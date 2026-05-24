Megérkezett Putyin válasza, Kijevben hatalmas a pusztítás + videó

A Sevcsenkivszkij kerületben egy kilencemeletes lakóház felső szintjeit találta el egy rakéta.
A becsapódásban egy ember életét vesztette, hárman pedig súlyosan megsérültek. A közelben egy ötemeletes épület több szintje is összeomlott. Egy üzleti központot szintén találat ért, az óvóhelyen rekedt civileket a mentők hozták ki – írja a Kyiv Post.
A támadás a város infrastruktúrájában is jelentős károkat okozott. Megsérült a Lukjanivszka metróállomás felszíni bejárata, ezért az utasforgalmat ideiglenesen leállították. A Függetlenség terén álló központi postahivatal épülete is megrongálódott. A történelmi Podil városrészben szinte teljesen megsemmisült a Nemzeti Csernobil Múzeum, míg a közelben található Kontraktova Ház szintén károkat szenvedett.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!