeit érte, több épületet és civil infrastrukturális létesítményt ért találat. A tűz oltásában és a mentési munkálatokban 48 speciális gépjárművel több mint 200 ember vett részt. A csapások helyszínein a szolgálat pszichológusai 36 embernek, köztük 5 gyermeknek nyújtottak segítséget.

Drónokkal mért csapást az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) Alfa különleges műveleti központja Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítójára, több mint 1500 kilométerre Ukrajnától – közölte csütörtökön az SZBU.

Ukrán drónok már második egymást követő napon hajtottak végre sikeres műveleteket Oroszország olajinfrastruktúrája ellen, Perm város közelében. Ezúttal a Lukoil vállalat létesítményét érte találat – közölte az SZBU. A közleményben kiemelték, hogy a permi finomító éves kapacitása körülbelül 13 millió tonna, és üzemanyaggal látja el a polgári szektort és az orosz hadsereget egyaránt.

Előzetes információk szerint a támadás során az AVT-4 berendezés sérült meg, amely a kőolaj elsődleges feldolgozásának kulcsfontosságú egysége. A csapás következtében kigyulladtak a vákuum- és atmoszférikus desztillációs oszlopok. Ezek sérülése gyakorlatilag működésképtelenné teszi a berendezést.

Az SZBU emellett ismét csapást mért a Perm nevű szivattyúállomásra, amely a kőolaj szállítását biztosítja a finomító számára. Egy nappal korábban ugyanezt az állomást támadták az ukrán drónok.

Ma újabb tűzfészkek jelentek meg ott

–  írta az Ukrán Biztonsági Szolgálat.

Az ukrán haditengerészet arról számolt be, hogy csütörtök éjjel csapást mért a Kercsi (Krími) híd védelmét ellátó két orosz hajóra.

Olekszandr Hanzsa, a keleti országrészben lévő Dnyipropetrovszk megye kormányzója a Telegramon közölte, hogy orosz dróntámadásban 11 ember sebesült meg Dnyipro város térségében, közülük ötöt kórházba szállítottak, egyikük állapota súlyos.

Az orosz erők az észak-ukrajnai Csernyihiv városát támadták napközben, három ember sebesült meg, és egy hivatali épületben keletkeztek károk – tudatta a megyeszékhely település önkormányzata.

Oleh Kiper, a déli Odessza megye kormányzója közölte, hogy húszra emelkedett az Odesszát ért tömeges orosz dróntámadás sebesültjeinek száma, és két ember állapota súlyos.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta azokat a törvényeket, amelyek 2026 augusztusáig meghosszabbítják a hadiállapotot és az általános mozgósítást. A döntést az ukrán parlament már korábban megszavazta, jelentős többséggel. Az intézkedések újabb 90 napra hosszabbítják meg a jelenlegi rendkívüli jogrendet.

Zelenszkij egyúttal utasította a képviselőit, hogy vegyék fel a kapcsolatot az amerikai elnök stábjával, és tisztázzák a május 9-re vonatkozó orosz tűzszüneti javaslat részleteit, amelyet Vlagyimir Putyin orosz államfő fogalmazott meg a Donald Trumppal nemrégiben folytatott telefonbeszélgetése során.

Nincs szükség Kijev reagálására a „különleges hadművelet” övezetében hirdetendő tűzszünethez – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az elnök sajtótitkára csütörtökön az orosz Life hírportálnak. Peszkov szerint Ukrajnától egyelőre nem érkezett kielégítő szándéknyilatkozat a fegyvernyugvással kapcsolatban.

Ukrán drónok csapást mértek egy kulcsfontosságú orosz drónfejlesztő komplexumra a megszállt Zaporizzsja megyében, károkat okozva a létesítményben – jelentette az ukrán pilóta nélküli rendszereket kezelő erők 413. „Rajta” ezred április 30-án, amiről a The Kyiv Independent számolt be. A portál arról is ír, hogy Ukrajna fokozta a Leningrádi terület olajinfrastruktúrája elleni támadásait. Ismét olajterminálokat vesznek célba: most az Uszty-Luga és Primorszk kikötővárosokban található létesítményeket.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekfeljelentés

Pozsonyi Ádám avatarja

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu