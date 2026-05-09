Szigorú biztonsági intézkedések mellett zajlik a moszkvai díszszemle + videó

Az idei díszszemle szokatlan: csaknem húsz év után először nem vonulnak fel harckocsik, rakéták és más nehézfegyverek a Vörös téren.
A katonai repülőgépek hagyományos áthúzása viszont megmaradt – írja az AP News.
Az orosz hatóságok szerint a változtatás oka az „aktuális hadműveleti helyzet”, valamint az ukrán támadások veszélye volt. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, hogy a rendezvény idejére fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be.
Moszkvában a díszszemle előtt korlátozták a mobilinternetet és az SMS-szolgáltatásokat is. Az ünnepségre több külföldi vezető érkezett, köztük a belarusz, kazah és üzbég elnök, valamint Robert Fico szlovák miniszterelnök, aki Putyinnal is találkozott, de a katonai parádén nem vesz részt.
