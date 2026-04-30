Egy boldogító igen - saját sógorát szánja igazságügyi miniszternek Magyar Péter

Kreml: nincs szükség Kijev reagálására a tűzszünet kihirdetéséhez

Nincs szükség Kijev reagálására a „különleges hadművelet” övezetében hirdetendő tűzszünethez – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az elnök sajtótitkára csütörtökön az orosz Life hírportálnak. Peszkov szerint Ukrajnától egyelőre nem érkezett kielégítő szándéknyilatkozat a fegyvernyugvással kapcsolatban.

Forrás: MTI2026. 04. 30. 18:58
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője Fotó: AFP
Peszkov csütörtökön újságíróknak nyilatkozva azt hangoztatta, hogy a győzelem napja különleges ünnep, ezért a fegyverszünet kihirdetése erre az időszakra különösen időszerű humanitárius kezdeményezés.

Az ukrajnai konfliktus rendezéséről szólva elmondta: egyelőre nem esett szó arról, hogy Azerbajdzsán lehetne a tárgyalások helyszíne. Kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a Donyec-medence és Novorosszija elcsatolt régióinak hovatartozása Oroszország szempontjából egyértelmű és vitathatatlan.

Úgy véljük, hogy régióink egyértelműek, hovatartozásuk nyilvánvaló, és semmilyen módon nem vitatható. A kijevi rezsim egyelőre az ellenkezőjét gondolja

– nyilatkozott.

Putyin és Trump telefonbeszélgetésére kitérve Peszkov elmondta, a két elnök megállapodott abban, hogy folytatódik a közvetítői tevékenység, de az újabb tárgyalások és a közvetítők látogatásának időpontjával kapcsolatban egyelőre nincsenek konkrétumok. Közölte, hogy az orosz államfő nem hívta meg tárgyalópartnerét Moszkvába a győzelem napjára, és a felek nem tárgyaltak az Egyesült Arab Emírségeknek az OPEC-ből való kilépéséről.

Mint arról beszámoltunk, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök mintegy másfél órás telefonbeszélgetést folytatott az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban szerdán. 

Az orosz államfő javaslatot tett egy ideiglenes fegyverszünetre a május 9-i győzelem napja alkalmából, amelyet az amerikai elnök a hírek szerint támogatott.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utasította a képviselőit, hogy vegyék fel a kapcsolatot az amerikai elnök stábjával, és tisztázzák a május 9-re vonatkozó orosz tűzszüneti javaslat részleteit.

Borítókép: Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Faggyas Sándor
Majtény – árulás vagy reálpolitika?

A nem alkuvó Rákóczi szabadsághős, míg a megalkuvó Károlyi reálpolitikus volt, de nem áruló.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
