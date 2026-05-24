A harmadik világháború fenyeget, Brüsszel nukleáris fegyverekre készíti a válaszát

Az orosz védelmi minisztérium szerint a támadás válasz volt azokra az ukrán csapásokra, amelyeket Moszkva állítása szerint oroszországi civil célpontok ellen hajtottak végre.
Az orosz közlés szerint a művelet során Oresnyik ballisztikus rakétákat, Iszkander rakétákat, Kinzsal hiperszonikus rakétákat, Cirkon cirkálórakétákat, valamint támadó drónokat vetettek be.
A védelmi minisztérium azt állítja, hogy minden kijelölt célpontot eltaláltak, és a hadművelet elérte a kitűzött célját – írja a Lenta.
Zelenszkij: Oresnyik rakétát is bevetett Oroszország
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en azt írta, hogy az éjszakai támadásban legalább 83 ember sérült meg, és halálos áldozatok is vannak. Közlése szerint Oroszország 90 rakétát – köztük 36 ballisztikus rakétát – valamint 600 drónt vetett be, és a legtöbb becsapódás Kijevben történt.
