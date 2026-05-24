Temetési menet, vegyipari üzem és olajterminál is célkeresztbe került az orosz–ukrán háborúban + videó

Az ENSZ rendkívüli ülést hívott össze

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa pénteken rendkívüli ülést hívott össze Oroszország kérésére a sztarobelszki főiskolát ért támadás ügyében – írta a Sztrana.

Moszkva Ukrajnát tette felelőssé a történtekért, Vlagyimir Putyin pedig megtorlást helyezett kilátásba.

Az ukrán vezérkar ugyanakkor azt állította, hogy nem az oktatási intézmény volt a célpont, bár a Starobelszk elleni műveletet elismerték. A BT ülésén Vaszilij Nyebenzja orosz ENSZ-képviselő arról beszélt, hogy szerinte a támadás célzott akció volt.

Állítása szerint az ilyen műveleteket a NATO-országok által szállított nagy hatótávolságú fegyverekkel hajtják végre, külföldi szakemberek technikai támogatásával.

Ukrán dróntámadás érte Oroszország belső területeit is. Május 23-án robbanásokról számoltak be a Permi határterületen található Gubaha városából – írta az Exilenova+. A célpont a Metafrax vállalat AKM nevű vegyipari üzeme volt.