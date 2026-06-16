Közösségimédia-tilalom jöhet a 16 év alattiaknak Nagy-Britanniában

A gyermekvédelemmel foglalkozó NSPCC üdvözölte a döntést. A szervezet vezetője, Chris Sherwood úgy fogalmazott:
Ez győzelem a gyermekeknek és a szülőknek, valamint mindazoknak, akik hosszú ideje harcolnak a gyermekek jobb online védelméért.
Szerinte a technológiai óriások túl nagy hozzáférést kaptak a fiatalokhoz, miközben platformjaik súlyos károkat okoznak a gyerekeknek. Ugyanakkor figyelmeztetett: önmagában a tiltás nem lesz elegendő.
Ausztrália példája megmutatta, hogy a tiltások önmagukban nem védenek meg minden gyermeket, egyes fiatalok mindig ki fognak csúszni a hálón
– mondta Sherwood, aki szerint szigorú életkor-ellenőrzésre és hatékony szabályozásra lesz szükség.
Az Amnesty International brit szervezete viszont élesen bírálta a tervet. Kerry Moscogiuri ügyvezető igazgató szerint a kormány ugyan felismerte a problémát, de rossz megoldást választott.
A probléma nem az, hogy a gyerekek jelen vannak a közösségi médiában, hanem az, hogy a közösségi platformokat eleve veszélyesre tervezték
– hangsúlyozta.
Ausztrália világelsőként vezette be azt a jogszabályt, amely megtiltja a 16 év alatti gyerekeknek a közösségi média használatát. Anthony Albanese, Ausztrália miniszterelnöke üdvözölte Keir Starmer bejelentését.
Nagy-Britannia döntését a technológiai cégek sem hagyták szó nélkül
A YouTube közölte: évek óta dolgoznak olyan életkornak megfelelő védelmi rendszereken, amelyek biztonságosabbá teszik a platform használatát a fiatalok számára. A vállalat szerint az általános tiltás inkább kevésbé biztonságos oldalak felé terelheti a gyerekeket.
A Snapchat is arra figyelmeztetett, hogy a fiatalok jelentős része családtagjaival és barátaival tartja a kapcsolatot az alkalmazáson keresztül, ezért a teljes tiltás akár veszélyesebb platformok felé is terelheti őket.
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