Orbán Anitánál betelt a pohár az ukrajnai események miatt + videó

Május 24-én éjjel Oroszország a valaha volt egyik legnagyobb csapást mérte Kijevre, valamint több más megyére. A pusztító, 600 drónnal és egy félelmetes Oresnyik rakétával végrehajtott éjszakai támadást Orbán Anita magyar külügyminiszter is határozottan elítélte, kiemelve, hogy a civilek elleni erőszak elfogadhatatlan.

Magyar Nemzet
2026. 05. 24. 13:41
Moszkva válasza nem maradt el

A ZN beszámolója szerint a május 24-i csapás során az orosz erők 600 drónnal támadták Ukrajna területét. 

Oroszország emellett egy közepes hatótávolságú Oresnyik rakétát is bevetett.

A Sevcsenkivszkij kerületben egy kilencemeletes lakóház felső szintjeit találta el egy rakéta. 

A becsapódásban egy ember életét vesztette, hárman pedig súlyosan megsérültek. A közelben egy ötemeletes épület több szintje is összeomlott. Egy üzletközpontot szintén találat ért, az óvóhelyen rekedt civileket a mentők hozták ki – írja a Kyiv Post. A támadásra Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter is reagált, aki szerint az akció valójában a Kreml gyengeségét bizonyítja. 

A megszólalása ugyanakkor elég visszatetsző annak fényében, hogy Kijev pénteken olyan csapást mért Oroszországra, amely 21 civil, köztük gyermekek életét követelte. 

Ahogy arról korábban beszámoltunk, ukrán drónok pénteken célzott támadást intéztek a sztarobelszki Pedagógiai Főiskola kollégiuma ellen. A RIA Novosztyi beszámolója szerint a hatóságok vasárnapra befejezték a kutatást a romok között, és azonosították az összes áldozatot. Dmitrij Medvegyev könyörtelen megtorlást helyezett kilátásba a védtelen diákok életét követelő akcióért. 

Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, hogy a csapás nem volt véletlenszerű, és utasította a Védelmi Minisztériumot a válaszlépések kidolgozására. 

Készül az orosz válaszcsapás
Dmitrij Medvegyev könyörtelen megtorlást helyezett kilátásba. Fotó: AFP

Temetési menet, vegyipari üzem és olajterminál is célkeresztbe került

A harcok a hétvégén sem csillapodtak. Szombaton egy orosz drón csapódott be Szumi külvárosában, ahol épp egy temetési menet zajlott, Novorosszijszkban pedig tűz ütött ki egy olajterminálnál – hétvégi összefoglaló anyagunkat az orosz–ukrán háborúról itt olvashatja el.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

