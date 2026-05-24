A Sevcsenkivszkij kerületben egy kilencemeletes lakóház felső szintjeit találta el egy rakéta.

A becsapódásban egy ember életét vesztette, hárman pedig súlyosan megsérültek. A közelben egy ötemeletes épület több szintje is összeomlott. Egy üzletközpontot szintén találat ért, az óvóhelyen rekedt civileket a mentők hozták ki – írja a Kyiv Post. A támadásra Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter is reagált, aki szerint az akció valójában a Kreml gyengeségét bizonyítja.

A megszólalása ugyanakkor elég visszatetsző annak fényében, hogy Kijev pénteken olyan csapást mért Oroszországra, amely 21 civil, köztük gyermekek életét követelte.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, ukrán drónok pénteken célzott támadást intéztek a sztarobelszki Pedagógiai Főiskola kollégiuma ellen. A RIA Novosztyi beszámolója szerint a hatóságok vasárnapra befejezték a kutatást a romok között, és azonosították az összes áldozatot. Dmitrij Medvegyev könyörtelen megtorlást helyezett kilátásba a védtelen diákok életét követelő akcióért.