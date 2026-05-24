I thank you for your unwavering support, dear @Braze_Baiba.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 24, 2026
With every such attack, Moscow once again demonstrates its terrorist nature and complete disregard for human life, acting out of a sense of impunity.
Ukraine will not stop fighting for its future and freedom. But to… https://t.co/COW0HThlo0
„Ez a Kreml gyengeségének demonstrációja” – Szibiha reagált a Kijev elleni brutális orosz támadásra + videó
Moszkva válasza nem maradt el a sztarobelszki kollégium elleni támadás után. Május 24-én éjjel Oroszország a valaha volt egyik legnagyobb csapást mérte Kijevre, valamint több más megyére. A támadásra Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter is reagált, aki szerint az akció valójában a Kreml gyengeségét bizonyítja. A megszólalás ugyanakkor visszatetsző annak fényében, hogy Kijev pénteken olyan csapást mért Oroszországra, amely 21 civil, köztük gyermekek életét követelte.
2026. 05. 24. 11:45
Moszkva válasza nem maradt el a sztarobelszki kollégium elleni támadás után
Ahogy arról korábban beszámoltunk, ukrán drónok pénteken célzott támadást intéztek a sztarobelszki Pedagógiai Főiskola kollégiuma ellen. A RIA Novosztyi beszámolója szerint a hatóságok vasárnapra befejezték a kutatást a romok között, és azonosították az összes áldozatot. Az orosz vezetés terrorcselekmény gyanúja miatt indított nyomozást. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, hogy a csapás nem volt véletlenszerű, és utasította a védelmi minisztériumot a válaszlépések kidolgozására.
Dmitrij Medvegyev sem hagyta szó nélkül a történteket: radikális és könyörtelen megtorlást helyezett kilátásba.
A ZN beszámolója szerint a vasárnap esti támadás során az orosz erők 600 drónnal támadták Ukrajna területét. Oroszország emellett egy közepes hatótávolságú Oresnyik rakétát, két Kh–47M2 Kinzsal hiperszonikus rakétát, 54 Kalibr, Kh–101 és Iszkander–K rakétát, 30 Iszkander–M rakétát és három 3M22 Zircon elhárító rakétát lőtt ki. Az ukrán légvédelemnek végül 55 rakétát (44 Iszkander–K, Kalibr és Kh–101 rakétát, valamint 11 Iszkander–M rakétát) és 549 csatarepülő drónt sikerült megsemmisíteni.
A Sevcsenkivszkij kerületben egy kilencemeletes lakóház felső szintjeit találta el egy rakéta.
A becsapódásban egy ember életét vesztette, hárman pedig súlyosan megsérültek. A közelben egy ötemeletes épület több szintje is összeomlott. Egy üzletközpontot szintén találat ért, az óvóhelyen rekedt civileket a mentők hozták ki – írja a Kyiv Post.
Temetési menet, vegyipari üzem és olajterminál is célkeresztbe került
A harcok a hétvégén sem csillapodtak. Szombaton egy orosz drón csapódott be Szumi külvárosában, ahol épp egy temetési menet zajlott, Novorosszijszkban pedig tűz ütött ki egy olajterminálnál – hétvégi összefoglaló anyagunkat az orosz–ukrán háborúról itt olvashatja el.
Borítókép: Égő épület Kijevben az orosz támadások után (Fotó: AFP)
