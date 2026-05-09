Szigorú biztonsági intézkedések mellett zajlik a moszkvai díszszemle + videó

Moszkvában rendkívüli biztonsági intézkedések mellett tartják meg a győzelem napi díszszemlét, miközben az orosz–ukrán háború és az esetleges ukrán dróntámadások veszélye árnyékolja be az ünnepséget. A Vörös téren ezúttal nehézfegyverek nélkül vonultak fel az orosz erők.

2026. 05. 09. 9:32
Győzelem napi katonai parádé (Fotó: AFP)
Az idei díszszemle szokatlan: csaknem húsz év után először nem vonulnak fel harckocsik, rakéták és más nehézfegyverek a Vörös téren.

 A katonai repülőgépek hagyományos áthúzása viszont megmaradt – írja az AP News.

Az orosz hatóságok szerint a változtatás oka az „aktuális hadműveleti helyzet”, valamint az ukrán támadások veszélye volt. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, hogy a rendezvény idejére fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be.

Moszkvában a díszszemle előtt korlátozták a mobilinternetet és az SMS-szolgáltatásokat is. Az ünnepségre több külföldi vezető érkezett, köztük a belarusz, kazah és üzbég elnök, valamint Robert Fico szlovák miniszterelnök, aki Putyinnal is találkozott, de a katonai parádén nem vesz részt.

A korábbi tűzszünetek gyorsan összeomlottak

Oroszország péntekre és szombatra egyoldalú tűzszünetet hirdetett, miközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy május 6-án kezdődő fegyvernyugvást jelentett be. A harcok azonban egyik esetben sem álltak le teljesen, a felek pedig egymást vádolták a támadások folytatásával.

Donald Trump amerikai elnök pénteken azt közölte, hogy Oroszország és Ukrajna elfogadta az általa kezdeményezett, szombattól hétfőig tartó tűzszünetet és a hadifoglyok cseréjét. Trump úgy fogalmazott: 

ez akár „a háború végének kezdete” is lehet.

Zelenszkij a hét elején arról beszélt, hogy az orosz vezetés attól tart, drónok jelenhetnek meg a Vörös tér felett május 9-én. Trump bejelentése után ironikus hangvételű rendeletet adott ki, amelyben „engedélyezte”, hogy Oroszország megtartsa a győzelem napi ünnepségeket, és ideiglenesen mentesítette a Vörös teret az ukrán támadások alól.

Az orosz hatóságok figyelmeztettek: ha Ukrajna megpróbálja megzavarni a szombati ünnepségeket, Moszkva masszív rakétacsapást mérhet Kijev központjára. Az orosz védelmi minisztérium arra szólította fel a civileket és a külföldi diplomáciai képviseletek munkatársait, hogy mielőbb hagyják el a várost.

Ukrán drónok Moszkvát is megtámadták a győzelem napja előtt, kiszámíthatatlan Putyin reakciója

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

