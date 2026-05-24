„Ez a Kreml gyengeségének demonstrációja” – Szibiha reagált a Kijev elleni brutális orosz támadásra + videó

Oroszország egy Oresnyik rakétát is bevetett. Fotó: AFP

A ZN beszámolója szerint a vasárnap esti támadás során az orosz erők 600 drónnal támadták Ukrajna területét. Oroszország emellett egy közepes hatótávolságú Oresnyik rakétát, két Kh–47M2 Kinzsal hiperszonikus rakétát, 54 Kalibr, Kh–101 és Iszkander–K rakétát, 30 Iszkander–M rakétát és három 3M22 Zircon elhárító rakétát lőtt ki. Az ukrán légvédelemnek végül 55 rakétát (44 Iszkander–K, Kalibr és Kh–101 rakétát, valamint 11 Iszkander–M rakétát) és 549 csatarepülő drónt sikerült megsemmisíteni.

A Sevcsenkivszkij kerületben egy kilencemeletes lakóház felső szintjeit találta el egy rakéta.

A becsapódásban egy ember életét vesztette, hárman pedig súlyosan megsérültek. A közelben egy ötemeletes épület több szintje is összeomlott. Egy üzletközpontot szintén találat ért, az óvóhelyen rekedt civileket a mentők hozták ki – írja a Kyiv Post.

Temetési menet, vegyipari üzem és olajterminál is célkeresztbe került

Szombaton egy orosz drón csapódott be Szumi külvárosában, ahol épp egy temetési menet zajlott, Novorosszijszkban pedig tűz ütött ki egy olajterminálnál.

Borítókép: Égő épület Kijevben az orosz támadások után (Fotó: AFP)