Orbán Anitánál betelt a pohár az ukrajnai események miatt + videó

Moszkva válasza nem maradt el
A ZN beszámolója szerint a május 24-i csapás során az orosz erők 600 drónnal támadták Ukrajna területét.
Oroszország emellett egy közepes hatótávolságú Oresnyik rakétát is bevetett.
A ZN beszámolója szerint a május 24-i csapás során az orosz erők 600 drónnal támadták Ukrajna területét.
Oroszország emellett egy közepes hatótávolságú Oresnyik rakétát is bevetett.
A Sevcsenkivszkij kerületben egy kilencemeletes lakóház felső szintjeit találta el egy rakéta.
A becsapódásban egy ember életét vesztette, hárman pedig súlyosan megsérültek. A közelben egy ötemeletes épület több szintje is összeomlott. Egy üzletközpontot szintén találat ért, az óvóhelyen rekedt civileket a mentők hozták ki – írja a Kyiv Post. A támadásra Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter is reagált, aki szerint az akció valójában a Kreml gyengeségét bizonyítja.
A megszólalása ugyanakkor elég visszatetsző annak fényében, hogy Kijev pénteken olyan csapást mért Oroszországra, amely 21 civil, köztük gyermekek életét követelte.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, ukrán drónok pénteken célzott támadást intéztek a sztarobelszki Pedagógiai Főiskola kollégiuma ellen. A RIA Novosztyi beszámolója szerint a hatóságok vasárnapra befejezték a kutatást a romok között, és azonosították az összes áldozatot. Dmitrij Medvegyev könyörtelen megtorlást helyezett kilátásba a védtelen diákok életét követelő akcióért.
Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, hogy a csapás nem volt véletlenszerű, és utasította a Védelmi Minisztériumot a válaszlépések kidolgozására.
A harcok a hétvégén sem csillapodtak. Szombaton egy orosz drón csapódott be Szumi külvárosában, ahol épp egy temetési menet zajlott, Novorosszijszkban pedig tűz ütött ki egy olajterminálnál – hétvégi összefoglaló anyagunkat az orosz–ukrán háborúról itt olvashatja el.
Borítókép: Romos épület Kijevben az orosz támadás után (Fotó: AFP)
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!