Megérkezett Putyin válasza, Kijevben hatalmas a pusztítás + videó

Egyetlen éjszaka alatt legalább 56 ember sérült meg Kijevben, amikor Oroszország rakétákkal és drónokkal indított nagyszabású támadást az ukrán főváros ellen. Lakóházak gyulladtak ki, történelmi épületek rongálódtak meg, a mentőalakulatok pedig több mint negyven helyszínen dolgoztak a romok között. A támadás az elmúlt hónapok egyik legsúlyosabb csapása volt Kijev ellen. Moszkva válasza nem maradt el a sztarobelszki kollégium elleni támadás után.

Magyar Nemzet
2026. 05. 24. 10:06
Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
A Sevcsenkivszkij kerületben egy kilencemeletes lakóház felső szintjeit találta el egy rakéta. 

A becsapódásban egy ember életét vesztette, hárman pedig súlyosan megsérültek. A közelben egy ötemeletes épület több szintje is összeomlott. Egy üzleti központot szintén találat ért, az óvóhelyen rekedt civileket a mentők hozták ki – írja a Kyiv Post.

A támadás a város infrastruktúrájában is jelentős károkat okozott. Megsérült a Lukjanivszka metróállomás felszíni bejárata, ezért az utasforgalmat ideiglenesen leállították. A Függetlenség terén álló központi postahivatal épülete is megrongálódott. A történelmi Podil városrészben szinte teljesen megsemmisült a Nemzeti Csernobil Múzeum, míg a közelben található Kontraktova Ház szintén károkat szenvedett.

A csapások több sűrűn lakott városrészt is érintettek. A Pecserszkij kerületben egy rakéta egy húszemeletes lakóház 13. emeletébe csapódott, a Szolomjanszkij kerületben pedig egy huszonnégy emeletes épület 23. emeletén keletkezett tűz.

A Darnickij kerületben egy drón egy diákszálló tetejét találta el, ahol mintegy 250 négyzetméteren csaptak fel a lángok. Tíz embert kimenekítettek az épületből, tizenkettőt a füsttel telített folyosókról mentettek ki, öt diákot kórházba szállítottak.

További dróncsapások értek bevásárlóközpontokat és üzleteket a Desznyanszkij kerületben, egy üzleti központot és egy lakóépületet Obolonyban, valamint egy teniszpályát a Holoszijivszkij kerületben. 

Utóbbi helyszínen egy fel nem robbant robbanószerkezetet is találtak.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester közlése szerint a támadásban két ember meghalt, 56-an megsérültek, köztük két gyermek. Harminc sérültet kórházban ápolnak, három ember állapota válságos.

A Kijev környéki településeket sem kerülték el a támadások. A helyi hatóságok szerint három civil megsérült, a lehulló drón- és rakétaroncsok pedig több lakóházban és raktárépületben okoztak károkat.

A hétvégi támadások Odessza térségét is elérték, ahol kilencen sérültek meg, köztük három gyermek.

A mostani kijevi támadást néhány nappal azután hajtották végre, hogy az orosz külügyminisztérium szerint ukrán drónok csapást mértek a Luhanszk megyei Sztarobelszkben található pedagógiai egyetem kollégiumára és oktatási épületére. Moszkva közlése szerint a támadásban több ember meghalt, sokan megsérültek, és az épületben a becsapódás idején több tucat fiatal tartózkodott. Az orosz fél terrorcselekménynek minősítette az esetet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
