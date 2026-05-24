A harmadik világháború fenyeget, Brüsszel nukleáris fegyverekre készíti a válaszát

Oresnyik rakéták csaptak le Ukrajnára: Oroszország a hétvégi támadás során nukleáris fegyver hordozására is képes ballisztikus rakétát vetett be. A Moszkva által megtorlásnak nevezett akció nyomán Kijevben épületek égtek, több tucat ember megsérült. Az Európai Unió szerint az Oresnyik alkalmazása veszélyes eszkalációt és nukleáris fenyegetést jelent.

Magyar Nemzet
2026. 05. 24. 14:31
Az orosz Jarsz interkontinentális ballisztikus rakéta (Fotó: AFP)
Az orosz védelmi minisztérium szerint a támadás válasz volt azokra az ukrán csapásokra, amelyeket Moszkva állítása szerint oroszországi civil célpontok ellen hajtottak végre.

Az orosz közlés szerint a művelet során Oresnyik ballisztikus rakétákat, Iszkander rakétákat, Kinzsal hiperszonikus rakétákat, Cirkon cirkálórakétákat, valamint támadó drónokat vetettek be.

A védelmi minisztérium azt állítja, hogy minden kijelölt célpontot eltaláltak, és a hadművelet elérte a kitűzött célját – írja a Lenta.

Zelenszkij: Oresnyik rakétát is bevetett Oroszország

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en azt írta, hogy az éjszakai támadásban legalább 83 ember sérült meg, és halálos áldozatok is vannak. Közlése szerint Oroszország 90 rakétát – köztük 36 ballisztikus rakétát – valamint 600 drónt vetett be, és a legtöbb becsapódás Kijevben történt. 

Az elnök szerint találat ért lakóházakat, iskolákat, egy vízellátó létesítményt és egy piacot is, míg Bila Cerkva térségében az orosz hadsereg Oresnyik rakétát alkalmazott. 

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajnának további légvédelmi támogatásra, különösen ballisztikus rakéták elleni védelmi rendszerekre van szüksége, és felszólította a nemzetközi közösséget, hogy ne hagyja következmények nélkül a támadást.

Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője szintén az X-en reagált a történtekre. Azt írta, hogy Oroszország a harctéren kialakult patthelyzet miatt egyre inkább ukrán városokat támad, és a civil célpontok elleni csapások célja a lakosság megfélemlítése. 

Kallas szerint különösen aggasztók azok a jelentések, amelyek az Oresnyik rakéták bevetéséről szólnak. A politikus közölte: az EU külügyminiszterei a jövő héten az Oroszország elleni nemzetközi nyomás további erősítéséről egyeztetnek.

A legnagyobb pusztítást Kijev szenvedte el

Amint arról lapunk is beszámolt, Oroszország a hétvégén az elmúlt hónapok egyik legsúlyosabb légitámadását hajtotta végre Kijev ellen. A rakéta- és dróncsapások a főváros több kerületét is elérték: lakóházak, egy üzleti központ, valamint közlekedési és történelmi épületek rongálódtak meg. A támadásban legalább két ember meghalt, 56-an megsérültek, köztük két gyermek, miközben a mentőalakulatok több mint negyven helyszínen végeztek mentési munkálatokat.

Borítókép: Orosz interkontinentális ballisztikus rakéta  (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

