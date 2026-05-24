A harmadik világháború fenyeget, Brüsszel nukleáris fegyverekre készíti a válaszát

Az orosz védelmi minisztérium szerint a támadás válasz volt azokra az ukrán csapásokra, amelyeket Moszkva állítása szerint oroszországi civil célpontok ellen hajtottak végre.

Az orosz közlés szerint a művelet során Oresnyik ballisztikus rakétákat, Iszkander rakétákat, Kinzsal hiperszonikus rakétákat, Cirkon cirkálórakétákat, valamint támadó drónokat vetettek be.

A védelmi minisztérium azt állítja, hogy minden kijelölt célpontot eltaláltak, és a hadművelet elérte a kitűzött célját – írja a Lenta.

Russia may have launched the most powerful attack on Kyiv in two years last night and early morning, surpassing the numerous waves of attacks it has carried out on Ukrainian territory during the last one and a half year. The Oreshnik missile was used in this attack on the…

Zelenszkij: Oresnyik rakétát is bevetett Oroszország

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en azt írta, hogy az éjszakai támadásban legalább 83 ember sérült meg, és halálos áldozatok is vannak. Közlése szerint Oroszország 90 rakétát – köztük 36 ballisztikus rakétát – valamint 600 drónt vetett be, és a legtöbb becsapódás Kijevben történt.