orosz-ukrán háborúukrajnai háborúOroszországukrán támadásháború

Temetési menet, vegyipari üzem és olajterminál is célkeresztbe került az orosz–ukrán háborúban + videó

Sorra érkeznek a hírek arról, hogy folytatódhatnak a béketárgyalások, a harcok azonban a hétvégén sem csillapodtak. Szombaton egy orosz drón csapódott be Szumi külvárosában, ahol épp egy temetési menet zajlott, közben az ENSZ Biztonsági Tanácsa rendkívüli ülést hívott össze a sztarobelszki főiskolát ért csapás miatt, amely után Moszkva megtorlással fenyegetőzött. Ukrán drónok csaptak le a Permi határterület egyik vegyipari üzemére, Novorosszijszkban pedig tűz ütött ki egy olajterminálnál.

Magyar Nemzet
2026. 05. 24. 8:06
Sorra érkeznek a hírek arról, hogy folytatódhatnak a béketárgyalások, a harcok azonban a hétvégén sem csillapodtak Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ENSZ rendkívüli ülést hívott össze

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa pénteken rendkívüli ülést hívott össze Oroszország kérésére a sztarobelszki főiskolát ért támadás ügyében – írta a Sztrana

Moszkva Ukrajnát tette felelőssé a történtekért, Vlagyimir Putyin pedig megtorlást helyezett kilátásba. 

Az ukrán vezérkar ugyanakkor azt állította, hogy nem az oktatási intézmény volt a célpont, bár a Starobelszk elleni műveletet elismerték. A BT ülésén Vaszilij Nyebenzja orosz ENSZ-képviselő arról beszélt, hogy szerinte a támadás célzott akció volt. 

Állítása szerint az ilyen műveleteket a NATO-országok által szállított nagy hatótávolságú fegyverekkel hajtják végre, külföldi szakemberek technikai támogatásával.

Ukrán dróntámadás érte Oroszország belső területeit is. Május 23-án robbanásokról számoltak be a Permi határterületen található Gubaha városából – írta az Exilenova+. A célpont a Metafrax vállalat AKM nevű vegyipari üzeme volt.

Dmitrij Mahonin, a Permi határterület kormányzója Telegram-csatornáján megerősítette a támadást és közölte, hogy a drónok egy részét lelőtték még a becsapódás előtt. A ZN.ua tudósítása szerint 

az AKM komplexum Oroszország egyik legnagyobb és legmodernebb vegyi üzeme.

Szombatra virradóan tűz ütött ki a novorosszijszki Seszkarisz komplexumban, amely Dél-Oroszország egyik legnagyobb olajterminálja.

A helyi hatóságok szerint drónok maradványai zuhantak a létesítmény területére, de közvetlen becsapódás nem érte a terminált.

Az elmúlt nap mérlege Ukrajnában

A Kyiv Independent összefoglalója szerint a helyi hatóságok május 23-án kora reggel arról számoltak be, hogy az elmúlt napban legalább öt ember halt meg és legalább 62-en megsebesültek az orosz támadásokban.

Harkivban három ember életét vesztette, további öt pedig megsérült a legutóbbi támadásokban – közölte Oleh Szinyehubov kormányzó. 

Herszonban egy ember meghalt és húszan megsebesültek – közölte Olekszandr Prokudin kormányzó. A támadásokban legalább nyolc lakóépület, egy templom és több civil jármű is megrongálódott.

Kosztirka faluban egy 69 éves férfit ért dróncsapás kerékpározás közben. 

A repeszek megsebesítették, emellett agyrázkódást szenvedett.

Zaporizzsja megyében egy ember meghalt, ketten pedig megsérültek – közölte Ivan Fedorov kormányzó. 

Dnyipropetrovszk megyében 16-an sérültek meg – mondta Olekszandr Hanzsa kormányzó. 

Nem csillapodtak a harcok az orosz–ukrán háborúban

Donyeck megyében hét civil sérült meg, Szumi megyében pedig tizenkettő.

Putyin válaszától retteg a világ a véres ukrán támadás után

Korábban arról is beszámoltunk, hogy az ukrán különleges egységek súlyos csapást mértek pénteken az orosz FSZB egyik bázisára, és egy Pancir–SZ1 légvédelmi rendszert is megsemmisítettek a megszállt területeken. Eközben ukrán dróntámadás érte a Rosznyeft szizranyi olajfinomítóját is, ahol a jelentések szerint két ember meghalt. Legfrissebb híreinket az orosz–ukrán háborúról itt olvashatja el.

Nő a nyomás Zelenszkijen: Brüsszel elszámoltatást vár Kijevtől

Az európai vezetők egyre erőteljesebben sürgetik Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy tárják fel a legfelsőbb politikai köröket érintő korrupciós ügyeket. A német Die Zeit szerint az is befolyásolhatja Ukrajna uniós csatlakozási esélyeit, hogyan kezeli Kijev a korrupciós botrányokat és a jogállamisági reformokat.

Borítókép: Katonák a fronton, illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekMagyar Péter

Gálvölgyi János arcátlanul Orbánékba akart rúgni, végül csúnyán pórul járt

Felhévizy Félix avatarja

A Kossuth-díjas színész, humorista hatalmas bakot lőtt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu